GPS'li Çocuk Saatleri! Çocuğunuzu Güvende Tutacak Modeller Burada

Ebeveynler için çocuklarının güvenliği her şeyden önce geliyor. Onların güvende olduğunu bilmek, gününüzün huzur içinde geçmesini sağlar. GPS destekli çocuk akıllı saatleri ise size çocuklarınızın çocuğunuzun nerede olduğunu takip etmenize ve içinizin rahat etmesine yardımcı olur.

Sorun şu ki piyasada çok sayıda çocuk akıllı saati bulunuyor. Bu kadar çok seçenek arasından çocuğunuza uygun bir model bulmak zor olabiliyor. Sunulan özelliklere de hâkim değilseniz seçim yapamaz hâle gelebiliyorsunuz. Ama merak etmeyin, sizi bu durumdan kurtaracak harika bir listemiz var. GPS destekli en iyi çocuk akıllı saatlerini bulmak için daha fazla zaman kaybetmeyeceksiniz.

GPS Destekli En İyi Çocuk Akıllı Saatleri Neler?

Wiky Watch 5 Plus

+360 360 Botslab E3 Pro

Dijikid 4.5G

Mibro P6

Buff Kids Watch Play 4.5G

Wiky Watch 5 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.78 inç.

1.78 inç. Ekran Teknolojisi: AMOLED.

AMOLED. Çözünürlük: 368 x 448 piksel.

368 x 448 piksel. İşlemci: Spreadtrum 8541E.

Spreadtrum 8541E. İşletim Sistemi: WIKY OS.

WIKY OS. Batarya Kapasitesi: 680 mAh.

680 mAh. Pil Ömrü: Yoğun kullanımda 5 saat, ortalama kullanımda 36 saat, az kullanımda 72 saat.

Yoğun kullanımda 5 saat, ortalama kullanımda 36 saat, az kullanımda 72 saat. Şarj Süresi: Tam dolum için 150 dakika.

Tam dolum için 150 dakika. Ağırlık: 52 gram.

52 gram. Nabız Ölçümü: Mevcut.

Mevcut. Adım Sayma: Mevcut.

Mevcut. Titreşim: Mevcut.

Mevcut. Kamera: Mevcut.

Mevcut. Sesli Görüşme: Destekliyor.

Destekliyor. Dayanıklılık: IP67 sertifikası (Belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı).

IP67 sertifikası (Belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı). Acil Durum Butonu: Mevcut.

GPS özellikli çocuk akıllı saatleri arasında öne çıkan modeller arasında Wiky Watch 5 Plus yer alıyor. Bu akıllı saat, bir kamera da içeriyor. Cihaz, sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeye olanak tanıyarak çocuklarınızla sürekli iletişim hâlinde olmanıza olanak tanıyor.

Cihazda uyku takibi özelliği bulunmasa da nabız ölçümü özelliği sayesinde çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenebiliyorsunuz. Bu modelde acil durum butonu da mevcut. Çocuğunuz tehlike anında bu butona basarak size konum bilgisini gönderebiliyor. Böylece vakit kaybetmeden çocuğunuzun yanına gidebiliyorsunuz. Bu arada akıllı saatin toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğunu da belirtelim.

Wiky Watch 5 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Wiky Watch 5 Plus şu an ortalama olarak 10 bin 990 TL'ye satılıyor. Çoğu çevrim içi mağazada 9 bin 990 TL gibi daha düşük bir fiyata satın almak da mümkün. Tabii, bu mağazalar üzerinden alırken kim tarafından sağlandığına dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizelim.

+360 360 Botslab E3 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.3 inç.

1.3 inç. Ekran Teknolojisi: TFT.

TFT. Ekran Çözünürlüğü: 240 x 240 piksel.

240 x 240 piksel. Batarya Kapasitesi: 850 mAh.

850 mAh. Pil Ömrü: Kullanım yoğunluğuna da bağlı olarak 3 ila 5 gün arası kullanım süresi.

Kullanım yoğunluğuna da bağlı olarak 3 ila 5 gün arası kullanım süresi. Suya Dayanıklılık: IPX8 sertifikası.

IPX8 sertifikası. Öğrenme Modu: Ders saatlerinde sadece saat gösterimi, acil olanların dışındaki aramaları ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları engelleme.

Ders saatlerinde sadece saat gösterimi, acil olanların dışındaki aramaları ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları engelleme. Adım Sayma: Mevcut.

Mevcut. Alarm: Mevcut.

Mevcut. Ağırlık: 36 gram (Kordon hariç).

36 gram (Kordon hariç). Kamera: 2 MP.

2 MP. Bağlantı: 4G LTE.

4G LTE. SIM Kart Desteği: Nano SIM.

