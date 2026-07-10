5 Bin TL Altına Alınabilecek En İyi Kablosuz Kulaklıklar

2026'da 5 bin TL bütçeyle hala iyi bir kablosuz kulaklık almak mümkün. Üstelik bunun için gürültü engelleme gibi teknolojilerden taviz vermenize de gerek yok. Ancak piyasada onlarca marka ve yüzlerce model varken doğru seçimi yapmak zor olabilir. Bu yüzden ülkemizde satılan kablosuz kulaklık modellerini araştırdık, teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakarak sizin için bir liste hazırladık. Aşağıda 5 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi kablosuz kulaklık modellerini bulabilirsiniz.

5 Bin TL Altı En İyi Kablosuz Kulaklıklar Hangileri?

Model Fiyat ANC Toplam Pil Ömrü Xiaomi Redmi Buds 8 Pro 3.999 TL Var 33 saat Anker Soundcore Liberty 4 NC 3.000 TL Var 50 saat Nothing CMF Buds Pro 2 3.800 TL Var 43 saat Samsung Galaxy Buds 3 4.539 TL Var 24 saat Samsung Galaxy Buds 3 FE 3.200 TL Var 30 saat JBL Tune Buds 2 2.500 TL Var 48 saat OnePlus Buds 4 4.999 TL Var 30 saat Soundpeats Capsule3 Pro 2.900 TL Var 52 saat

5 bin TL'ye alınabilecek en iyi kulaklık önerileri için araştırma yaparken sadece fiyatı göz önünde bulundurmadık. Ses kalitesi, ANC performansı, pil ömrü ve kullanıcı yorumları temel kriterlerimiz oldu. Bu doğrultuda liste en iyiden başlayıp en zayıfa doğru iniyor. Hangisini seçeceğiniz ise size kalmış.

Ayrıca mümkün olduğu kadar farklı markaları dahil etmeye çalıştığımızı belirtelim. Örneğin Xiaomi bu segmentte kısa sürede üç farklı Pro modeli çıkardı, biz de listeyi güncel tutmak için en yenisi olan Redmi Buds 8 Pro'yu seçtik. Ancak Galaxy Buds 3, ve Galaxy Buds 3 FE tamamen farklı kategorideler. Bu nedenle ikisi de listede. Gelin bu modellere yakından bakalım.

Xiaomi Redmi Buds 8 Pro Özellikleri Neler?

5 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar listemizin zirvesindeki isim Xiaomi'nin Redmi Buds 8 Pro modeli oldu. Xiaomi, uzun zamandır Redmi Buds serisi altında uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar üretiyor. Hatta benim de bir zamanlar aldığım ilk kablosuz kulaklık buydu.

Şirketin bu seriye eklediği son model ise 29 Ocak 2026'da Türkiye'de satışa çıkan Redmi Buds 8 Pro oldu. Söz konusu modelin ülkemize ilk geldiğinde çıkış fiyatı 4.699 TL'ydi Bugün ise çok daha erişilebilir bir fiyat etiketi olan 3.999 TL'den satılıyor. Üstelik bu uygun fiyata rağmen özellikler konusunda da iddialı.

Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro'da seslerin çok daha detaylı ve kaliteli gelmesini sağlayan üçlü bir hoparlör (sürücü) sistemi kullanıyor. Yani kulaklığın hem sağ hem de sol tekinde üçer adet hoparlör bulunuyor. Baslar ve genel sesler için 11 mm’lik titanyum kaplı bir ana hoparlör, tizler ve ince detaylar için ise iki adet 6,7 mm’lik özel seramik hoparlör bir arada çalışıyor.

Kulaklıklarda hoparlör boyutunun büyümesi genellikle basların daha güçlü çıkmasını sağlasa da, tek başına harika bir ses kalitesi için yeterli değildir. Asıl önemli olan, bu üç farklı hoparlörün birbiriyle ne kadar uyumlu ve dengeli çalıştığıdır. Xiaomi bu üçlü yapıyla tiz ve bas frekanslarını ayrı sürücülere dağıtarak her ikisinin birbirini bastırmasını önlemeyi hedefliyor.

