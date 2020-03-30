2020'de İşinize Yarayabilecek En İyi 5 WhatsApp İpucu

WhatsApp, tüm dünyada oldukça popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanımı oldukça kolay olan WhatsApp, arkadaşlarınınıza mesaj ve GIF göndermekten çok daha fazlasını sunar. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yer alan gizli özellikler, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkmasını sağlar. Bu yazıda, 2020 yılında işinize yarayabilecek en iyi 5 WhatsApp ipucunu derledik.

1. WhatsApp Duvar Kağıdını Değiştirebilirsiniz

Varsayılan WhatsApp duvar kağıdından sıkılmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda WhatsApp duvar kağıdını değiştirebilmeniz mümkün. WhatsApp duvar kağıdını değiştirebilmek için ilk olarak WhatsApp’ın ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Ayarlar sayfası üzerinden “Sohbetler” kategorisine dokunun. Son olarak, “Duvar kâğıdı” seçeneğine dokunarak istediğiniz bir görseli Whatsapp duvar kâğıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

2. Konumunuzu Bir Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz

Bir arkadaşınız ile buluşacaksanız WhatsApp’ta çok hızlı ve pratik bir şekilde konumunuzu paylaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden konumunuzu paylaşmak için ilk olarak konumunuzu göndermek istediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açın. Daha sonra ataç simgesine dokunun. Bu işlemin hemen ardından açılan pencere üzerinden “Konum” seçeneğine dokunarak konumunuzu paylaşabilirsiniz. Konumunuzu paylaşabilmeniz için WhatsApp’ın konumunuza erişmesine izin vermeniz gerekiyor.

3. En Çok Sohbet Ettiğiniz Kişiyi Bulabilirsiniz

WhatsApp’ta gün içerisinde en çok kiminle sohbet ettiğinizi hiç merak ettiniz mi? WhatsApp’ta yer alan özellik sayesinde en çok kiminle sohbet ettiğinizi hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Ayarlar sayfasında yer alan “Veri ve depolama kullanımı” kategorisine dokunun. Daha sonra “Depolama kullanımı” seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından sohbet ettiğiniz kişilerin listesi açılacaktır. Bu liste üzerinden bir kişiyi seçerek o kişi ile gerçekleştirdiğiniz toplam mesaj, GIF, video, sesli mesaj, çıkartma, fotoğraf ve belge gibi birçok istatistiki bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

4. Kalın, İtalik ve Üstü Çizili Mesajlar Yazabilirsiniz

WhatsApp’ta mesajlarınızı kalın, italik ve üstü çizili şekilde yazabilirsiniz. WhatsApp’ta kalın yazı yazmak için kalınlaşmasını istediğiniz sözcüğün veya cümlenin başına ve sonuna * (yıldız) işaretini eklemeniz yeterlidir. Mesajı gönderdiğinizde belirttiğiniz kısım kalın olarak görünecektir.

WhatsApp’ta italik yazı yazmak için italik olmasını istediğiniz sözcüğün veya cümlenin başına ve sonuna _ (alt çizgi) işaretini eklemeniz yeterlidir. Gönder butonuna dokunduğunuz takdirde mesajınızın belirttiğiniz kısmı italik olarak görünecektir.

WhatsApp’ta üstü çizgili yazmak için üstünün çizilmesini istediğiniz sözcüğün veya cümlenin başına ve sonuna – (tire) işaretini eklemeniz yeterlidir. Mesajı gönderdiğinizde belirttiğiniz kısım üstü çizgili olarak görünecektir.

5. Sohbetinizi Arşivleyebilirsiniz

WhatsApp’ta sohbetinizi gizlemek için arşivleyebilirsiniz. Bir sohbeti arşivlediğinizde mesajlar silinmez ancak sohbet penceresi ekranında görünmez. Bu sebepten dolayı bir başkasının sohbet penceresine baktığında sohbeti görememesini sağlayabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon üzerinden bir sohbeti arşivlemek için sohbet penceresine basılı tutun. Bu işlemin ardından uygulamanın üst kısmında seçenekler çıkacaktır. Üst kısımda çıkan seçeneklerden kutu simgesine dokunun.