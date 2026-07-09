Çocuğunuz Oyuna Para Harcadıysa Geri Alabilirsiniz: Adım Adım İade Rehberi

Telefonlarımızı oyun oynamaları ve vakit geçirmeleri için çocuklarımıza verebiliyoruz. Ancak içinde önemli bilgilerin ve hatta banka hesaplarının bulunması nedeniyle bu durum biraz sakıncalı. Maalesef çocuklarımız bazen farkında olmadan oyunlara harcama yapabiliyor. Peki çocuğunuz yanlışlıkla oyunlara harcama yaptıysa bu parayı nasıl geri alabilirsiniz? İşte merak edilen detaylar!

Android'de Para İadesi Nasıl Alınır?

Çocuğunuzun sizden habersiz para harcaması yaptığından şüpheleniyorsanız bunu kontrol etmenin çok basit bir yolu var. Bunun için yapmanız gereken tek şey Google Play Store > Profil resmi > Ödemeler ve abonelikler > Bütçe ve geçmiş adımlarını takip etmek.

Bunu yaptığınızda Google Play Store üzerinden oyunlar ve uygulamalar dahil yapılan harcamaları rahat bir şekilde görebileceksiniz. Eğer şüpheli bir işlem fark ederseniz iade için Google'a başvurmanız gerekiyor. Hangi satın alımı iptal etmek istiyorsanız, yanında bulunan 'İade Talep Et' seçeneğine tıklayın.

Sonrasında açılan pencerede iade nedeniniz sorulacak. Çocuğunuzun habersiz harcama yaptığı durumlarda 'Ailem benden habersiz satın aldı' seçeneğini işaretlemeniz en mantıklısı. Ardından iade sebebinizi daha detaylı yazabilmeniz için yeni bir ekran açılacak. Buraya 'Çocuğum benim haberim olmadan satın alım yapmış, para iademi talep ediyorum.' gibi bir açıklama yazıp talebinizi iletebilirsiniz.

Para iadesi talebini Google Play Store üzerinden yapamadıysanız endişelenmeyin. İkinci bir yol olarak Google Play Yardım sayfasına gidin. Linke tıkladığınızda karşınıza 'Google Play Geri Ödemenizi Talep Etme' sayfası çıkacak. Daha sonra sağ alttaki devam et seçeneğine tıklayın. Bu aşamada sizden Google hesabınızı onaylamanız istenecek.

Şüpheli işlem hangi hesaptan yapıldıysa o hesabı girin ve sağ alttaki onayla butonuyla devam edin. Sonrasında Google hesabınızla yapılan tüm alımları görebileceksiniz. Bu noktada şüpheli satın alıma tıklayarak devam et seçeneğini seçin. Burada da 'Ailem benden habersiz satın aldı' nedenini işaretleyin ve açılan pencereye 'Çocuğum haberim olmadan satın alım yapmış, para iademi talep ediyorum.' benzeri bir açıklama yazın.

Bunu yaptıktan sonra iade talep et butonuna tıklayın. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey beklemek. Google talebinizi inceleyerek size en kısa zamanda geri dönüş yapacaktır. Platform talebinizi gönderdikten sonra genellikle 15-20 dakika içinde bir e-posta ile sonucu bildiriyor. Ancak bu süre bazen 48 saate kadar uzayabiliyor.

iOS'ta Para İadesi Nasıl Alınır?

iOS tarafında işler biraz daha kolay. iPhone kullanıyorsanız ve çocuğunuzun yaptığı bir harcama nedeniyle iade almak istiyorsanız, birkaç adımda iade talebinizi Apple'a iletebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kullanıcı Adınız > Medya ve Satın Alma > Hesabı Görüntüle > Satın Alma Geçmişi adımlarını takip etmeniz yeterli.

Bu adımların ardından son 90 gün içinde yapılan tüm satın alma işlemlerini görebilirsiniz. Şüpheli işlemin üzerine tıklayıp 'Sorun Bildir' seçeneğine dokunun. Sistem bu aşamada sizi 'reportaproblem.apple.com' adresine yönlendirecek. Ancak öncesinde Apple hesabınızla giriş yapmanız istenecek.

Giriş yaptıktan sonra 'Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?' ibaresinin altındaki kutucuğa tıklayın ve 'Ücret İadesi Talep Etme' seçeneğini seçin. Hemen altındaki kutucukta ise iade nedeniniz sorulacak. Buradan 'Satın alma işlemini bir çocuk veya reşit olmamış biri izinsiz olarak yaptı' seçeneğini işaretleyip devam et butonuna dokunun.

Burada para iadesi almak istediğiniz işlemin üzerine tıklayıp üst kısımdan ileri seçeneğini seçin. Son olarak açılan pencereden gönder butonuna dokunun. Bunu yaptıktan sonra iade talebiniz şirkete iletilecek. Son olarak Apple başvurunuzu inceleyecek ve yaklaşık 24-48 saat içinde kararını size bildirecek.

Editörün Yorumu

Zamanında ben de böyle bir sorun yaşamıştım. Yeğenim telefonumda oyun oynarken Google Play Store üzerinden ücretli bir mobil oyun satın almıştı. Bu aşamada ben de yukarıdaki adımları uygulayarak Google'a iade talebimi iletmiştim ve yaklaşık bir gün sonra başvurum olumlu sonuçlanmıştı. Kısacası siz de İş işten geçti ve param gitti diye düşünmeyin. En azından yukarıdaki adımları takip ederek şansınızı bir kez de olsa deneyin.