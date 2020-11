Genişleyebilen Ekranlı Oppo X 2021 Tanıtıldı: Teknoloji Nereye Gidiyor?

Akıllı telefon üreticisi Oppo çok farklı bir akıllı telefon tasarımı ile karşımıza çıktı. Şirket ekranı genişleyebilen yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Oppo X 2021 nasıl bir telefon? Katlanabilen akıllı telefonlardan sonra ekranı katlanabilen akıllı telefon da ortaya çıktı. Oppo X 2021 özellikleri ve diğer detayları hakkında bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji nereye gidiyor demeden kalamıyoruz. Yeni akıllı telefonlar yeni tasarımları ile gerçekten büyülüyor. Oppo X 2021'in ekranı 6,7 ila 7,4 inç arasında genişleyebiliyor. Cihaz hakkında detaylara geçmeden önce akıllı telefonun sadece konsept olduğunu belirtelim. Şirket Inno Day'in bir parçası olarak Oppo X 2021 katlanabilir telefonunu sergiledi.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm