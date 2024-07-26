Genshin Impact Redeem Kodları - 2024

Genshin Impact redeem kodları, oyuncuların çeşitli ödüllere sahip olmasını sağlıyor. Oldukça pratik şekilde kullanılabilen bu kodlar her ay değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle güncel redeem kodu merak ediliyor.

Bu rehberde Genshin Impact için sunulan güncel kodların neler olduğunu ve bu kodların kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Genshin Impact hediye kodu kullanıldıktan sonra işlemi geri alamazsınız. Bu nedenden dolayı kodu doğru hesap üzerinden girdiğinizden emin olun.

Genshin Impact Redeem Kodları (Temmuz 2024)

GENSHINSUMMERNIGHT

NGQR1H5QCK82

PTKXYUGW7R6D

5TJWHDHX7R59

DUOIMPACT

VAJWEZAC7WCZ

6A2ULZTFVBCV

BS3DLYAFVAUH

VFNSE3DQBW1Q

XQECMR9IIJ46

8SJSDSX68UF9

CT2BDW7JD38M

TGEFFQY7J6V2

FBYQA7X71H92

MEIR79527PDC

JB95D2V5XGJ5

GENSHINGIFT

MLEA572X2UHK

PZFUH5GIP9UF

RTJUNRSHTAL9

9B3AMTCQZYQ9

EAKA5BU9HHRM

WTKBMBD8ZZRZ

WAZGIKZ9K6NM

CA3BLTURGH9D

HOFK9PBK481G

NQXAZLX1943G

OLQH7G62I7EU

IREQ1FTFRYBX

GGXG71L5J215

BNYP6K5X4HIQ

KAVIH73V97EN

TT3B5L2AHVE9

YS2WHUHFNQ5M

BCPCGY9HGB3H

LUURRWZ23243

FBJCMYSXCBT5

US2VLGSXCAT9

Genshin Impact hediye kodları listesinde yer alan kodları çeşitli ödüllere sahip olmanıza imkân tanıyor. Peki, popüler oyun için sunulan hediye kodları nasıl kullanılır? İşte kodları kullanmak için izlemeniz gereken adımlar!

Genshin Impact Redeem Kodu Nasıl Kullanılır?

Genshin Impact oyununun resmî web sitesini ziyaret edin.

"Giriş Yap" seçeneğini seçin.

Hesabınıza giriş yapın.

Üst kısımdaki "Kodu Kullan" sekmesine girin.

Sunucu seçin.

Karakter adını yazın.

Hediye kodunu girin.

"Kodu Kullan" butonuna basın.

Aksiyon rol yapma oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Genshin Impact oyununun resmî web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse "Giriş Yap" seçeneğini seçip hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Üst kısımda yer alan "Kodu Kullan" sekmesine girin. Açılan sayfa üzerinden hesabınızın kayıtlı olduğu sunucuyu seçin. Karakter adını yazın ve hemen ardından hediye kodunu girin. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Kodu Kullan" butonuna basın. Bunu yaptığınızda kod aktif hâle gelecektir.

Süresi Dolan Genshin Impact Redeem Kodları Listesi

NA88ANTJL5SD

MT88AYHCZ2UR

FA9QAGYDZJEV

PAIMONSEAYOUIN2024

NNDFKSKEX6TH

6T8NWE3HD7PD

EA8RWDMBVRTR

BBQ8AZHUH2CZ

8BQ9CMMVS5PM

UBRQC4MCT4PZ

RS99D5LVTM6V

ETR5KVFSYFMZ

3SRM3VEBHXY5

YT9L3UFSZXF9

WA8MJCETGXLR

2S84JS839T8R

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Genshin Impact oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.