Görüntü ve Ses Kalitesini Üst Seviyeye Çıkaran Program: Winxvideo AI

Fotoğraf ve video çekimi esnasında yaşanılan en yaygın problemler arasında bulanıklık ve düşük çözünürlük yer alıyor. Bu sorunlar, genellikle çekim yaparken ellerin titremesi, yetersiz ışık veya kameranın doğru şekilde odaklanmaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Kalitesiz görüntülerin sebebi ne olursa olsun, bunu düzeltmenin pratik ve hızlı bir yolu mevcut.

Fotoğraf ve video kalitesini iyileştirme programı olan Winxvideo AI sayesinde tüm bu sorunlardan kısa süre içinde kurtulabilirsiniz. Vloggerlar, aksiyon kamerası kullanıcıları, içerik üreticileri, oyuncular ve fotoğrafçılar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kullanıcılara hitap eden program, yapay zeka desteği ile fotoğraf ve videoları çok kaliteli hâle getirerek üst düzey bir deneyim sunar.

Bu programı kullanarak düşük kaliteli bir videoyu 720p, 1080p ve hatta 4K'ya kadar yükseltebilirsiniz. Video kare hızlarını 2x, 3x, 4x ve 5x oranında artırarak 120/240/480 FPS'e yükseltebilmeniz mümkün. Soluk renkli eski videoları daha canlı hâle getirebilirsiniz.

Bunlara ek olarak bulanık görüntüleri net ve keskin yapabilir, gürültü (noise) sorununu ortadan kaldırabilir ve düşük kare hızında kaydedilen ekran kaydı videosunun daha akıcı hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik fotoğraf ve seste de oldukça başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Düşük çözünürlüklü fotoğrafları 4K, 8K ve hatta 10K çözünürlüğe kadar yükseltebilirsiniz. Eski, düşük kaliteli ve bulanık görsellerin kalitesini önemli ölçüde iyileştirerek söz konusu sorunları kolayca aşabilirsiniz. Sesteki rüzgâr, uğultu gibi rahatsız edici arka plan seslerini de hızlıca giderebilirsiniz.

Programın özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Video, fotoğraf ve ses kalitesi konusunda size inanılmaz faydası dokunacak daha pek çok özelliği bulunuyor. Tüm bunları Winxvideo AI'ı daha detaylı bir şekilde ele alarak sizinle paylaşacağız. Dilerseniz gelin, herkesin favori aracı olacak bu programın özelliklerini yakından incelemeye başlayalım.

Winxvideo AI ile Görüntü ve Ses Kalitesini Artırın

Winxvideo AI, düşük kaliteli videoları 720p, 1080p ve 4K'ya yükseltmenize imkân tanıyan bir programdır. Yapay zeka desteği sayesinde eski ve düşük çözünürlüklü videoları ultra kaliteli hâle getirir. Bununla birlikte noise ve bulanıklık gibi sorunları gidererek önemli ayrıntıları ön plana çıkarır.

Pürüzsüz bir görüntü elde etmek isteyenlere çok kullanışlı araçlar sunan bu program ayrıca fotoğraf ve sesteki kalite sorunlarında da etkilidir. Sadece birkaç tıklamanın ardından kötü kaliteli bir fotoğrafı ilk bakışta dikkatleri üzerinde toplayan hâle dönüştürebilirsiniz. Kayıt alırken istenmeyen rüzgâr ve benzeri arka plan seslerinden de sizi aynı pratiklikle kurtarır.

Winxvideo AI'ı Şimdi Ücretsiz Kullanabilirsiniz

Bu kullanışlı programı şimdi Windxvideo AI lisans kodunu alarak ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ömür boyu geçerli tam lisans için %67 oranında indirim sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanarak mevcut ve ilerleyen zamanlarda gelecek tüm özelliklere sınırsız erişim elde edebilir ve programın sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Siyah ve beyaz fotoğrafları kolaylıkla renklendirebilirsiniz.

Yapay zeka destekli ve %40-80 daha hızlı iki süper çözünürlük modeline erişebilirsiniz.

Yüzdeki sorunları giderebilir, lekeleri kusursuz bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

Devamlı yapay zeka modeli eğitimi vardır.

30 günlük para iadesi garantisi sunar.

Ömür boyu ücretsiz güncellemeden yararlanırsınız.

Winxvideo AI Özellikleri Neler?

Winxvideo AI, size video ve fotoğrafların kalitesini üst seviyeye çıkarmanızı sağlayan birçok özellik sunuyor. Ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız bu özellikleri kullanmaya başlayarak tüm görüntülerinizde kaliteyi ön plana çıkarabilirsiniz.

