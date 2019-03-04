Son zamanların meşhur sosyal mecrası Tik Tok artık Windows 10 platformunda da kullanılabilir. Windows'tan Tik Tok videoları izlemek için kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde eğlenebilir ve sosyal medya akımlarını takip edebilirsiniz.

TikTok ile sizin için özel olarak seçilmiş milyonlarca videoyu izleyebilirsiniz. İzlediklerinize, beğenilerinize ve paylaştıklarınıza göre, sizin için özel olarak kişiselleştirilmiş bir video yayını sunulur. TikTok izlemekten asla vazgeçmeyeceğiniz en alakalı, ilginç, eğlenceli, baş döndürücü videoları sunmak için zevkinize çabucak adapte olur.

Tik Tok video sahiplerinin hayal güçlerinin çılgınca çalışmasına ve ifadelerini anlatmasına izin verir. Küresel yaratıcılar için tasarlanan Tik Tok, kullanıcıların arkadaşlarınızla ve dünyayla paylaşmak için hızlı ve kolay bir şekilde benzersiz kısa videolar oluşturmanızı sağlar.