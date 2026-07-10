Türkiye'de Satılan En Ucuz El Konsolları!

Ucuz el konsolları, uygun fiyat karşılığında her yerde oyun oynayabilme imkânı sunuyor. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor çünkü akıllı telefonun şarjını tüketmeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilebiliyor. Bu da dışarıda powerbank taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Peki, Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz el konsolu modelleri hangileri? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Türkiye'de Satılan Ucuz El Konsolları Hangileri?

Project X El Oyun Konsolunun Özellikleri Neler?

4,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Project X, IPS LCD ekran üzerinde 480 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. Bu el konsolu üzerinden retro oyunları oynayabilirsiniz. Bu oyunlar arasında Contra'dan Jackal'a, Punisher'dan Dino'ya kadar çok sayıda eski oyun bulunuyor. Bunların yanı sıra Street Fighter ve Tekken gibi yapımlar da yer alıyor.

Cihazda ayrıca video izleyebilir, müzik dinleyebilir veya bir doküman okuyabilirsiniz. El konsolunun tasarımı, PlayStation Portal'a benziyor. 8 GB depolama kapasitesine sahip olan el konsolu, 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu arada el konsolunun çok kolay bir kullanıma sahip olduğunu da belirtelim. Yüklü oyunlara çok pratik bir şekilde erişilebiliyor.

G90 El Konsolunun Özellikleri Neler?

G90'ın tasarımı, Nintendo Switch'e benziyor. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu el konsolu, IPS LCD ekran üzerinde 600 x 1024 piksel çözünürlük sunuyor. Linux işletim sistemine sahip olan cihaz 30'dan fazla emülatörü destekliyor. Bu destek sayesinde el konsolu üzerinden eski oyunlar rahatça oynanabiliyor.

Techstorm Trimui Smart Pro'nun Özellikleri Neler?

4,96 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Techstorm Trimui Smart Pro, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor. Linux işletim sistemine sahip olan cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. USB Type-C portu üzerinden şarj olabilen cihaz 5 saatten fazla pil ömrü sunuyor.

El konsolunda PS, SFC, N64 ve Atari2600 dahil olmak üzere pek çok emülatör desteği mevcut. Emülatör desteği sayesinde çok sayıda oyun sorunsuz oynanabiliyor. Cihaz oyun oynamanın yanı sıra video izleme imkânı da sunuyor. Bu arada dört adet Cortex A57 çekirdekli Allwinner A133P işlemcisine sahip el konsolunda 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Techstorm Trimui Smart Pro S'nin Özellikleri Neler?

Techstorm Trimui Smart Pro S gücünü Allwinner A523 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, Smart Pro'daki Allwinner A133P'ye kıyasla yaklaşık 2.5 kat daha güçlü GPU'ya sahip. Aktif soğutma sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan bu cihazda PSP, Dreamcast ve PS1 dahil olmak üzere pek çok emülatör desteği yer alıyor.

Nintendo Switch OLED'in Özellikleri Neler?

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, OLED ekran ile birlikte geliyor. Çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Cihaz elde taşınabilir modda 720p, televizyona bağlandığında ise 1080p çözünürlük sunuyor. Cihazda 64 GB depolama alanı bulunuyor. MicroSD desteği sayesinde bu miktar kolayca artırılabiliyor.

Editörün Yorumu

Ucuz el konsolları, bütçeyi zorlamadan eğlenceli zaman geçirilmesini sağlıyor. Örneğin saatler sürecek bir seyahatte akıllı telefonun şarjını harcamadan eğlenceli zaman geçiriliyor. Üstelik bunlar el konsolu olduğundan dolayı gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bu konsolların emülatör desteği nedeniyle özellikle retro oyun oynamayı seven oyunculara hitap ettiğini de belirteyim.