Redmi Buds 8 Pro'da yer alan Deep Space Noise Cancelling 3.0 teknolojisi, dışarıdaki sesleri 55 desibele kadar engelleyebildiğini iddia ediyor. Genellikle bu değer ne kadar yüksekse kulaklık gürültüyü o kadar iyi engelliyor. Hatta AirPods Pro 3 bile yaklaşık 40 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor.

Ancak markalar burada biraz yanıltıcı davranıyor. Üreticiler bu rakamları gerçekten de kendi yaptıkları testler ile elde ediyor. Ancak kullanıcılara söylemedikleri şey bu testlerin laboratuvar ortamında özenle yapıldığı. Redmi Buds 8 Pro süpürge sesi gibi tekrar eden gürültülerde belirli bir başarı gösterse de günlük hayatta AirPods Pro 3 gibi rakipklere kıyasla başarılı değil.

Tasarım tarafında kulaklık Buzul Mavisi, Obsidyen Siyahı ve Bulut Beyazı renk seçenekleriyle geliyor. Kulak saplarındaki NCVM kaplama ışığa göre değişen ışıltılı bir görünüm veriyor, yani standart mat plastikten daha premium hissettiriyor. Kulaklık gövdesi 30,6 x 21,3 x 24,5 mm boyutlarında ve klasik kulak içi silikon uçlu bir tasarıma sahip.

Özellik Değer Sürücü Yapısı 11 mm titanyum dinamik sürücü + çift 6,7 mm PZT sürücü ANC Var, 55 dB marka iddiası Pil Ömrü kulaklık 8 saat Pil Ömrü kutu ile 33 saat Bluetooth 5.4 Su ve Toz Direnci IP54 Codec LDAC, LHDC-V5, MIHC 2.0 Tasarım In-ear, NCVM kaplama, 3 renk seçeneği Güncel Fiyat 3.999 TL

Anker Soundcore Liberty 4 NC Özellikleri Neler?

5 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi kablosuz kulaklıklar listemizin ikinci sırasında Anker Soundcore Liberty 4 NC duruyor. Bu yazıyı okumadan önce biraz araştırma yaptıysanız bu modeli kesinlikle görmüşsünüzdür çünkü Soundcore Liberty 4 NC alıp memnun kalmayan kullanıcı sayısı neredeyse yok denecek kadar az.

Kullanıcılar özellikle fiyatına kıyasla oldukça etkileyici olan ANC performansından memnun kalıyor. Anker bu performansı 98,5 oranında gürültü azaltma olarak pazarlıyor ve HearID adını verdiği kişiselleştirilmiş bir gürültü profili sistemi kullanıyor. Sistem çevresel algılama açıldığında birkaç saniye içinde ortamı analiz ediyor ve buna göre bir gürültü engelleme profili çıkarıyor. Bazı kullanıcılar bu performansı AirPods Pro serisiyle bile kıyaslıyor. Elbette bu biraz abartılı bir benzetme çünkü uygun fiyatlı bir kulaklıktan kendisinden iki üç kat pahalı bir modelin performansını beklemek gerçekçi değil. Ancak kıyaslanabilmesi bile başlı başına bir başarı sayılır.

Anker Soundcore Liberty 4 NC tasarım açısından da şaşırtıcı bir model. Diğer tüm kulaklıklarla aynı kablosuz deneyimi sunarken farklı açılan kutusuyla dikkat çekiyor. Gövde plastik ama parlak kaplaması sayesinde ucuz durmuyor. İncelemelere göre kulağa oturuşu saatlerce takılabilecek kadar rahat.

10 gram ağırlığındaki kulaklıklar 11 mm sürücülere rağmen hafif kalıyor. Kutuda üç farklı boyutta silikon uç geliyor. Renk seçenekleri arasında Kozmik Mavi, Açık Mavi, Lacivert ve Siyah bulunuyor. Pil ömrü kullanım moduna göre ciddi şekilde değişiyor. Normal modda kulaklıklar 10 saat, kutuyla birlikte 50 saat dayanıyor.

