Enlisted, takımla oynanan devasa çok oyunculu (MMO) birinci şahıs nişancı oyunu.
Enlisted, 2. Dünya Savaşı’ndan önemli anları yaşatan, takım tabanlı birinci şahıs devasa çok oyunculu nişancı oyunu. Oyun, çok sayıda asker, tank ve uçağın topçu ve deniz desteğiyle birlikte gerçekten etkileyici çarpışmalarını gözler önüne sererken, silahları, askeri araçları ve o dönemin atmosferini yeniden yaratıyor.
Enlisted Oyna
Oyun modlarının çoğu birkaç piyade takımını içeren bir savaşı simüle ediyor ve oyunculara çeşitli rollere sahip bir asker takımı (hafif makineli tüfek askeri, keskin nişancı, telsiz operatörü, tüfekçi ve diğerleri), bütün bir askeri araç mürettebatı veya bir uçakta pilotun kontrolünü veriyor. Savaşçılardan biri doğrudan kontrol edilebilirken, diğerleri oyuncuların genel emirlerini uygulayarak bağımsız hareket ediyor ve ateş açıyor. Takımdaki tüm askerlerin düşmesi durumunda oyuncular hazırda bekleyen bir sonraki takımlarıyla yeniden doğuyor.
Enlisted, Gaijin Entertainment’ın askeri online aksiyon oyunu War Thunder’da kullanılan motor olan Dagor motoru kullanılarak Darkflow Software stüdyosu tarafından geliştirilmiş. Bu nedenle yeniden oluşturulmuş kara araçları ve uçaklar en gerçekçi şekilde görünüyor, hareket ediyor ve kontrol ediliyor, hasar modelleri de oldukça karmaşık.
- Omaha sahil şeridi gibi tarihi savaşlar kadar muazzam görünen destansı savaşlar
- Takım zaferinde her oyuncunun büyük katkısı: Savaşların büyüklüğüne karşın sonuç önemli ölçüde her oyuncunun performansına göre belirleniyor.
- Oyun rollerinin çeşitliliği ve anında aralarında geçiş yapma: Bir dakika hafif makineli tüfekle düşman siperlerine saldırıyorsunuz, sonra keskin nişancı tüfeğiyle çatıda saklanıyorsunuz, tanka atlayıp savunmaları kırıyorsunuz, düşman araçlarına el bombası sallıyor, takım arkadaşlarınıza hava desteği sağlıyorsunuz.
- Enlisted, askerlerin ve binaların görünümü veya tankın hasar alması gibi en küçük detaylarda bile gerçekçi görünüyor. Belirli görevlerde bulunan araçların ve silahların listesi de gerçek tarihe dayanıyor; 1941’de gerçekleşen savaşta 1945’ten kalan ekipmanları kullanamıyorsunuz.
- Oyuncular takımlarını kişisel oyun tarzlarına göre özelleştirebiliyor ve eğitebiliyor, yükseltmeler yapabiliyor.
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