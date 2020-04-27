Tiktok bilgisayara nasıl indirilir? TikTok bilgisayara nasıl yüklenir? Bilgisayardan TikTok’a giriş nasıl yapılır? Bilgisayardan TikTok izleme ve yükleme yapılır mı? TikTok web versiyonu mevcut; web browser’ınızdan login olup videoları izleyebilirsiniz. TikTok web viewer’a artık gerek yok!

TikTok web indirmeden videoları izleme imkanı sunuyor. Herhangi bir web browser üzerinden TikTok’a giriş yapmadan da TikTok videolarını izleme şansına şansına sahipsiniz ancak TikTok hesabınıza girerseniz video yükleyebilir, TikTok hesaplarını daha rahat keşfedebilir, TikTok videolarını beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Ayrıca Tiktok’a girmeden sadece Revaçta (en çok izlenen TikTok videoları) ve Keşfet (en çok takipçisi olan popüler TikTok hesapları ve en çok kullanılan TikTok hastagleri ve videoları) bölümleri çıkıyor.

TikTok (musical.ly) eğlenceli videolar izleyebileceğiniz, video paylaşımı yapabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması. TikTok, Android ve iOS uygulamalarını telefonunuza indirerek TikTok musical.ly videolarını mobilden izleyebileceğiniz gibi, TikTok indirmeden web browser üzerinden bilgisayarınızdan TikTok videolarını izleyebilirsiniz. Sadece eğleneceli, komik, saçma videoların paylaşıldığı hesapları değil, teknoloji ve sağlık gibi farklı sektörlerde dünyaca tanınan markaların videoları da artık TikTok’da paylaşılıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı olan platformdaki videolar kısa süreli. TikTok’da en çok izlenen videolar, TikTok’da en popüler hesaplar, popüler TikTok etiketleri direkt ana sayfada karşınıza çıkıyor. TikTok’a giriş yaptığınızda da takip ettiğiniz hesapları görüyorsunuz ve buna göre yeni hesaplar öneriliyor.

TikTok Web Özellikleri