LDAC ve ANC aynı anda açıkken bu süre 5 saate, kutuyla birlikte 25 saate iniyor. Aşağıdaki tabloda normal moddak

Özellik Değer Sürücü Yapısı 11 mm özel ayarlı sürücü ANC Var, uyarlanabilir Pil Ömrü kulaklık 10 saat normal mod Pil Ömrü kutu ile 50 saat normal mod Bluetooth 5.3 Su ve Toz Direnci IPX4 Codec LDAC, AAC, SBC Tasarım Çubuklu sap, plastik gövde, 10 gram, 4 renk seçeneği Güncel Fiyat 3.000 TL

Nothing CMF Buds Pro 2 Özellikleri Neler?

Üçüncü sıradaki model Nothing'in alt markası CMF'ye ait ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Kulaklığın şarj kutusunun üzerinde Smart Dial isminde bir özellik bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ses seviyesini telefonları olmadan kutunun üzerinden ayarlayabiliyor. Kullanıcılar bu özelliği yorumlarında sık sık övüyor.

Kulaklık 11 mm'lik bir bas sürücüsüyle 6 mm'lik bir tiz sürücüsünü bir araya getiren çift sürücü yapısı kullanıyor ve marka bu yapıyı 50 dB'ye kadar akıllı hibrit ANC ile tanıtıyor. Bu sayı Redmi Buds 8 Pro'nun biraz altında kalsa da günlük kullanımda ikisini ayırt etmek oldukça zor.

LDAC desteğiyle yüksek çözünürlüklü ses aktarımı yapabiliyor, ayrıca Dirac Opteo ses ayarlama teknolojisi ve ChatGPT entegrasyonu sunuyor. Kutuda ChatGPT'yi kulaklık üzerinden çağırıp sesli yanıt alabiliyorsunuz. Fiyatı satıcıya ve renge göre 3.800 TL ile 4.600 TL arasında değişiyor.

Pil ömrü kutuyla birlikte 43 saate ulaşıyor, bu listedeki orta seviyede bir sayı. ANC açıkken tek şarjla 6,5 saat, kutuyla birlikte 26 saat kullanım sunuyor. Bluetooth 5.4 desteğiyle listedeki en güncel bağlantı sürümlerinden birine sahip, daha yeni Bluetooth sürümleri genelde daha düşük gecikme, daha stabil bağlantı ve daha az pil tüketimi anlamına geliyor.

Tasarım tarafında kulaklık Koyu Gri, Açık Gri, Turuncu ve Mavi renk seçenekleriyle geliyor. Tek kulaklık ağırlığı yaklaşık 4,9 gram, çift kulaklık toplamda 9,8 gram civarına oturuyor. Bu ağırlık kulaklığı gün boyu kullanımda rahat kılıyor.

Özellik Değer Sürücü Yapısı Hi-res çift sürücü ANC Var, 50 dB marka iddiası Pil Ömrü kulaklık 10 saat Pil Ömrü kutu ile 43 saat Bluetooth 5.4 Su ve Toz Direnci IP54 Codec LDAC, AAC, SBC Tasarım Döndürülebilir Smart Dial kontrol, endüstriyel gövde Güncel Fiyat 3.800 TL

Samsung Galaxy Buds 3 Özellikleri Neler?

Listedeki en pahalı model olan Samsung Galaxy Buds 3, buna rağmen 5 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi kulaklıklar listemizin dördüncü sırasında yer alıyor. Çükü sunduğu yüksek kaliteye rağmen bazı ödünler vermenizi gerektiriyor.

Teknik tarafta kulaklık 20 Hz ile 20 kHz arasındaki geniş frekans aralığını karşılıyor, yani hem derin basları hem ince tizleri rahatlıkla verebiliyor. Empedansı (yani elektrik akımına karşı gösterdiği direnç) düşük olduğu için de telefonun kendi gücü yeterli oluyor, ekstra bir amfi ya da güçlendirici cihaza ihtiyaç duymadan yüksek ses seviyelerine kolayca ulaşabiliyor.

Samsung bu modelde tasarımda köklü bir değişikliğe gitmiş. Önceki model Buds 2'de kulağı tamamen kapatan, silikon uçlu klasik bir yapı vardı. Bu modelde ise kulak kanalını tıkamayan, açık uçlu bir tasarımına geçilmiş. Bunun sonucunda kulakta hissedilen baskı azalıyor. Ancak gürültü engelleme performansı da düşüyor.

