Adobe Acrobat'a İyi Bir Alternatif: UPDF

Adobe Acrobat alternatifi arayan kişiler için UPDF isimli harika bir program bulunuyor. Zengin özellikleriyle ön plana çıkan program, kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Bu yazıda UPDF programının neler sunduğuna yakından göz atacağız ve Adobe Acrobat'la karşılaştıracağız.

Birden fazla platformda sorunsuz şekilde görüntülenebilen PDF'ler hem iş hem de eğitimde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Gün içerisinde PDF dosyası alan çalışanlar ve öğrenciler, dosya üzerinde düzenleme yapmaya ihtiyaç duyabiliyor.

PDF düzenlemesi yapılabilmesine olanak tanıyan çok sayıda program bulunuyor. Bunlar arasından UPDF ön plana çıkıyor. Bunun sebebi ise programın oldukça kullanışlı özellikler sunması ve kolay kullanıma sahip olmasıdır. Şu anda önemli bir indirim fırsatı sunan UPDF, kampanya kapsamında ücretsiz ajoysoft PDF Password Remover lisansı da veriyor.

UPDF Programı ile Neler Yapılabilir?

PDF görüntüleme ve açıklama ekleme

PDF dosyasındaki tüm ögeleri düzenleme

PDF sayfalarını düzenleme

OCR desteği

Toplu PDF dönüştürme ve birleştirme

Toplu lisansları portal aracılığıyla yönetme

PDF Görüntüleme ve Açıklama Ekleme

Karanlık mod desteğine sahip olan UPDF, PDF dosyalarını görüntüleyebilmenize imkân tanıyor. Program üzerinden ayrıca istediğiniz kısma açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklama eklediğiniz kısımda küçük bir simge görünüyor.

Simgeye tıklandığı takdirde küçük bir pencere açılıyor. Bu, belgenin açıklamalar nedeniyle karmakarışık bir hâl almasının önüne geçiyor.

PDF Dosyasındaki Tüm Ögeleri Düzenleme

UPDF programının en büyük avantajlarından biri de kullanıcıların belgeler üzerinde özgürce düzenleme yapabilmesine olanak tanımasıdır. Program üzerinden metin, resim, bağlantı, filigran, arka plan, üst ve alt bilgiler dahil olmak üzere tüm ögeleri düzenleyebilme imkânına sahipsiniz.

PDF Sayfalarını Düzenleme

PDF dosyasını programa ekledikten hemen sonra belgede yer alan sayfaları istediğiniz gibi düzenleme işlemine geçebilirsiniz.

PDF belgesindeki resimleri değiştirebilir, yeni bir resim yükleyebilir, önemli kısımların üzerini veya altını çizebilir, ok işareti dahil olmak üzere çeşitli işaretler ekleyebilir, metnin yazı tipini değiştirebilir, istemediğiniz kısımları kolayca kaldırabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

OCR Desteği

Popüler programın sunduğu önemli avantajlar arasında OCR desteği de bulunuyor. 38 farklı dil desteği sunan OCR teknolojisi sayesinde belgelerdeki ve resimlerdeki metnin düzenlenebilir hâle gelmesini sağlıyor.

Toplu PDF Dönüştürme ve Birleştirme

Zaman zaman birden fazla PDF dosyasını birleştirmek ya da dönüştürmek gerekebiliyor. UPDF, bu süreci inanılmaz kolay hâle getiriyor. PDF dosyalarını Word (DOCX), PowerPoint (PPTX), Excel (XLSX), resim, XML, CSV, RTF, TXT ve HTML formatlarına dönüştürebilirsiniz.

Toplu Lisansları Portal Aracılığıyla Yönetme

UPDF, yöneticinin, toplu lisansları bir portal aracılığıyla yönetebilmesine izin veren kurumsal plana sahip.

Adobe Acrobat ile UPDF Arasındaki Farklar Neler?

