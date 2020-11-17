Genişleyebilen Ekranlı Oppo X 2021 Tanıtıldı: Teknoloji Nereye Gidiyor?

Akıllı telefon üreticisi Oppo çok farklı bir akıllı telefon tasarımı ile karşımıza çıktı. Şirket ekranı genişleyebilen yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Oppo X 2021 nasıl bir telefon? Katlanabilen akıllı telefonlardan sonra ekranı katlanabilen akıllı telefon da ortaya çıktı. Oppo X 2021 özellikleri ve diğer detayları hakkında bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Oppo X 2021 Tanıtıldı: Ekranı Genişleyebilen Akıllı Telefon

Teknoloji nereye gidiyor demeden kalamıyoruz. Yeni akıllı telefonlar yeni tasarımları ile gerçekten büyülüyor. Oppo X 2021'in ekranı 6,7 ila 7,4 inç arasında genişleyebiliyor. Cihaz hakkında detaylara geçmeden önce akıllı telefonun sadece konsept olduğunu belirtelim. Şirket Inno Day'in bir parçası olarak Oppo X 2021 katlanabilir telefonunu sergiledi.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Oppo X 2021, ekranı eşit şekilde hareket ettirmek için bir motor ve ekranı boşluksuz destekleyen bir plaka sistemi kullanıyor. Gelecekteki akıllı telefonlar bu şekilde olabilir. Oppo X 2021'de daha fazla ekrana ihtiyacınız olduğunda telefon uzuyor. Böylece büyük ekranda işler kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Oppo X 2021 açıldığında 1175 x 2592 piksel çözünürlüğe sahip oluyor. Şirket tarafından katlanabilir ekranlı akıllı telefonun özellikleri açıklanmadı. Konsept bir cihaz olduğu için fiyat bilgisi de paylaşılmadı.

Ekranı katlanabilen akıllı telefonun 2021 yılında satışa sunulup sunulmayacağı bilinmez ancak cihazın tasarımı ile epey dikkat çekici göründüğünü rahatlıkla söylemek mümkün. Cihaz satışa çıkar ise fiyat bilgisi ne olur bunu da tahmin etmek şu an için oldukça zor. Çünkü telefonun özellikleri hakkında bir açıklama yapılmadı. Oppo X 2021 teknik özelliklerinin ileride açıklanıp açıklanmayacağı yine bilinmeyenler arasında.

Oppo'nun dışında TCL ve LG gibi diğer telefon üreticilerinin de katlanabilir ekranlı cihazlar üzerinde çalıştıkları söyleniyor. Sizler Oppo X 2021 ekranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce teknoloji nereye gidiyor? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizimle hem de diğer okurlarımız ile paylaşabilirsiniz.