Galaxy S25 ve S26 gibi uyumlu telefonlarla eşleştirildiğinde Samsung Seamless Codec adı verilen özel bir bağlantı teknolojisi devreye giriyor. Bu sayede kulaklık, CD kalitesinin bile üzerine çıkan 24 bit ve 96 kHz çözünürlüğünde ses aktarabiliyor. Dayanıklılık konusunda ise kulaklık IP57 sertifikasına sahip.

Buradaki ilk rakam toza karşı korumayı, ikinci rakam ise suya dayanıklılığı gösteriyor. Bu sayede kulaklık hem tozlu ortamlarda güvenle kullanılabiliyor hem de 1 metre derinlikteki suya batırılmaya dayanabiliyor. Ancak tüm bu güçlü özelliklere rağmen kulaklığın en zayıf noktası pil ömrü. Tek şarjla sadece 5 saat kullanım sunan model, listedeki en kısa pil ömrüne sahip isim oluyor.

Özellik Değer Sürücü Yapısı Tek dinamik sürücü ANC Var, dB değeri açıklanmıyor Pil Ömrü kulaklık 5 saat Pil Ömrü kutu ile 24 saat Bluetooth 5.4 Su ve Toz Direnci IP57 Codec SSC 24 bit / 96 kHz, AAC, SBC Tasarım Açık kulak Blade yapı, kulak ucu yok Güncel Fiyat 4.539 TL

Samsung Galaxy Buds 3 FE Özellikleri Neler?

Beşinci sıradaki model Samsung'un 4 Eylül 2025'te tanıttığı ve eski Buds FE'nin yerine koyduğu güncellenmiş versiyon. Buds 3'ün aksine bu model klasik silikon uçlu kapalı tasarımı koruyor, yani açık kulak tasarımının oturma sorununu yaşamıyorsunuz. Blade estetiği üst segment Buds 3 serisinden geliyor ama fiyat çok daha uygun.

Altı mikrofon ve yapay zeka destekli izolasyon sistemi telefon görüşmelerinde net bir performans sağlıyor. Bluetooth 5.4 ve IP54 sertifikası önceki modele göre gerçek bir yükseltme çünkü eski Buds FE sadece IPX2 seviyesindeydi, yani sadece hafif su damlacıklarına dayanabiliyordu. LDAC desteği yok ama SSC codec'i Samsung telefonlarda hâlâ iyi bir ses kalitesi sunuyor.

Özellik Değer Sürücü Yapısı 11 mm sürücü ANC Var, dB değeri açıklanmıyor Pil Ömrü kulaklık 6 saat ANC açık, 8,5 saat ANC kapalı Pil Ömrü kutu ile 30 saat Bluetooth 5.4 Su ve Toz Direnci IP54 Codec SSC, AAC, SBC Tasarım Kapalı in-ear Blade estetiği, silikon uç Güncel Fiyat 3.200 TL

JBL Tune Buds 2 Özellikleri Neler?

Altıncı sıradaki JBL bu modelde markanın "ghost" adını verdiği ikonik damla şeklindeki gövde tasarımını koruyor, kutuda üç farklı silikon uç bedeni geliyor. 10 mm dinamik sürücü, 16 Ohm empedans ve 95 dB duyarlılık değerleriyle çalışıyor.

Duyarlılık aynı güç seviyesinde kulaklığın ne kadar yüksek ses üretebildiğini gösteren bir ölçüt, 95 dB gibi bir sayı telefonunuzun hoparlör gücüyle rahatça yüksek sese çıkabileceğiniz anlamına geliyor.

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ve Smart Ambient teknolojisi arasında JBL Headphones uygulamasından geçiş yapabiliyorsunuz. Dolby Surround desteği ise film izlerken fark yaratan bir ekstra. LDAC desteği olmaması listedeki daha üst sıralardaki modellere kıyasla en büyük eksiği.

