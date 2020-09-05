1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Eylül 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (Eylül 2020)

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

Elephone A7H 64 GB

6.41 inç ekrana sahip olan Elephone A7H, MediaTek MT6763 (Helio P23) yonga setinden güç almakta. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 3.900 mAh bataryadan besleniyor.

Huawei Y5

Huawei Y5, 5.45 inçlik ekrana sahip. Gücünü MediaTek MT6739 işlemciden alan akıllı telefonda 2GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın ön kamerası 5MP çözünürlüğünde. Arka kamerasi ise 8 MP çözünürlüğünde.

General Mobile GM9 Plus 32 GB

6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus, MediaTek Helio P60 çip setine sahip. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan cihazın batarya kapasitesi ise 3.450 mAh. Arka tarafında 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP.

General Mobile GM 20

6.09 inç ekrana sahip olan GM 20, HD+ ekran çözünürlüğünü desteklemekte. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet damla çentik bulunmakta. Gücünü Helio A25 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Redmi 8A 32 GB

Redmi 8A, 6.22 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Cihazın ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 439 yonga setinden alan cihazda 2/3 GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte.

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 3 GB RAM’e ve 32 GB Dahili depolama alanına sahip. Cihaz 6.4” HD+ Sonsuz-O ekran sayesinde kullanıcılarına uçtan uca görüntü sağlıyor. Akıllı telefonda 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemci bulunuyor.