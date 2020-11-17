Samsung'dan Şok Karar: Galaxy Note Serisi İptal Ediliyor

Samsung Galaxy Note serisi iptal ediliyor iddiası teknoloji gündemini ayağa kaldırdı. Son yıllarda katlanabilir Galaxy Z Fold serisine bir hayli önem vermeye başlayan Samsung, 2021 yılında sadece Galaxy S ve Galaxy Z Fold modellerini duyuracak.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Note serisinin sonunun geldiğini söylüyor. Samsung'un gelecek yıl Galaxy Note serisini yenilemeyeceğini iddia eden bazı sızıntı sahipleri, katlanabilir modellere öncelik verileceğini belirtti. İki güvenilir Samsung sızıntısı, önümüzdeki yıl için katlanabilir modeller öncelikli olduğundan dolayı Samsung Galaxy Note 21’in tanıtılmayacağını iddia ediyor.

Samsung Galaxy Note serisi iptal ediliyor, yeni Z Fold'lar geliyor

Samsung Galaxy S21 serisinin S Pen'i destekleyeceğinin iddia edilmesinden sadece günler sonra Ice Universe, Galaxy Note 21 modellerinin geliştirilmesine dair hiçbir bilgi bulunmadığını dile getirdi. Söz konusu telefonun lansmanı için bir yıl gibi süre bulunuyor olsa da, Note 21 hakkında hiçbir bilgi olmaması kesinlikle iyiye işaret değil.

Ice Universe'den sonra Max Weinbach bu haberi doğruladı. Samsung'un 2021 yol haritasında yedi ana model üzerinde çalıştığını iddia eden Weinbach, Galaxy Note 21 bekleyenleri üzecek gibi gözüküyor. Kaynaklar, Samsung'un 2021'de Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE ve üç yeni katlanabilir cihazı duyuracağını belirtiyor. Katlanabilir modellerin ismi ise Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE olacak.

Samsung flagships to expect this year:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Weinbach ayrıca bu yedi cihazdan en az üçünün S Pen'e sahip olacağını dile getirdi. Galaxy S21 Ultra'nın bunlardan birini oluşturacağı oldukça açık görünüyor ancak diğer ikisi hangileri? Samsung, Galaxy Z Fold serisine S Pen desteğini getirmeyi düşünmüş olabileceği için yeni katlanabilir Fold 3 S Pen'e sahip olabilir.

Ayrıca daha önce Samsung'un kalem destekli yeni bir Samsung Galaxy Z Fold 3 üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Galaxy Note serisinin iptal edilmiş olma ihtimalini de göz önüne alırsak, Galaxy Z Fold serisi şirketin yeni S Pen'li modelleri olacak gibi gözüküyor.

2021 yılı itibarıyla gerçekten Galaxy Note serisi iptal edilmiş gibi görünüyor. Eğer Koreli şirket Note'un iptalini onaylarsa, bu yılki Galaxy Note 20 modeli serideki son cihaz olacak. Peki ya siz Galaxy Note serisi yerine katlanabilir cihazların tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?