Nano SIM. İletişim Seçenekleri: Görüntülü arama, sesli arama, anlık mesajlaşma ve grup sohbetleri.

Görüntülü arama, sesli arama, anlık mesajlaşma ve grup sohbetleri. Güvenli Rehber: Sadece ebeveyn tarafından önceden belirlenen ve onaylanan kişilerle iletişim.

Sadece ebeveyn tarafından önceden belirlenen ve onaylanan kişilerle iletişim. Konumlandırma: 7'li gelişmiş konum belirleme yöntemi (GPS, A-GPS, GLONASS ve diğer destekleyici sensörler).

7'li gelişmiş konum belirleme yöntemi (GPS, A-GPS, GLONASS ve diğer destekleyici sensörler). Güvenli Alan Belirleme: Belirlenen güvenli bölgelerin dışına çıkıldığında otomatik ebeveyn bildirimi.

Belirlenen güvenli bölgelerin dışına çıkıldığında otomatik ebeveyn bildirimi. Geçmiş Konum Takibi: Görüş alanı dışına çıkıldığında son bilinen konuma erişim olanağı.

Görüş alanı dışına çıkıldığında son bilinen konuma erişim olanağı. Acil Durum Butonu: Mevcut.

+360 360 Botslab E3 Pro, çocuğunuz dışarı çıktığında onun güvende olduğundan emin olmanızı sağlayacak 4G destekli görüntülü konuşma özelliği ile geliyor. SIM kartı desteği sunan saatte yer alan 1,3 inçlik ekran ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera sayesinde çocuğunuzla her an görüntülü aramalar yapabiliyorsunuz.

Bu akıllı saat, çocuğunuzun yabancılarla iletişim kurma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Çocuğunuz sadece sizin belirlediğiniz kişilerle iletişim kurabiliyor. Yabancı numaralara ve istenmeyen aramalara tamamen kapalı. Ayrıca içinizi çok rahatlatacak bir özellik de mevcut. Bu özellik, harita üzerinden çocuğunuzun nerede olduğunu anbean görmenize olanak sağlıyor.

Güvenli alan özelliği, çocuğunuzun okul ya da ev çevresi gibi güvenli bölgeler belirlemenize olanak tanıyor. Çocuğunuz bu belirlediğiniz alanın dışına çıktığında telefonunuza otomatik olarak bildirim geliyor. Böylelikle siz de harekete geçerek çocuğunuzun güvende olup olmadığı hakkında hızlıca bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

+360 360 Botslab E3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

+360 Botslab E3 Pro şu an Türkiye'de 6 bin 434 TL'ye bulunabiliyor. Cihaz, bazı yerlerde sadece mavi bazı yerlerde ise pembe renk seçeneği ile satılıyor. Çocuğunuz hangi rengi tercih ediyorsa ona göre uygun bir mağazadan alabilirsiniz.

Dijikid 4.5G'nin Özellikleri Neler?

Bağlantı: 4.5G.

4.5G. Görüntülü Görüşme: Mevcut.

Mevcut. Güvenli Sesli Görüşme: Çocuk sadece ebeveynin belirlediği numaralarla görüşme yapar, yabancı kişiler aramasını engeller.

Çocuk sadece ebeveynin belirlediği numaralarla görüşme yapar, yabancı kişiler aramasını engeller. Anlık Konum Takibi: Açık alanda GPS, kapalı alanda Wi-Fi teknolojilerini kullanarak çocuğun konumunu harita üzerinde gösterir.

Açık alanda GPS, kapalı alanda Wi-Fi teknolojilerini kullanarak çocuğun konumunu harita üzerinde gösterir. Acil Durum Araması: Çocuk acil durum butonuna bastığında otomatik arar, yanıt verilmemesi hâlinde belirlenen diğer kişilerin sırayla arar.

Çocuk acil durum butonuna bastığında otomatik arar, yanıt verilmemesi hâlinde belirlenen diğer kişilerin sırayla arar. Güvenli Alan: Çocuğun belirlenen güvenli alanların dışına çıkması durumunda anlık bilgi sağlar.

Çocuğun belirlenen güvenli alanların dışına çıkması durumunda anlık bilgi sağlar. Geçmiş Konum Bilgisi: Belirli tarihler arasında çocuğun nerelere gittiği öğrenilebilir.

Belirli tarihler arasında çocuğun nerelere gittiği öğrenilebilir. Okul Modu: Derste saatin çalmasını, arama yapılmasını veya aranmasını engelleyerek çocuğun işlenen konulara konsantre olmasını mümkün kılar.

Derste saatin çalmasını, arama yapılmasını veya aranmasını engelleyerek çocuğun işlenen konulara konsantre olmasını mümkün kılar. Koldan Çıkmasına Karşı Uyarı: Saat çocuğun bileğinden çıktığı anda bildirim gelir.