Özellik Değer Sürücü Yapısı 10 mm dinamik sürücü ANC Var, dB değeri açıklanmıyor Pil Ömrü kulaklık 8 saat Pil Ömrü kutu ile 48 saat Bluetooth 5.3 Su ve Toz Direnci IP54 Codec AAC, SBC Tasarım Ghost damla gövde, in-ear, 3 uç bedeni Güncel Fiyat 2.500 TL

OnePlus Buds 4 Özellikleri Neler?

Bu model listenin geri kalanından farklı bir yerde duruyor çünkü 5 bin TL sınırını az da olsa aşıyor. Yine de özellikleri bu sınırı zorlamaya değer görünüyor, bu yüzden ayrı bir bonus olarak ekledik. OnePlus'ın kendi Türkiye mağazasında kulaklık şu anda 5.219 TL'den satılıyor.

Kulaklık 11 mm ve 6 mm'lik çift sürücüden oluşan bir yapıya sahip, 118 dB duyarlılık ve 18 Ohm empedansla çalışıyor. ANC tarafında markanın iddiası 55 dB'ye kadar, bu rakam listenin zirvesindeki Redmi Buds 8 Pro ile aynı seviyede. Hi-Res ses sertifikası ve LHDC 5.0 codec desteği de var ama LDAC bulunmuyor, kullanıcı yorumlarında da bu eksiklik tek olumsuz nokta olarak öne çıkıyor.

Tasarım tarafında kulaklık IP5X toz ve IPX5 su direncine sahip, bu ikinci rakam sadece su sıçramalarına değil doğrudan püskürtülen suya karşı da dayanıklı olduğu anlamına geliyor ve listedeki diğer modellerin çoğundan daha yüksek. Kulaklık başına ağırlık sadece 9,46 gram. Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle satılıyor. Pil tarafında kutu ile birlikte 45 saate kadar kullanım sunuyor, 10 dakikalık hızlı şarj ise 3,5 saatlik dinleme veriyor.

Kullanıcı puanı 4,7 civarında ve yorumlarda fiyatına göre performansının beklentilerin üzerinde olduğu sık sık vurgulanıyor. OnePlus'ın Türkiye'de yeni ürünlerini kampanya dönemlerinde hızlı indirime soktuğu biliniyor, bu yüzden 11.11 ya da Efsane Cuma gibi dönemleri takip ederseniz bu kulaklığı 5 bin TL sınırının altında yakalama ihtimaliniz yüksek. Acele etmeyip fiyat alarmı kurmanızı öneririz.

Özellik Değer Sürücü Yapısı 11 mm + 6 mm çift dinamik sürücü ANC Var, 55 dB marka iddiası Pil Ömrü kulaklık 11 saat genel kullanım Pil Ömrü kutu ile 45 saat Bluetooth 5.4 Su ve Toz Direnci IP5X toz, IPX5 su Codec LHDC 5.0, AAC, SBC Tasarım Kanal içi, 9,46 gram, 2 renk seçeneği Güncel Fiyat 5.219 TL, kampanya dönemlerinde 5 bin TL altına inebiliyor

Soundpeats Capsule3 Pro Özellikleri Neler?

Listenin son sırasındaki model kağıt üzerinde aslında en zengin özellik setine sahip. 12 mm biyo-diyafram sürücü, altı mikrofonlu hibrit ANC sistemi ve LDAC desteği bu fiyat için nadir bir kombinasyon. Marka 43 dB'lik bir ANC derinliği iddia ediyor.

Kulaklıklar her biri 35 mAh, şarj kutusu ise 500 mAh kapasiteye sahip. mAh kısaca pilin ne kadar enerji depolayabildiğini gösteren birim, sayı büyüdükçe teorik olarak daha uzun kullanım süresi elde ediliyor.

Tasarım tarafında bir incelemede kulaklığın gövdesi övülüyor, kulağa oturuşunun rahat ve sağlam olduğu belirtiliyor. Şeffaf siyah ve şeffaf beyaz gibi renk seçenekleri de sunuluyor, bu şeffaf gövde diğer listedeki hiçbir modelde yok ve kulaklığı görsel olarak ayırıyor. Tek kulaklık ağırlığı sadece 5 gram.

