Minecraft Classic indirmeden tarayıcıdan oynanan Minecraft oyunu isteyenler için özel sürüm. PC ve mobilde en çok indirilip oynanan oyunlardan Minecraft’ın tarayıcıdan oynanabilen sürümü Minecraft Classic ile oyunun çıkış yaptığı yıla; 2009’a geri dönüyoruz. Orijinal Minecraft oyununu oynamak istiyorsanız tavsiye ederim.

Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, PC, konsol, mobil, tüm platformlarda indirilebilir ve her yaştan oyuncusu bulunan ender oyunlardan. Dünya genelinde en çok oynanan oyunun tarayıcı sürümü de bulunuyor. Minecraft indirmeden oynamak için tek yapmanız gereken, yukarıda linkini paylaştığımız Minecraft Classic sitesine gitmek.

Tüm web tarayıcılarda çalışan Minecraft Classic, günümüz versiyonundan biraz farklı. İlk Minecraft sürümü diğer bir deyişle orijinal Minecraft oyununu arayanlar için özel olarak hazırlanmış. Oyunun geliştiricisi Mojang, Minecraft’ın 10. yılına özel geliştirmiş. Minecraft Classic web sürümünde maceraya tek başınıza atılabildiğiniz gibi 9 arkadaşınızı davet edip birlikte oynamanın keyfini sürebiliyorsunuz. Siteye ilk girdiğinizde çıkan davet linkini arkadaşlarınızla paylaşarak oyuna kolayca dahil olmalarını sağlıyorsunuz. Oyunun kontrolleri de çok basit. İlerlemek için W, A, S, D tuşlarını kullanıyor, blokları yerleştirmek için sol tık, kazmak için de sağ tık yapıyorsunuz.