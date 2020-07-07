Uzun zamandır en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. Spotify Windows uygulaması ile istediğiniz müziği kolay bir şekilde dinleyebilirsiniz. Spotify Windows indir butonuna basarak uygulamayı indirebilirsiniz.

2008 yılından beri büyümesini sürdüren servisin 2013'te ülkemize giriş yapması ile birlikte elbette binlerce kullanıcı hemen programa geçiş yaparak müzik dinlemeye başladı. Spotify Windows hakkında detaylar yazımızda.

Spotify Windows İndir, Spotify Masaüstü İndir

Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir veya Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir medya oynatıcı işlevi de gören program, kendi bilgisayarınızdaki mp3 dosyalarını da oynatabilmenize imkan tanıyor ve böylece program değiştirme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca kendi müzikleriniz olsa bile onların albüm ve sanatçı bilgilerini çekmesi sayesinde bilgiye erişimi de hızladırıyor.

Kendi listelerinizi de hazırlayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz Spotify, sık sık müzik dinliyorsanız kesinlikle tercihleriniz arasında yer almalı. Spotify Windows indir butonundan kolayca indirme işlemi yapabilirsiniz.

Spotify'ın ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ücretli sürümde yani Premium'da istediğiniz şarkıya kolayca ulaşabiliyor ve reklamsız dinleyebilmektesiniz. Spotify Windows uygulaması ile müzik keyfinizin daha da artacağını umuyoruz.