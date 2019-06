Açık Hava Maceraları için En İyi 5 Çevrimdışı Android Uygulaması

Eskiden, teknoloji bu noktaya gelmeden önce bir gezi planlaması yaparken işimize yarayacak eşyaları, yiyecekleri ve bazı araçları yanımıza almamız yeterli oluyordu. Seyahatiniz doğa yürüyüşü, kamp ve benzeri şeklinde seyahat ise akıllı telefonunuzun sinyali zayıf veya hiç çekmiyor olabilir. Bu nedenden ötürü, açık hava maceraları için çevrimdışı olarak da çalışabilecek uygulamara ihtiyacınız var.

Bu yazıda, açık hava maceraları için en iyi 5 çevrimdışı Android uygulamasını öğreneceksiniz. Unutmayın, doğru uygulamalar ile akıllı telefonunuzu bir hayatta kalma kitine dönüştürebilirsiniz.

Offline Survival Manual, açık hava maceralarında ayrıntılı bir hayatta kalma rehberi sunar. İnternet bağlantısına ihtiyacınız olmadan kullanabileceğiniz Offline Survival Manual’da, açık hava maceralarında hayatta kalma ile ilgili çok sayıda konu ve makale içermektedir.

Offline Survival Manual ile herhangi bir modern alet olmadan ateşi nasıl yakabileceğinizi, hangi bitkileri yemekten kaçınacağınızı, hangi temel maddeleri taşımanız gerektiğini ve çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ek olarak, Offline Survival Manual’da yer alan bilgiler görsel ve infografikler ile desteklenmektedir.

ViewRanger

ViewRanger, genellikle doğa yürüyüşü ve bisiklet gezilerine çıkanlar için oldukça önemlidir. ViewRanger, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından önerilen yüzlerce rotayı keşfetmenizi sağlar. Hangi rotanın izleneceğine karar verdikten sonra, çevrimdışı kullanım için indirebilirsiniz.

Ek olarak, ViewRanger’da dağlar ve zirveler gibi manzaraları görüntüleyebileceğiniz artırılmış gerçeklik desteği bulunmaktadır.

ViewRanger, Wear OS akıllı saatleriyle uyumludur ve hatta Casio PRO TREK gibi bazı akıllı saatler için özel olarak optimize edilmiştir. ViewRanger, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılabilir.

Locus Map, doğada yürüyüş ve bisiklet gezileri için göz önünde bulundurmanız gereken başka bir kullanışlı uygulamadır. Locus Map, kat edilen mesafe, hız ve irtifa gibi birçok istatistiki bilgileri kaydetmenize olanak sağlıyor. Ayrıca desteklenen bölgelerde sesli navigasyon özelliği de bulunmaktadır.

Locus Map’in yanı sıra detaylı çevrimdışı haritalara odaklanan AlpineQuest’e de bir göz atabilirsiniz.

First Aid

Acil durumlar, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde olabilir. Bu yüzden, acil durum ile başa çıkma beceresine sahip olmanız bir zorunluluktur. American Red Cross’un First Aid ilk yardım uygulaması bunun için harika bir başlangıçtır.

First Aid, açık hava maceralarında beklenmeyen, aniden oluşan sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için çeşitli referanslar sunar. Bir yaralanma, astım krizi ve daha fazlası için First Aid ilk yardım uygulamasından yardım alabilirsiniz. First Aid’i internet bağlantısı olmadan da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla First Aid, açık hava maceralarında aniden oluşan sağlık sorunları için biçilmiş bir kaftandır.

First Aid ayrıca size en yakın sağlık merkezlerini gösteren bir “hospital” yani hastane sekmesine sahiptir.

Digital Compass

Yukarıda belirtilen Locus Maps gibi çevrimdışı navigasyon uygulamaları ile eşleştirilmiş Digital Compass çok yardımcı olabilir. Digital Compass, akıllı telefonunuzun sinyali çekmese bile sizi doğru yöne götürebilir.

Digital Compass, akıllı telefonunuzun algılayıcılarının derecesi, seviyesi ve durumu da dahil olmak üzere birkaç ayrıntı gösterir. Akıllı telefonunuz jiroskopa sahip değilse pusula uygulamalarının etkili bir şekilde çalışmayacağını unutmayın.