Acer Swift Edge 16 Özellikleri ve Fiyatı

Acer’ın sevilen dizüstü bilgisayarı yeni versiyonu ile Türkiye’de satışa çıktı. Yapay zekâ teknolojileri ile desteklenen cihaz yüksek performans ve taşıma kolaylığı vadediyor.

Hafif ve ince tasarımı ile estetik açıdan göz dolduran model en yenilikçi teknolojilerle kuşatılmış. Bu yazımızda Acer Swift Edge 16(SFE-1643)’nın özelliklerini ve satış fiyatını inceliyoruz.

Acer Swift Edge 16 Özellikleri

16 inç büyüklüğündeki ekranda 3.2K OLED teknolojisi kullanılmış. Bu sayede son derece gerçekçi ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.

Ekran yenileme hızı 120 Hz olan cihazda 100 DCI-P3 renk gamı bulunuyor.

İşlemci tarafında AMD Ryzen 8040 bizi karşılıyor. Yapay zekâ uyumlu cihaz, yüksek performanslı işlemcisi sayesinde özellikle görüntülü görüşmelerde oldukça başarılı.

Ekran kartı olarak AMD Radeon 700M Serisi kullanılmış.

32 GB LPDDR5 RAM ve maksimum 2 TB depolama alanı ile kullanıcıları ile buluşuyor.

Cihazın kendisinde bulunan yapay zekâ çözümleri AMD Ryzen AI ile bir araya gelerek daha yüksek performans sergiliyor.

Eyesafe sertifikası mavi ışık sınırlamalarında cihazın başarılı olduğunu gösteriyor. Bu da uzun süreli kullanımda daha az göz yorgunluğu ve daha konforlu bir deneyim anlamına geliyor.

Maksimum parlaklık değeri 500 nit olarak tanımlanmış. Kontrast oranı ise 1.000:000:1 olarak karşımıza çıkıyor.

VESA DisplayHDR True Black 500 onayı alan ekranda gölgeler daha derin ve kontrastlar daha keskin.

Sadece 1,23 kg ağırlığa sahip olan cihazın kalınlığı 12,95 mm.

Acer Swift Edge 16’ya entegre olan bir adet QHD web kamerası mevcut. 1440p çözünürlük sunuyor.

TwinAir teknolojisi sayesinde halka formundaki ikiz stereo fanlar bilgisayarın ısınmasını önlüyor. AcerSense uygulaması aracılığıyla tercih edebileceğiniz üç farklı soğutma modu seçeneği bulunuyor.

İki adet USB 4 Type-C, bir adet HDMI 2.1 girişi ve bir adet MicroSD yuvası mevcut.

Wi-Fi 7 bağlantı desteği ve çoklu bağlantı olanakları bulunuyor.

Windows 11 işletim sistemi ile gelen cihazda tek tuş ile Copilot’a bağlanma imkânınız var.

Güvenlik amacı ile Microsoft Pluton güvenlik çipi kullanılıyor. Kişisel verilerinizin korunmasına destek olan bu çipin yanında Windows Hello teknolojisi parmak izi ile bilgisayarınıza biyometrik olarak giriş yapmanızı sağlıyor.

65 W PD hızlı şarj özelliği sayesinde kolayca şarj edebileceğiniz hafif, çağdaş ve kullanışlı bir dizüstü bilgisayar.

Acer Swift Edge 16 Fiyatı

Acer’ın yeni nesil dizüstü bilgisayarı Türkiye’de satışa çıktı. Satış fiyatı ise seçeceğiniz bazı özelliklere göre değişiklik gösteriyor. 16 ve 32 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulan cihaz için 1 TB ve 512 GB gibi farklı dahili hafıza seçeneklerinden ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Güncel satış fiyatına baktığımızda 29 Mart 2024 itibariyle 48.473 TL gibi bir etikete sahip olduğunu görüyoruz.

Siz bu bilgisayarı nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!