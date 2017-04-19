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Xiaomi Mi 6, Sadece 360 Dolara Muhteşem Özelliklerle Geliyor

Xiaomi Mi 6, Sadece 360 Dolara Muhteşem Özelliklerle Geliyor

Xiaomi Mi 6'nın tüm özellikleri ve fiyatı nihayet açıklandı. Kaliteli bir donanıma sahip olan Xiaomi Mi 6, sunduğu tüm üstün özelliklere karşılık, fiyat etiketinde cömert davranmış.

Daha önce yayınladığımız ve özelliklerinin ortaya çıktığını ifade ettiğimiz haberde de yazdığımız gibi, Mi 6'nın özellikleri ve fiyatı tüketicileri gerçekten şaşırttı. 3350 mAh bataryadan güç alan Xiaomi Mi 6, çift hoparlör desteği de veriyor, bu özelliğini ahizesini bir hoparlör gibi değerlendirerek yapabiliyor. 

Xiaomi Mi 6, ekranına gömülü bir parmak izi sensörü taşıyor. En iyi özelliği sadece bununla da kalmıyor cihaz, ıslanmaya karşı dayanıklı ve paslanmaz çelikten bir çerçeveye de sahip. 4 kenarı eğimli bir yapıdan olan cam arka kapağı da Xiaomi Mi 6'yı oldukça şık ve zarif kılıyor. Bunun yanı sıra incecik ve çıkıntısız dual kameraları kullanıcılar için "bonus" olarak sunuluyor.

Xiaomi Mi 6'nın özellikleri

Xiaomi Mi 6'nın Fiyatı

12MP arka, 8MP ön kamerası bulanacak telefonun 2K ve 4K video kaydetme gibi özelliklere sahip. 6GB RAM ve 64GB dahili bellek ile yine 6GB RAM ve 128GB dahili bellek taşıyan modelleri sunan telefonun fiyatı sırasıyla, ¥2,599 (1.406TL), ¥2,999(1.603TL) olacak.  

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6'nın Teknik Özellikleri

  • Ekran: IPS LCD kapasitif, dokunmatik, 16M renk, 5.15 inç, 1080 x 1920 ve 428ppi piksel yoğunluğu
  • İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 835
  • İşletim Sistemi: Android OS, v7.1.1 (Nougat)
  • Arayüz: MIUI 8.0
  • Hafıza - Bellek: 32/64 GB, 4 GB RAM veya 128 GB, 6 GB RAM
  • Arka Kamera: Dual 12 MP arka kamere otomatik HDR ve 2160p@30fps video desteği
  • Ön Kamera: 8 MP, 2160p
  • Bağlantı: Type-C 1.0

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Yazar: - 19.04.2017

Xiaomi Mi 6, Sadece 360 Dolara Muhteşem Özelliklerle Geliyor İçin Yorum Yaz

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