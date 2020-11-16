iPhone İçin Böbreğini Satan Genç Yatalak Kaldı

iPhone almak için böbreğini satan genç, başta Çin olmak üzere birçok ülkede haberlere konu olmaya başladı. Genç adamın böbreği 3,200 dolar yani günümüz kuruyla 24 bin liraya alıcı buldu. Sonrasında yaşananlar ise bir hayli acıydı.

Wang Shangkun isimli Çinli genç, ülkedeki organ taciriyle yasa dışı yollardan iletişime geçti ve böbreğini satmak istediğini söyledi. Birkaç ay önce yapılan anlaşma sonrasında genç adam böbreğini 3,200 USD karşılığında sattı.

Çin'in en fakir bölgelerinden bir tanesinde yaşayan genç adam, bir iPhone ve iPad 2 satın almak istiyor; ancak bir türlü parayı denkleştiremiyordu. Tam o sırada internette organ alıcılarına denk geldi ve konuştuğu kişi kendisine 3,000 dolar teklif etti.

Vice tarafından China Network Television kanalına dayandırılan haberde, Hunan eyaletinde yaşayan gencin 3,000 dolara ikna olduğu aktarıldı. Bunun üzerine bilmediği bir yerde, belirsiz aletlerle iki doktor tarafından ameliyat edilen gencin bir böbreği alındı. Yapılan soruşturmaya göre ameliyata giren doktorlar, aynı zamanda bölgedeki devlet hastanesinde de görevliydiler.

Genç ameliyattan sonra çevresine, "İki böbreğe kimin ihtiyacı olur, biri yeter" demeye başladı. Kazandığı parayla ise bir iPhone 4 ve iPad 2 satın aldı. Yeni cihazlarla eve gidince annesi çocuğuna parayı nereden bulduğunu sormaya başladı. BBC'nin aktardığına göre Shangkun'un annesi şunları söyledi: "Çocuğum eve geldiğinde elinde bir laptop ve iPhone vardı. Ona parayı nereden bulduğunu sordum. Israrlarıma dayanamadı ve paranın kaynağını söyledi ve 'Anne ben böbreğimi sattım' dedi. Böyle deyince dünya başımıza yıkıldı."

iPhone için böbreğini satan gencin hazin sonu

Aile hikayeden haberdar olunca durumu yerel güvenlik güçlerien aktardılar. Sonrasında başlatılan soruşturmada ise 9 kişinin bu böbrek satışına müdahil oldukları ortaya çıkarıldı. Yakalananlar arasında ameliyatı yapan doktorlar, internette gençleri böbrek satmaya ikna eden kişi, böbrekleri satan çete elebaşı ve diğer üyeler yer alıyordu.

Birkaç yıl önce gerçekleşen olaydan sonra Shangkun'un durumu hiç beklediği gibi olmadı. Tek böbrekle yaşamakta zorlanmaya başlayan genç adamın vücudu, birçok farklı reaksiyon göstermeye başladı. Ameliyatın uygun olmayan ortamlarda yapılması ve ameliyat sonrasında yeterli tedavinin uygulanmaması sebebiyle talihsiz adamın vücudunda enfeksiyonlar oluştu.

Yaşadığı böbrek yetmezliği ise hiç iyiye gitmiyordu. Uzun süreli tedaviye rağmen Wang Shangkun, böbrek yetmezliği sebebiyle yatalak hale geldi. Tek böbreği vücudundaki toksinleri temizlemekte yetersiz kaldığı için her gün diyalize giren Shangkun, beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Dahası böbreğini 3,000 dolar karşılığında satan Shangkun'un tüm bu tedavisi ailesine yaklaşık 300,000 dolara mal oldu. iPad 2 ve iPhone 4'ün akıbeti ise bilinmiyor.