Ancak son sırada olmasının nedeni tasarım değil güvenilirlik. Bağımsız bir laboratuvar testinde gerçek gürültü azaltmanın markanın iddia ettiği 43 dB değil yaklaşık 30 dB civarında kaldığı tespit edildi. Aynı test kulaklığın ANC açıkken sadece 3 saat 53 dakika dayandığını da gösterdi, bu süre markanın açıkladığı 8 saatlik tek şarj süresinin oldukça altında. Kullanıcı forumlarında bazı kullanıcılar sol kulaklıkta zamanla ses kesilmesi sorunu bildiriyor. Yani özellik listesi güçlü ama iddialar ile gerçek performans arasındaki fark listedeki diğer modellerden daha büyük.

Özellik Değer Sürücü Yapısı 12 mm biyo-diyafram sürücü ANC Var, 43 dB marka iddiası, bağımsız ölçüm yaklaşık 30 dB Pil Ömrü kulaklık 8 saat marka iddiası, bağımsız ölçüm 3 saat 53 dakika ANC açık Pil Ömrü kutu ile 52 saat marka iddiası Bluetooth 5.3 Su ve Toz Direnci IPX4 Codec LDAC, AAC, SBC Tasarım Şeffaf gövde seçeneği, 5 gram, in-ear Güncel Fiyat 2.900 TL

5 Bin TL Bütçe İle Kulaklık Alırken Nelere Bakmalısınız?

Tabloları karşılaştırırken şu noktalara odaklanmanızı öneririz.

ANC'nin var olması yeterli değil, derinliği de önemli ama bu rakamları körü körüne kabul etmeyin. Soundpeats örneğinde gördüğünüz gibi marka iddiası ile bağımsız ölçüm arasında ciddi fark çıkabiliyor. Mümkünse laboratuvar testi yapan bağımsız kaynakların sonuçlarına bakın.

Pil ömrünü tek bir sayıya indirmeyin. Bir kulaklığın kutu ile 50 saat sunması güzel ama bu süre ANC'yi açtığınızda ya da LDAC kullandığınızda ciddi şekilde düşebiliyor. Anker Liberty 4 NC bunun en net örneği çünkü kullanım moduna göre farklı değerler veriyor.

Tasarımı sadece görünüme bakarak değerlendirmeyin. Samsung Galaxy Buds 3'ün açık kulak tasarımı bazı kullanıcılara oturmuyor, buna karşılık aynı markanın Buds 3 FE modeli klasik silikon uçla daha güvenli bir oturma sağlıyor. Kulak yapınız kişiden kişiye değiştiği için mümkünse satın almadan önce mağazada deneyin.

Codec desteğini telefonunuza göre değerlendirin. LDAC yalnızca Android tarafında işe yarıyor çünkü iOS bu kodeği desteklemiyor. iPhone kullanıyorsanız bu özellik için fazladan ödeme yapmanıza gerek yok.

Model nesline dikkat edin. Xiaomi örneğinde gördüğünüz gibi bir markanın aynı anda satışta üç farklı Pro modeli olabiliyor ve eski nesiller bazen indirimle bazen de sadece stok fazlası olarak raflarda kalmaya devam ediyor. Bir kulaklığı beğenmeden önce o markanın en güncel modelinin hangisi olduğunu kontrol edin.

Editörün Yorumu

Bu fiyat aralığında tek bir kazanan yok. Ses kalitesini ve marka güvenilirliğini öne çıkarıyorsanız Redmi Buds 8 Pro listenin en dengeli seçeneği olarak öne çıkıyor. ANC performansını her şeyin önüne koyuyorsanız Anker Soundcore Liberty 4 NC bu fiyata zor yakalanacak bir performans sunuyor.

Tasarımı ve kontrol deneyimini önemsiyorsanız CMF Buds Pro 2'nin Smart Dial'ı gerçek bir fark yaratıyor. Samsung ekosistemindeyseniz Buds 3 ailesi telefonunuzla kurduğu entegrasyon sayesinde öne çıkıyor. Bütçenizi biraz esnetebiliyorsanız OnePlus Buds 4 kampanya dönemlerinde bu listenin en iyi fiyat performans seçeneğine dönüşebiliyor.