Saat çocuğun bileğinden çıktığı anda bildirim gelir. Yüz Tanıma: Saat çocuğun dışında kimse tarafından kullanılamaz.

Saat çocuğun dışında kimse tarafından kullanılamaz. Google Translate (Sesli ve Yazılı Çeviri): İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde gerçek zmaanlı olarak çeviri yapabilir.

İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde gerçek zmaanlı olarak çeviri yapabilir. Suya Dayanıklılık: El yıkama, su sıçraması ve benzerlerine karşı dayanıklıdır ama deniz, havuz ve banyo için uygun değildir.

El yıkama, su sıçraması ve benzerlerine karşı dayanıklıdır ama deniz, havuz ve banyo için uygun değildir. Bluetooth Bağlantısı: Bluetooth kulaklık bağlanabilir.

Bluetooth kulaklık bağlanabilir. Değiştirilebilir Tema: Çocuk ana ekranı kendi zevkine göre özelleştirebilir.

Dijikid 4.5G, çocuğunuz nerede olursa olsun, 4.5G teknolojisi sayesinde onunla sorunsuz iletişim kurmanıza olanak tanıyor. Sadece sesini duymakla kalmıyor, gün içinde nerede olduğunu ve neler yaptığını görüntülü görüşme sayesinde anında görebiliyorsunuz. +360 360 Botslab E3 Pro gibi bu model de güvenli rehber özelliğine sahip. Sizin belirlediğiniz numaralar dışında kendisini kimse arayamıyor, çocuğunuz da başkalarını arayamıyor. Yani kimlerle iletişime geçeceği tamamen sizin kontrolünüzde.

GPS özelliği sayesinde çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak görebiliyorsunuz. Öte yandan çocuğunuzun belirlenen alanlardan (okul, kreş ve benzeri yerler) ayrılıp ayrılmadığını da kontrol edebiliyorsunuz. Belirlediğiniz sınırın dışında çıktığında da hemen haberiniz oluyor. Çocuğunuz tehlikeli anlarda tek dokunuşla sizi arayabiliyor. Diyelim ki çeşitli sebeplerle cevap veremediniz, bu sefer de belirlediğiniz diğer kişileri sırasıyla aramaya başlıyor.

Çocuğunuz akıllı saati eğer kolundan çıkarır ya da bu saat bir şekilde kolundan düşerse doğrudan telefonunuza bildirim geliyor. Saatte bulunan yüz tanıma özelliği ise cihazın kendisinden başka kimse tarafından kullanılamamasını sağlıyor. Öte yandan okul modu sayesinde çocuğunuzun tamamen derslerine odaklanmasını mümkün kılıyor.

Akıllı saatin en iyi yanlarından biri, Google Translate destekli olması. Bu özellik sayesinde çocuğunuz sesli ya da yazılı olarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Örneğin Türkçe söylediği bir kelime ya da cümlenin İngilizce karşılığını anında sesli olarak duyabiliyor. Böylelikle çok meraklı olduğu o küçük yaşlarda yabancı dilini geliştirme fırsatı elde ediyor.

Dijikid 4.5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Dijikid 4.5G şu an Türkiye'de 5 bin 500 TL ile 7 bin 999 TL arasında değişen fiyata satılıyor. Pembe, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği arasından seçim yapmak mümkün. Böylelikle her çocuk tamamen kendisine hitap eden renkte kullanabiliyor.

Mibro P6'nın Özellikleri Neler?

Boyutlar: Kordonsuz 55,8 mm x 44,9 mm x 15,55 mm / Kordonlu 248,57 mm x 44,9 mm x 15,55 mm.

Kordonsuz 55,8 mm x 44,9 mm x 15,55 mm / Kordonlu 248,57 mm x 44,9 mm x 15,55 mm. Ağırlık: 56.6 gram (Kordonla birlikte).

56.6 gram (Kordonla birlikte). Kasa Malzemesi : Polikarbonat.

: Polikarbonat. Ekran Boyutu: 1.4 inç.

1.4 inç. Ekran Teknolojisi: TFT.

TFT. Ekran Çözünürlüğü: 240 x 240 piksel.

240 x 240 piksel. Ön Kamera: 2 MP.

2 MP. Bluetooth Versiyonu: 4.2

4.2 Konumlandırma: 7'li sistem (GPS + GLONASS + LBS + Wi-Fi + G-Sensor + Yapay Zeka + Fotoğraf destekli konumlandırma).

7'li sistem (GPS + GLONASS + LBS + Wi-Fi + G-Sensor + Yapay Zeka + Fotoğraf destekli konumlandırma). Hoparlör: Square 0815 kompozit film hoparlör (2 ATM su direnci).