Fiyatlandırma

Lisansların birden fazla platformda kullanılabilirliği

UPDF'te ekstra özelliklerin yer alması

Dönüştürme seçenekleri

Fiyatlandırma

Adobe Acrobat programının Pro sürümünü kullanabilmek için yıllık 239,88 dolar ödeme yapmak gerekiyor. Yılda sadece 39,99 dolar ödeyerek UPDF programının tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Fiyatlandırmayı karşılaştırdığımızda UPDF isimli hizmetin çok daha uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha uygun fiyat tercih eden kullanıcılar için UPDF yazılımı daha cazip.

Lisansların Birden Fazla Platformda Kullanılabilirliği

Adobe Acrobat Standard DC ile UPDF'i karşılaştırırken değinilmesi gereken bir diğer önemli konu ise lisansların birden fazla cihazda kullanılabilirliğidir. Adobe Acrobat programını satın aldığınızda onu sadece Windows'ta kullanabilirsiniz.

Bu, programı birden fazla platformda kullanma ihtiyacı duyan kullanıcılar için tercih edilemeyen bir durum olabilir. UPDF ise tek lisans ile Windows, Mac, Android ve iOS olmak üzere dört platformda kullanma olanağı sunar.

UPDF'te Ekstra Özelliklerin Yer Alması

UPDF'in Adobe Acrobat'a iyi bir alternatif olmasında birden fazla sebep bulunuyor. UPDF, ek özellikler sunarak kullanıcıların dikkatini çekiyor. Sunulan ek özelliklerin kullanışlı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

UPDF programında yer alan çıkartmalar sayesinde PDF belgesinin çok daha ilgi çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bu konuda çeşitlilik de sunuluyor. Bu sayede ihtiyacınıza en uygun çıkartmaları belgelere ekleyebilirsiniz.

Sürükleyerek zengin metin ekleme imkânı sunan UPDF sayesinde diğer platformda yer alan bir metni sürükle bırak işlemiyle belgenin üzerine doğrudan yapıştırabilirsiniz.

UPDF programında ek ve ayırt edici özelliklerden başkası ise PDF dosyalarına slayt gösterisi şeklinde göz atılabiliyor olması. Bu, kullanıcıların okuma deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Her iki program da OCR teknolojisini destekliyor ancak UPDF bu özelliği daha uygun fiyatla sunuyor.

Dönüştürme Seçenekleri

PDF belgelerini dönüştürmek için birden fazla seçenek mevcut. UPDF'te Adobe Acrobat tarafından sunulmayan birkaç önemli dosya formatını daha destekliyor. UPDF üzerinden PDF dosyasını CSV'ye, BMP'ye ve hatta GIF formatına dönüştürebilirsiniz.

UPDF'in Öne Çıkan Yanları

Adobe Acrobat ile kullanabileceğiniz özelliklerin neredeyse hepsini UPDF ile de yapabilirsiniz.

Uygun maliyetli

Sık sık güncelleme alması

Windows, macOS, iOS ve Android olmak üzere 4 farklı platformda 1 lisansın kullanılabilmesi

Editörün Yorumu

Bir PDF programından çok daha fazlasını sunan UPDF sahip olduğu zengin özellik ve modern arayüz sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. UPDF programının hem ekstra özellikler sunması hem de Adobe Acrobat'tan daha uygun fiyatlı olması da onu güzel bir alternatif hâline getiriyor.

Eğer PDF düzenleme programına ihtiyaç duyuyorsanız UPDF, ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Şu anda %80 indirim sunan UPDF iki hediye ile beraber geliyor. 7,99 dolar (155 TL) fiyata sahip olan Annual Plan 1 yıllık abonelik ve ücretsiz 10 GB bulut depolama desteği sunuyor.

19,99 dolara (387 TL) düşen Perpetual Plan isimli abonelikte ise ömür boyu lisans, aJoysoft PDF Password Remover ve 10 GB ücretsiz bulut depolama elde ediliyor. Şirketler tarafından tercih edilen UPDF Enterprise Plan ise 59 dolar (1.145 TL) fiyat etiketine sahip.