E-ticaret işletmenizi akıllı telefonlarınızdan yönetmek istiyorsanız, Shopify uygulamasını kullanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret mağazanız varsa, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Shopify uygulamasıyla mağazanızı yönetebilirsiniz.

E-ticaret alanında hizmet veren işletmelerin büyük bir çoğunluğu Shopify sistemini popüler olarak kullanmaya devam ediyor. Oldukça kapsamlı özellikler sunan ve ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sizlere sunan Shopify uygulamasında mağazanızdan yapılan siparişleri yönetebilir, siparişleri onaylayabilir ve kargo etiketi yazdırabilirsiniz.

Mağazanızı ziyaret eden kullanıcıları günlük, haftalık ve aylık raporlarda inceleyebilmenize olanak tanıyan Shopify uygulamasında, kaç kişinin sipariş verdiğini de görebiliyorsunuz. Tüm müşterilere ya da belirli müşterilere özel indirim kodu oluşturmanıza da olanak tanıyan Shopify uygulamasında, bu indirim kodlarının kullanım detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Shopify İndir

Kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte karşımıza çıkan e-ticaret uygulaması, internetten satış yapmak isteyen kullanıcıların tüm beklentilerini yerine getirmektedir. Kendi sayfanızı kurun, ürünlerinizi oluşturun ve müşterilerinize özel bir e-ticaret mağazası sunun.

Satışlarınızı artırmak için reklam kampanyası düzenleyebileceğiniz ya da popüler satış kanallarını da kullanabileceğiniz Shopify'ı indirin ve ücretsiz olarak internet üzerinden satış işlemlerinizi gerçekleştirin.