Square 0815 kompozit film hoparlör (2 ATM su direnci). Mikrofon: Mevcut.

Mevcut. Şarj Bağlantısı: Manyetik şarj yuvası.

Manyetik şarj yuvası. Batarya Kapasitesi: 900 mAh.

900 mAh. Suya Dayanıklılık: 2 ATM.

Mibro P6, 240 x 240 piksel çözünürlük sunan 1,4 inçlik TFT ekranla birlikte geliyor. Çocuk akıllı saati için fazlasıyla yeterli bir canlı görüntü sağladığı söylenebilir. Kordonu hariç 55,8 mm x 44,9 mm boyutlarında ve 15,55 mm kalınlığa sahip. Ağırlığı ise kordon dahil 56,6 gram. Çocuğunuzun bileğini ağrıtmayacak bir hafiflikte olduğu söylenebilir.

GPS'in yanı sıra GLONASS, LBS, Wi-Fi ve daha birçok yolla çocuğunuzun nerede olduğu takip edebiliyor. Bu da ister açık alanda ister kapalı alanda olsun, yüksek doğruluk payına sahip konum bilgisi alabileceğiniz anlamına geliyor. SIM kart destekli cihazın ekranının hemen üzerinde 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu sayede çocuğunuzla dilediğiniz zaman görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz.

Mibro P6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Mibro P6'yı Türkiye'de 4 bin 376 TL ile 5 bin 195 TL arasında değişen fiyata satın almak mümkün. Renk seçenekleri ise mavi, pembe ve gri şeklinde. Bazı çevrim içi mağazalarda hangi rengin tercih edildiğine göre fiyatta da değişiklik meydana gelebiliyor.

Buff Kids Watch Play 4.5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,7 inç.

1,7 inç. Ekran Tipi: IPS.

IPS. Güvenli Alan Kontrolü: Mevcut.

Mevcut. Harita Üzerinden Konum Takibi: Mevcut.

Mevcut. Kamera: Mevcut.

Mevcut. Görüntülü Görüşme: Destekliyor.

Destekliyor. Dayanıklılık: IP68 sertifikası (Gün içinde yaşanabilecek su sıçraması ve benzeri durumlara karşı dayanıklı, havuzda kullanıma uygun).

IP68 sertifikası (Gün içinde yaşanabilecek su sıçraması ve benzeri durumlara karşı dayanıklı, havuzda kullanıma uygun). Ders Modu: Mevcut.

Buff Kids Watch Play 4.5G, çocuğunuzu güvende tutacak özelliklerle donatılan bir diğer akıllı saat. Android ve iOS ebeveyn kontrol uygulaması ile uyumlu çalışan akıllı saat, görüntülü arama yapmanıza olanak tanıyor. Böylece çocuğunuzun ne yaptığından sürekli haberdar olabiliyor ve içinizi rahatlatabiliyorsunuz. Diğer pek çok çocuk akıllı saati gibi bu da güvenli rehber özelliğine sahip. Çocuğunuz sadece sizin belirlediğiniz numaralarla görüşme yapabiliyor.

Bu model, ders moduna sahip. Uygulama üzerinden ne zaman başlayıp biteceğini ayarlamanıza imkân sunan özellik, çocuğunuzun belirlediğiniz saatlerde tamamen derslerine konsantre olmasına ve etkili bir öğrenme sürecinden geçmesine yardımcı oluyor. Bu arada çocuğunuz belirlediğiniz güvenli alanın dışına çıktığında uygulama üzerinden bildirim alabiliyorsunuz.

Buff Kids Watch Play 4.5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Buff Kids Watch Play 4.5G şu an Türkiye'de 4 bin 649 TL 5 bin 999 TL arasında değişen fiyata satılıyor. Hangi çevrim içi mağazadan aldığınıza ve satıcıya bağlı olarak fiyat da değişiklik gösteriyor. Pembe ve lacivert renk seçeneklerini bulmanın mümkün olduğunu da not düşelim.

Editörün Yorumu

GPS özellikli bir çocuk akıllı saat almanın her ebeveynin içini rahatlatacak bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu cihazlar, GPS özelliği sayesinde çocuğunuzun nerede olduğunu gün içinde sürekli takip etmenize olanak tanıyor. Sizin belirlediğiniz yerlerin dışına çıkması hâlinde bildirim alabiliyorsunuz.

Çoğu modelde bir acil durum butonu da mevcut. Bu buton sayesinde çocuğunuz tehlikede hisseder hissetmez sizi arayabiliyor ya da konumunu telefonunuza gönderebiliyor. Elbette ki temennim, bunlara ihtiyacınızın olmaması ama her türlü olasılığı düşünerek hareket etmek gerek. En azından bu özelliklere sahip bir akıllı saat alarak içinizi rahat tutabilirsiniz.