İnternette En Çok Alışveriş Yapan Şehirler Belli Oldu

İnternette en çok alışveriş yapan şehirler açıklandı. Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bahadır ayrıca internet üzerinden en çok hangi ürünlerin satın alındığına yönelik önemli bilgiler paylaştı.

İnternette En Çok Alışveriş Yapan Şehirler Listesi

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Konya

Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden en fazla alışveriş yapan şehirlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bahadır, en çok alışveriş yapan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'nın yer aldığını söyledi.

Enes Bahadır, internette en fazla hangi ürünlerin satın alındığına yönelik önemli bilgiler de paylaştı. Bahadır, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin ilk sırada yer aldığını açıkladı. İkinci sırada ise moda-tekstil ürünlerinin konumlandığı belirtildi.

Bahadır tarafından yapılan açıklamaya göre çevrim içi ortamda yapılan alışverişlerde en çok tercih edilen ürünler listesinde elektronik eşyalar, bilgisayarlar ve cep telefonları da bulunuyor.

Gıda ve süpermarket alışveriş harcamalarında çok büyük artışın yaşandığını belirten Bahadır, özellikle karantina dönemlerinde bu aladna harcamaların yapıldığını söyledi. Bahadır, yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük değişimlere yol açtığını ifade etti.

E-ticaretin ivmesinin hızlı bir şekilde arttığını belirten Bahadır, sektörde 4-5 yılda beklenen büyümenin birkaç ay içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Aktarılan bilgilere göre salgından önce ülkemizde 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısı pandemiden sonra 320 bine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde daha önce e-ticaret yapılmamış 5 milyon kredi kartından alışveriş yapıldığı belirtildi. Bunun çok ciddi bir miktar olduğunu söyleyen Bahadır, e-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıl sonuna kadar 300 milyon TL'nin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, "Bu konuda istatistikleri, derneğin çatısı altında takip ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de e-ticaretin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak" şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden gerçekleşitirilen alışverişler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.