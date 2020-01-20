2020'de Huawei Mate 30 Pro Alınır Mı? En İyi Özellikleri

Huawei Mate 30 Pro Türkiye’de satışa sunulacak. Mate 30 Pro özellikleri nasıl? Mate 30 Pro fiyatını hak edecek özellikler sunuyor mu? 2020’de Mate 30 Pro alınır mı? Bu blog yazımızda Huawei Mate 30 Pro’nun en iyi 10 özelliğine değiniyoruz.

Dünyanın ilk çift ana kamera sistemine sahip akıllı telefonu

Mate 30 Pro, arka tarafta RGGB sensörü taşıyan dünyanın ilk özel çift 40 megapiksel ultra geniş Sinema Kamerası ve 40 megapiksel RYYB Süper Algılama Kamerası ile desteklenen dörtlü kamera sistemine sahip. Ayrıca 8 megapiksel telefoto kamera ve 3 boyutlu derinlik algılayıcı kamera var. Sinema Kamerası ultra düşük ışık, ultra ağır çekim ve hızlandırılmış videoları ultra geniş açıda kaydetmenize izin verirken, Süper Algılamalı Kamera günlük çekimlerde zengin detaylar ve netlik sağlıyor. Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar veren pro-bokeh yeteneğine sahip. Ek olarak çift kamera sisteminin ikincisi, 1/1.7 inç SuperSensing Kamera. Bu kamera, ISO409600’ün etkileyici ışık hassasiyeti ile yüzde 40 daha fazla ışık çekerek düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar veriyor. Bu da Mate 30 Pro’yu ultra geniş çekimlerde bile otomatik modda en iyi düşük ışık çekimi yapabilen cihaz yapıyor.

Toplamda altı kamera

Evet, altı. Arkada dört kamera: f/1.6 diyafram aralığına sahip 40 megapiksel sensör, f/1.8 diyaframlı 40 megapiksel ultra geniş sinema sensörü. Ek olarak ToF modüllü 8 megapiksel telefoto kamera. Mükemmel portre fotoğraflar ve videolar için 3 boyutlu derinlik algılayıcı kamera ile dörtlü kamera kurulumu tamamlanıyor. Önde de 32 megapiksel kamera ve 3 boyutlu derinlik kamerası olmak üzere iki kamera mevcut.

7680fps’de ultra yavaş çekim videolar

Kafanızda 7680 fps’de yavaş çekim videoyu canlandıramadınız mı? Mate 30 Pro’nun tabancadan çıkan mermiyi görüntüleyebileceği söylesek? Sinema Kamerası, ISO 51200, 4K HDR+, Sinematik Hızlandırılmış, gerçek zamanlı video bokeh ve 7680fps süper yavaş çekim, 4K 60fps destekliyor. Mate 30 Pro, dünyadaki herhangi bir akıllı telefondaki en yüksek kare hızına sahip telefon. Ayrıca ultra stabil kayıt ve ultra düşük ışığı da destekleyebiliyor. Sonuç olarak videografi canavarı.

Yapay Zeka akıllı elle kontrol (AI Gesture Control)

Mate 30 Pro’nun çentiğine gömülü Hareket Sensörü ekrana dokunmadan cihazla etkileşime girmenizi sağlıyor ve elinizi ekranın önünde tutarak ekran görüntüsü alma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sadece parmağınızı ekranın önünde yukarı ve aşağı kaydırarak bir web sitesinin veya galeri fotoğraflarının sayfalarını kaydırabilir veya çevirebilirsiniz. Kavisli ekranın çevresindeki sensörler sayesinde yanlara çift dokunarak ses kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz başka bir işlev de atayabiliyorsunuz.

Yapay Zeka Otomatik Döndürme (AI Auto Rotate) bakışlarınızı takip eder

Telefonun ön tarafındaki 3 boyutlu sensörler hangi yöne baktığınızı algılayarak ekranın dönmesini engelliyor. Eskiden otomatik döndürme jiroskoplar yardımıyla çalışırdı ancak sadece telefonu ilk kurduğunuzda düzgün çalışırdı, sonradan elle ayarlamanız gerekirdi. Mate 30 Pro’nun yapay zekadan güç alan otomatik döndürme özelliği harika çalışıyor; yatakta veya kanepedeyken otomatik döndürme ayarı yapmakla uğraşmıyorsunuz.

Telefonunuzda bir şeyleri gizlemek mi istiyorsunuz? AI Private View

Telefonunuzda bildirim aldığınızda başka birinin ekrana bakması durumunda bildirimin içeriği otomatik olarak gizleniyor, sadece siz ekrana bakıyorsanız bildirim gösteriliyor. EMUI10 ile gelen Uygulama kilidi özelliğini açmanız yeterli. Huawei’nin güçlü NPU hesaplama birimiyle yakınınızdaki biri ekranınızı izlediğinde telefonunuz hemen algılayabiliyor ve bildirimlerin içeriğini otomatik olarak gizleyebiliyor. Ayarlar - Güvenlik ve Gizlilik - Uygulama kilidi altından ayarlayabilirsiniz.

Çılgın hızlarda kablosuz şarj

Mate 30 Pro, 4500 mAh bataryasıyla tüm gün boyunca şarj olmadan kolayca dayanabiliyor. 27W kablosuz şarj desteğiyle çok çabuk kullanıma hazır hale geliyor. Kablosuz ters şarj (kablosuz şarj desteğine sahip başka bir telefon, kulaklık, akıllı saat veya bilekliği telefonunuzla şarj etmenizi sağlayan bir özellik) hızı da etkileyici. Kablosuz ters şarj özelliğini kullanmak için Ayarlar - Pil menüsü altından etkinleştirmeniz gerekiyor.

Kirin 990 ile Daha iyi performans ve dayanıklılık

Huawei’nin kendi Kirin 990 işlemcisi genel performans ve enerji verimliliğinde önemli gelişmeler sunuyor. Yüksek hız, düşük gecikme, uzun kullanım süresi, güçlü görüntü işlemenin yanı sıra yapay zeka elle kontrol, gizli görünüm, otomatik döndürme özelliklerini destekleyen hepsi bir arada yapay zeka işlemci 990 ile Mate 30 Pro rakiplerinin çok ilerisinde.

Çarpıcı renkler, Renginizi seçin

Mate 30 Pro, Zümrüt Yeşil, Siyah ve Uzay Gümüşü olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Her renk, mükemmel bir görüntüleme deneyimi iin ultra kavisli ekrandan oluşan telefonun genel estetiğini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Çevreleyen cam, elinizdeyken size doğal bir dokunuş hissi de veriyor.