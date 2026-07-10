Yurt Dışından Telefon Getirmek 2026'da Hâlâ Mantıklı mı? IMEI Kayıt Hesabı

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Bu nedenle kullanıcıların büyük bir kısmı özellikle amiral gemisi modelleri Türkiye'den satın almak yerine yurt dışından getirmeyi tercih ediyor. Peki 2026 yılında yurt dışından telefon getirmek hâlâ mantıklı mı? İşte merak edilen detaylar!

2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Bilindiği üzere yurt dışından satın aldığınız telefonları Türkiye'de kayıtsız olarak çok uzun süre kullanamıyorsunuz. Bunu biraz daha açarsak her bir IMEI numarası için 120 günlük yani dört aylık bir kullanım hakkınız mevcut. Günümüzdeki çift SIM kartlı modellerde bu süre toplam 8 aya kadar çıksa da süre dolduktan sonra maalesef aramalara kapanıyor.

Yani telefonunuzu kapanmadan aralıksız bir şekilde kullanmak için bir noktada IMEI kaydı yaptırmanız gerekecek. Bazı kullanıcılar ise bu kayıt ücretini ödemek istemediği için SIM kartlarını eski telefonlarına takarak kapanan telefonlarıyla Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Bu sayede gelen aramaları sanki SIM kart takılıymış gibi kapalı cihazınızdan yanıtlayabiliyorsunuz.

Bu gibi yöntemler fazlasıyla zahmetli olduğu için tercihi tamamen size bırakıyoruz. Eğer tüm bunlara rağmen telefonunuzun IMEI'sini kaydettirmek istiyorsanız 2026 yılı itibariyla ödemeniz gereken tutar 54.258 TL. Tabii bu ücreti ödemeniz tek başına yeterli değil.

Bu kapsamda pasaportunuza kayıt ettirdiğiniz yurt dışı telefonu kayıt tarihinden itibaren 3 yıl boyunca yalnızca kendi T.C. Kimlik Numaranıza tanımlı mobil hatlarla kullanabiliyorsunuz. Yani bu süre içinde telefonu satsanız dahi alıcı kendi hattıyla kullanamıyor. Kısacası doğal olarak bu süre boyunca cihazınızı satamıyorsunuz.

Maalesef bu da yeterli değil. Yurt dışından getirdiğiniz bir akıllı telefonu Türkiye'de kaydettirebilmeniz için yasal olarak yurt dışına çıkmış olmanız gerekiyor. Ek olarak Türkiye'ye girdiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde IMEI kayıt hakkınızı kullanmanız lazım. Aksi takdirde bu hakkınızı kaybediyorsunuz.

Yurt Dışından Telefon Getirmek 2026'da Hâlâ Mantıklı mı?

Artık 2026 IMEI kayıt ücretinin 54.258 TL olduğunu biliyoruz. Ayrıca IMEI kayıt şartlarına da hakimiz. Peki 2026'da yurt dışından telefon getirip IMEI kaydı yaptırmak gerçekten mantıklı mı? Burada iPhone 17 Pro Max 1 TB modeli üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Söz konusu akıllı telefonun Türkiye'deki resmi fiyatı 160.999 TL. Aynı modelin ABD'deki fiyat etiketi ise 1.599 dolar. Güncel dolar kuruyla hesapladığımızda bu meblağ 75.085 TL'ye karşılık geliyor. Buna IMEI kayıt ücretini eklediğimizde ise toplam maliyet 129.343 TL'ye çıkıyor.

İlk etapta baktığımızda ABD opsiyonunun 31.656 TL daha ucuz olduğunu görebiliyoruz. Ancak bunlara gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yeme-içme ve yurt dışı çıkış harcı gibi maliyetleri dahil bile etmedik. Yani bu senaryoda yurt dışı bir akıllı telefon almak pek de mantıklı değil.

Editörün Yorumu

2018 yılında IMEI kayıt ücretinin 500 TL olduğu dönemde iPhone 7 telefonumu kaydettirmiştim. Maalesef zamanla bu ücretlerde büyük artışlar yaşandı ve günümüz itibarıyla yurt dışından akıllı telefon getirmek kârlı bir seçenek olmaktan çıktı. Hatırlanacağı üzere geçmiş yıllarda kullanıcılar yurt dışına telefon almaya gidip arta kalan parayla tatil bile yapabiliyordu. Ancak bu yöntem artık pek de avantajlı değil.