Shopify Ekran Görüntüleri - 1
Shopify Ekran Görüntüleri - 2
Shopify Ekran Görüntüleri - 3
Shopify

Shopify

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 795
  • DOSYA BOYUTU 97 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Shopify Inc.
  • İndir

Shopify altyapılı e-ticaret mağazanız varsa, Shopify uygulaması üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Shopify uygulaması ile Android cihazlarınızdan Shopify altyapılı e-ticaret işletmenizi kolayca yönetebilirsiniz. Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret işletmeniz varsa ve dilediğiniz her yerden mağazalarınızı yönetmek istiyorsanız Shopify uygulamasını kullanmanızda fayda var.

Mağazalarınızdan yapılan siparişleri takip edebileceğiniz uygulamada para iadesi yapma, sevk irsaliyesi ve kargo etiketi yazdırma, müşterilerinizle iletişime geçme gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz.

Shopify APK İndir

Mağazanıza gelen ziyaretçi sayısını görüntüleyebilmenize de olanak tanıyan Shopify uygulamasında Facebook, Instagram, Amazon ve eBay gibi satış kanallarını kullanarak daha fazla müşteriye ulaşabilmeniz de mümkün.

Müşterilerinize özel indirim kodu oluşturabileceğiniz Shopify uygulamasında, indirim kodlarının kullanımını izleyebiliyorsunuz. Google ve Facebook reklamları oluşturarak satışlarınızı artırma imkanı da sunan Shopify uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Shopify Uygulaması özellikleri

  • Reklam kampanyası oluşturma
  • Sipariş yönetimi
  • Para iadesi yapabilme
  • Kargo etiketi yazdırma
  • Mağaza performansı inceleme
  • İndirim kodu oluşturma
  • Ürünleri düzenleme