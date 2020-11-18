Kamyondan Yaklaşık 51 Milyon Liralık Apple Ürünü Çalındı!

İngiltere'de beklenmedik bir olay yaşandı. Hırsızlar Apple ürünlerini taşıyan kamyona saldırdı ve kamyonda yer alan ürünleri çaldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. İşte yaşanan olay hakkında detaylar.

İngiltere'de TIR'dan Apple Ürünleri Çalındı!

Birleşik Krallık'taki bir TIR'dan yaklaşık 7 milyon dolar değerinde Apple ürünü önemli ölçüde çalındı. Northamptonshire Polisi, hırsızlığın 10 Kasım'da saat 19:45 ile 20:00 (GMT) arasında gerçekleştiğini söyledi.

TIR şöförü ile güvenlik görevlisinin rehin alınarak başka bir konuma götürüldüğü ve o konumda dorsede yer alan 48 palet Apple ürününün çalındığı bigisi aktarılıyor. TIR şöförü ve güvenlik görevlisinin TIR'ın içerisinde bırakıldığı söyleniyor. Northamptonshire Polisi tarafından şüpheli derecede düşük fiyatlarla Apple ürünlerini satışa sunan kişilerin takip altına alındığı belirtilmekte.

TIR'ı soyan hırsızların kim olduğu ve nerede saklandığı bilinmiyor. Henüz hırsızların yakalanmadığı bilgisi de aktarılmakta. Çalınan eşyalar arasında iPhone 11, AirPods ve Apple Watch modellerinin olduğu söyleniyor. Sizler yaşanan olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Apple tarafından yaşanan soygun hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Apple Yeni Ürünlerini Tanıtmıştı

Apple geçtiğimiz haftalarda yeni Mac modellerini tanıtmıştı. Yeni Macbook Pro ve Air modelleri M1 işlemciden güç alıyor. Apple, 13 inç MacBook Pro'nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu açıklamıştı. Ayrıca yeni MacBook Air'ın önceki nesil Air'in 3,5 katına kadar CPU performansına ve 5 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip olduğu aktarılmıştı.

Yeni MacBook Air'ın Türkiye başlangıç fiyatının 10.999,00 TL olduğu, MacBook Pro Türkiye başlangıç fiyatının ise 14.299,00 TL olduğu duyurulmuştu. Cihazlar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.