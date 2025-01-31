Shopify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 795
- DOSYA BOYUTU 97 MB
- Üretici Shopify Inc.
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Shopify altyapılı e-ticaret mağazanız varsa, Shopify uygulaması üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Shopify uygulaması ile Android cihazlarınızdan Shopify altyapılı e-ticaret işletmenizi kolayca yönetebilirsiniz. Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret işletmeniz varsa ve dilediğiniz her yerden mağazalarınızı yönetmek istiyorsanız Shopify uygulamasını kullanmanızda fayda var.
Mağazalarınızdan yapılan siparişleri takip edebileceğiniz uygulamada para iadesi yapma, sevk irsaliyesi ve kargo etiketi yazdırma, müşterilerinizle iletişime geçme gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz.
Shopify APK İndir
Mağazanıza gelen ziyaretçi sayısını görüntüleyebilmenize de olanak tanıyan Shopify uygulamasında Facebook, Instagram, Amazon ve eBay gibi satış kanallarını kullanarak daha fazla müşteriye ulaşabilmeniz de mümkün.
Müşterilerinize özel indirim kodu oluşturabileceğiniz Shopify uygulamasında, indirim kodlarının kullanımını izleyebiliyorsunuz. Google ve Facebook reklamları oluşturarak satışlarınızı artırma imkanı da sunan Shopify uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Shopify Uygulaması özellikleri
- Reklam kampanyası oluşturma
- Sipariş yönetimi
- Para iadesi yapabilme
- Kargo etiketi yazdırma
- Mağaza performansı inceleme
- İndirim kodu oluşturma
- Ürünleri düzenleme
Shopify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6
- DOSYA BOYUTU 184 MB
- Üretici Shopify Inc.
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E-ticaret işletmenizi akıllı telefonlarınızdan yönetmek istiyorsanız, Shopify uygulamasını kullanabilirsiniz.
Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret mağazanız varsa, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Shopify uygulamasıyla mağazanızı yönetebilirsiniz.
E-ticaret alanında hizmet veren işletmelerin büyük bir çoğunluğu Shopify sistemini popüler olarak kullanmaya devam ediyor. Oldukça kapsamlı özellikler sunan ve ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sizlere sunan Shopify uygulamasında mağazanızdan yapılan siparişleri yönetebilir, siparişleri onaylayabilir ve kargo etiketi yazdırabilirsiniz.
Mağazanızı ziyaret eden kullanıcıları günlük, haftalık ve aylık raporlarda inceleyebilmenize olanak tanıyan Shopify uygulamasında, kaç kişinin sipariş verdiğini de görebiliyorsunuz. Tüm müşterilere ya da belirli müşterilere özel indirim kodu oluşturmanıza da olanak tanıyan Shopify uygulamasında, bu indirim kodlarının kullanım detaylarını da inceleyebilirsiniz.
Shopify İndir
Kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte karşımıza çıkan e-ticaret uygulaması, internetten satış yapmak isteyen kullanıcıların tüm beklentilerini yerine getirmektedir. Kendi sayfanızı kurun, ürünlerinizi oluşturun ve müşterilerinize özel bir e-ticaret mağazası sunun.
Satışlarınızı artırmak için reklam kampanyası düzenleyebileceğiniz ya da popüler satış kanallarını da kullanabileceğiniz Shopify'ı indirin ve ücretsiz olarak internet üzerinden satış işlemlerinizi gerçekleştirin.
Shopify
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 647
- Üretici Shopify Inc.
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E-satış sitesi tasarlama, yönetme, barındırma hizmetlerinin tamamını uygun fiyatlara sunan Shopify sayesinde sitenizi çok kısa sürede hazır hale getirebilirsiniz.
Sayıları günden güne artan e-ticaret siteleri için pratik servislerin sayısı da günden güne artıyor. Tasarım ve performans olarak güncel standartlara uygun, kolay yönetilebilen bir online alışveriş sitesine kısa sürede sahip olmak isteyenler Shopify servisine kesinlikle göz atmalı.
Shopify, kullanıcı sayısına günden güne artıran güvenilir platformlar arasında. Site, tasarımından barındırma hizmetine kadar gereken tüm süreçleri hızlıca aşmanızı sağlayan servisle satışa hemen başlama lüksüne sahip olabilirsiniz. İhtiyacınıza göre 4 farklı paket sunan Shopify için harcayacağınız para satacağınız ürün sayısı ve ziyaretçi sayınızla doğru orantılı. Servisin en ucuz paketi aylık 26 dolarlık bir fiyattan başlıyor. Shopify'ın önemli bir avantajı kullanıcılara 30 günlük bir deneme süresi tanıması. 30 günlük süre içerisinde servisin artı ve eksilerini gözlemleyerek karar verme şansınız var.
100'den fazla ücretsiz tema ve pek çok ücretli e-satış teması arasından seçim yapabileceğiniz gibi HTML ve CSS biliyorsanız tasarımınızı düzenleyebilirsiniz. Kullanışlı bir admin paneli sunan servis barındırma ve SSL sertifika hizmetlerini de sunuyor. PayPal dahil olmak üzere 50'den fazla ödeme yöntemini destekleyen Shopify e-satış sayfanız için raporlama ve takip araçları da sunuyor. iPhone uygulamasıyla sayfanızı yönetebilir, Shopify Analytics veya Google Analiytics ile detaylı ziyaretçi istatistiklerini takip edebilir, promosyonlar, A/B testi, banner hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.