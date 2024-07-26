Genshin Impact Redeem Kodları - 2024
Genshin Impact redeem kodları ile oyunu daha keyifli hâle getirebilirsiniz. Peki, güncel hediye kodları neler? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Genshin Impact redeem kodları, oyuncuların çeşitli ödüllere sahip olmasını sağlıyor. Oldukça pratik şekilde kullanılabilen bu kodlar her ay değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle güncel redeem kodu merak ediliyor.
Bu rehberde Genshin Impact için sunulan güncel kodların neler olduğunu ve bu kodların kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.
Genshin Impact hediye kodu kullanıldıktan sonra işlemi geri alamazsınız. Bu nedenden dolayı kodu doğru hesap üzerinden girdiğinizden emin olun.
Genshin Impact Redeem Kodları (Temmuz 2024)
- GENSHINSUMMERNIGHT
- NGQR1H5QCK82
- PTKXYUGW7R6D
- 5TJWHDHX7R59
- DUOIMPACT
- VAJWEZAC7WCZ
- 6A2ULZTFVBCV
- BS3DLYAFVAUH
- VFNSE3DQBW1Q
- XQECMR9IIJ46
- 8SJSDSX68UF9
- CT2BDW7JD38M
- TGEFFQY7J6V2
- FBYQA7X71H92
- MEIR79527PDC
- JB95D2V5XGJ5
- GENSHINGIFT
- MLEA572X2UHK
- PZFUH5GIP9UF
- RTJUNRSHTAL9
- 9B3AMTCQZYQ9
- EAKA5BU9HHRM
- WTKBMBD8ZZRZ
- WAZGIKZ9K6NM
- CA3BLTURGH9D
- HOFK9PBK481G
- NQXAZLX1943G
- OLQH7G62I7EU
- IREQ1FTFRYBX
- GGXG71L5J215
- BNYP6K5X4HIQ
- KAVIH73V97EN
- TT3B5L2AHVE9
- YS2WHUHFNQ5M
- BCPCGY9HGB3H
- LUURRWZ23243
- FBJCMYSXCBT5
- US2VLGSXCAT9
Genshin Impact hediye kodları listesinde yer alan kodları çeşitli ödüllere sahip olmanıza imkân tanıyor. Peki, popüler oyun için sunulan hediye kodları nasıl kullanılır? İşte kodları kullanmak için izlemeniz gereken adımlar!
Genshin Impact Redeem Kodu Nasıl Kullanılır?
- Genshin Impact oyununun resmî web sitesini ziyaret edin.
- "Giriş Yap" seçeneğini seçin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Üst kısımdaki "Kodu Kullan" sekmesine girin.
- Sunucu seçin.
- Karakter adını yazın.
- Hediye kodunu girin.
- "Kodu Kullan" butonuna basın.
En İyi Genshin Impact Karakterleri
Genshin Impact’te hangi karakterlerle oynayacağınıza karar veremiyorsanız bu yazımıza bir göz atın.
Aksiyon rol yapma oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Genshin Impact oyununun resmî web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse "Giriş Yap" seçeneğini seçip hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.
Üst kısımda yer alan "Kodu Kullan" sekmesine girin. Açılan sayfa üzerinden hesabınızın kayıtlı olduğu sunucuyu seçin. Karakter adını yazın ve hemen ardından hediye kodunu girin. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Kodu Kullan" butonuna basın. Bunu yaptığınızda kod aktif hâle gelecektir.
Süresi Dolan Genshin Impact Redeem Kodları Listesi
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- MT88AYHCZ2UR
- FA9QAGYDZJEV
- PAIMONSEAYOUIN2024
- NNDFKSKEX6TH
- 6T8NWE3HD7PD
- EA8RWDMBVRTR
- BBQ8AZHUH2CZ
- 8BQ9CMMVS5PM
- UBRQC4MCT4PZ
- RS99D5LVTM6V
- ETR5KVFSYFMZ
- 3SRM3VEBHXY5
- YT9L3UFSZXF9
- WA8MJCETGXLR
- 2S84JS839T8R
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Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Genshin Impact oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.