1More True Wireless ANC Kulaklık Detayları

1More, en iyi orta kademe kablolu kulaklıkların arasındaki en küçük kulaklık markası. Geçen yıl, ilk kablosuz kulaklık setini duyuran 1More, gürültü önleyici yeni bir modelini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. 1More True Wireless ANC kulaklık olarak adlandırılan modelin satış fiyatının 199,99 $ olacağı söyleniyor.

Harika bir çift kablolu kulaklık üretmenin günümüzde çok zor olduğu söylenemez. Ancak, özellikle gürültü önleyici kablosuz kulaklıklar üretmek, günümüz teknolojisine rağmen çok daha zordur. İyi bir uyum ve güçlü bir bağlantı gereklidir ve bu, kaliteli ses ve gürültü önleme işlemini küçük bir cihaza sığdırmaktan bile daha zordur.

1More gürültü önleyici kablosuz kulak içi kulaklıklar, bu alanların çoğunda iyi bir iş çıkarıyor ve oldukça başarılılar. Çok fazla hareket ederseniz, kulaklıkların bazı negatif özellikleriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak bunun yanında kulaklıkların çok fazla artı özelliği bulunuyor.

1More True Wireless ANC Özellik Listesi

1More True Wireless ANC kulaklık, bir çift kablosuz kulaklık için oldukça kıskanılacak bir özellik listesine sahip. USB-C bağlantı noktaları üzerinden veya kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Aktif gürültü önleyici ve çevrenizde neler olduğunu duymak için bir geçiş modu var. Kulak içi kulaklıkları birlikte kullanılabilir veya ayrı ayrı kullanılabilir durumda. Ancak iki farklı cihaza bağlanmaya özelliği henüz bulunmuyor. Hem AptX hem de AAC ses kodeklerini destekliyor.

Kulaklık kontrolleri ilk başta biraz sıra dışı gibi görünüyor, ancak nasıl çalıştıkları anlaşıldığında olumlu yorumlar alıyor. Dokunmatik kontroller gürültü engellemeyi kontrol ediyor. Kulaklığın iki ANC düzeyi, bir ortam geçiş modu ve her şeyin kapalı olduğu bir modu bulunuyor. Bu dört mod arasında geçiş yapmak için ise dokunmatik kontrollere iki kez hafifçe vurmanız gerekiyor. Bu arada, her kulaklıkta bulunan tek bir fiziksel düğme çalma ve ses kontrolünü yönetiyor. Sol veya sağ kulaklığa tek bir basış sesi yukarı veya aşağı ayarlıyor, uzun basış ileri veya geri atlatıyor ve her iki tarafa iki kez basmak ne dinlerseniz duraklatıyor.

Çok Daha Uzun Kullanım Süresi

Her iki kulaklığı da aynı anda kullanmanız durumunda 1More kulak içi kulaklıklardan tam performans alabilirsiniz. Ancak sadece tek bir tarafı kullanmak isterseniz o zaman kulaklık performansında düşüş gözlemleyebilirsiniz. 1More’un tamamlayıcı uygulamasında denetimleri özelleştirme seçeneği henüz bulunmuyor.

1More kulaklıklar, kulaklarınıza koyduğunuzda otomatik olarak açılacak ve eşlenecek şekilde tasarlanmış. Ancak bu özellik her zaman başarılı bir şekilde çalışmayabiliyor. Başlamadığında, genellikle manuel olarak açmak için oynat / duraklat düğmesini basılı tutarak kulak içi kulaklıkları aktif hale getirebiliyorsunuz.

1More, gürültü engelleme özelliğinin etkin olup olmamasına bağlı olarak, kulaklıkları beş ila altı saat kullanabileceğiniz söylüyor. Ayrıca kasanın size 13 ila 16 saat daha fazla çalışma süresi vereceğini de ekliyor. Bu, Apple’ın AirPods Pro'sundan ve Sony'nin WF-100XM3 kulaklıklarından biraz daha fazla gibi duruyor. İhtiyaç duyulabilecek pil ömründen biraz daha fazlasını sunan 1More, kulaklıklarını pil kutusunu da oldukça kullanışlı bir yapıda tasarlamış. Pil kutusu cebe rahatlıkla sığabilecek boyutlarda.

Bütün bu özelliklerinin yanı sıra, kulaklığın kulak ile uyumuyla ilgili genel olarak yaşanan bir sorun var. Kulaklığın, kulakla uyumu son derece kişisel bir durum. Herkes bu durumu sorun etmeyebilir. Ancak kulaklıktan tam performans alabilmek ve rahatça kullanabilmek için kulakla uyumu oldukça önemli. 1More size kulak ucu ve silikon kanat boyutlarının birden fazla kombinasyonunu sunuyor. Hangisinin sizin için daha uygun olduğunu bulabilmek için biraz zaman geçirmeniz ve her bir kombinasyonu denemeniz gerekiyor.

Diğer kulaklıklar gibi, 1More True Wireless ANC de ortam geçişi moduna sahip. Ancak Sony’nin uygulaması, duymak istediğiniz dış sesleri, duymanız için hızlı bir şekilde mod geçişi sağlarken, 1More kulaklıklarda önce diğer modlar arasında geçiş yapmanız gerektiğinden, etkinleştirmek biraz zaman alıyor.

Genel olarak, 1More’in kulaklıklarının, gürültü engelleme performansı olumlu yorumlar alıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki farklı seviye bulunuyor ve iki kulaklıktan birine, iki kez dokunarak aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. 1More, ilk ANC seviyesinin ses seviyesini 35 dB'e kadar filtreleyeceğini, ikinci seviye ise 20 dB'ye kadar biraz azaltılmış bir filtreleme sunduğunu söylüyor.

1More True Wireless ANC kulaklıkların ses kalitesi, gürültü engelleme özelliğinin açık veya kapalı olmasına bağlı olarak çok farklı ve iki farklı seviye arasında bile farklılık gösteriyor. ANC'yi kapalı bırakırsanız, oldukça iyi filtrelenmiş bir ses ile karşılaşırsınız. Ses ayrımı iyidir ve karmaşık müzik parçalarını rahatlıkla dinleyebilirsiniz, ses istasyonunun her parçası yüksek ve net olarak gelir.

1More True Wireless ANC, iyi bir kulaklık seti. USB-C ve kablosuz şarj gibi harika özelliklere sahip ve her seferinde yalnızca bir tane kullanma esnekliğine sahip. Bu kulak içi kulaklıkların sunduğu her özelliğe ihtiyacınız varsa, fiyat da oldukça makul gibi görünüyor.