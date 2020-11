Huawei Resmi Olarak Açıkladı: Honor Markası Satıldı!

Huawei'nin Honor markasını satacağı yönünde söylentiler bulunmaktaydı. Konu ile ilgili şirket tarafından resmi açıklama yapıldı ve söylentiler gerçek oldu. Honor markası satıldı. Honor markası kime satıldı? İşte merak edilen detaylar.

Resmi Açıklama Geldi: Honor Markası Satıldı! Honor Markası Kime Satıldı?

Huawei Investment Holdings Co., Ltd. yaptığı açıklamada Honor markasının Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd'ye satıldığı bilgisini paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Huawei Investment Holding Co., Ltd., endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez olduğu ve tüketici işlerinin büyük baskı altında olduğu zor bir zamanda, Honor kanallarının ve tedarikçilerinin devam etmesine izin vermek için, Honor ticari varlıklarını bir bütün olarak satmaya karar verdi. Alıcı, Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd'dir. Huawei herhangi bir hisseye sahip değildir. Yönetim ve karar alma süreçlerine katılmaz. Toplam 30'dan fazla Glory acentesi ve distribütörü, bu satın almayı ortaklaşa başlattı ve bu aynı zamanda Glory ile ilgili endüstri zinciri tarafından başlatılan bir kendi kendine yardım davranışıdır. Honor markası 2013 yılında doğdu ve her zaman gençlere yönelikti, düşük fiyatlı fiyat aralığında ısrar etti ve yedi yılda 70 milyonun üzerinde yıllık sevkiyatı ile bir İnternet cep telefonu markası haline geldi. Huawei, şanlı tüketicilerin, kanalların, tedarikçilerin, ortakların ve çalışanların bağlılığı, sevgisi ve desteği için derinden minnettar!"

Honor markasının ne kadara satıldığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Önceki sızıntılarda Honor markasının 15.2 milyar dolara satılacağı bilgisi konuşulmaktaydı. Yine söylentilere göre satış işlemiden sonra, Honor yönetiminin çoğu ve 7.000'den fazla çalışanı ile çalışmalarına devam edecek. Ayrıca, Honor bir kaynağa göre önümüzdeki üç yıl içinde halka açılmayı planlıyor.

Sizler Honor markasının satılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!