Video Kalitesi Arttırma

Videolarınızın kalitesi çok mu düşük görünüyor? Bu AI video kalitesi artırma programı kullanarak görüntülerinizin kalitesini 720p, 1080p ve 4K'ya yükseltebilirsiniz. En son teknoloji sayesinde videonuzun her bir noktasını öne çıkarabilirsiniz. Örneğin bir videoda buğday tarlasında saçlarınız rüzgârın etkisiyle savrulduğunu varsayalım. İnsanlara o hissin geçmesi için saç tellerinizin net görünmesi gerekiyor, değil mi?

Profesyonel bir çekim olmadığında bu tür önemli ayrıntılar bulanıklık sonucunda kaybolur ve istenen o sonucu elde etmekten çok uzak olursunuz. Bu program, böyle bir senaryoda sadece saçlarınızı öne çıkarmaz. Bununla beraber elinizdeki çiçeğe kadar her şeyi çok net hâle getirir.

Titreme Sorunlarını Giderme

Ekipman eksikliği gibi nedenlerle bazen görüntüleri net bir şekilde yakalayamayabilirsiniz. Kamera sürekli hareket ederken titremeyi önleyecek bir çözüm yoluna başvurmadığınız için videoda aşırı titreme sorunu belirgin hâle gelir. Bunun neden olduğu bulanıklık ise videonun izlenmesini bir hayli zorlaştırır.

Winxvideo AI, bu soruna çözüm olarak hafif titremeler ve aşırı hareketlilik için kullanabileceğiniz iki farklı mod sunuyor. 4 hazır ayar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak 3 kırpma türü ile titreme oranına bağlı olarak en iyi sonucu elde etmenize olanak tanıyor.

Daha Akıcı ve Net Görüntüler

AI Frame Interpolation özelliği sayesinde normalde 24 veya 30 FPS'te çekilen videoları 60, 120, 240, 480 FPS gibi daha yüksek değerlere yükseltebilirsiniz. Aralar için yeni kareler oluşturarak aksiyon filmlerinden animasyonlara, çizgi filmlerden şarkı kliplerine ve çok daha fazlası için doğal ve akıcı görüntüler elde etmenize yardımcı olur.

Bu özelliğin en iyi yanı, ani değişiklikleri algılamasıdır. Böylece sonradan eklenmiş karelerin görüntüde bozulmalara neden olmasını engeller. Yani görüntünün son hâline baktığınızda bir uyumsuzluk görmezsiniz.

Süper Çözünürlük

Elinizde ister yapay zeka tarafından oluşturulan bir video ister akıllı telefonlar ya da kameralarla çekilmiş düşük çözünürlüklü bir video olsun, programın süper çözünürlük çözelliği sayesinde kalitesini 4K'ya yükseltebilirsiniz. Eski filmler, diziler, belgeseller, reklamlar ve çok daha fazlasını restore edebilirsiniz.

Bu tür videolarda çok fazla görülen noise gibi sorunları da başarılı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik bu işlemi gerçekleştirdikten sonra görüntünün orijinal hâlinden de hiçbir ödün vermemiş olursunuz.

Video Sabitleme

Winxvideo AI'ın yapay zeka destekli video sabitleme özelliği, videodaki hareketleri kare kare analiz eder. Bir kayakçının hızlı dönüşleri gibi öngörülebilir hareket kalıplarını anlar ve kameranın konumunu buna göre ayarlar. 2 mod, 4 hazır ayar ve 3 kırpma türüyle ani hareketler veya elde kayıt gibi faktörlerden kaynaklanan titremeleri büyük ölçüde azaltır.

Fotoğraf Kalitesini 10K'ya Kadar Arttırma

Düşük çözünürlüklü fotoğrafları %400 oranında büyütebilir ve eski, gren ve noise içeren, bulanık görüntüler yerine 4K, 8K ya da 10K görseller elde edebilirsiniz. Bu AI fotoğraf kalitesi arttırma özelliği sayesinde portre, gece, manzara gibi her türlü çekimi çarpıcı kılabilirsiniz.

Yaban hayatı, mimari, anime görselleri üzerinde de çok etkili sonuçlar veren bu özellik, size kürk, tüy, göz ve daha birçok önemli ayrıntıyı ön plana çıkarma olanağı tanır. Ayrıca Midjourney, Dall-E, Stable Diffussion gibi araçlarla oluşturduğunuz yapay zeka görsellerin kalitesini de inanılmaz etkileyici bir hâle getirir.

Eski, bulanık yüzler içeren fotoğraflarınızı sihirli bir şekilde profesyonel görünüme kavuşturabilirsiniz. Anne ve babanızın siz doğduğunuzda ne kadar mutlu olduğunu görebilir, ailenizin eski kameralarla çekilmiş fotoğraflarını günümüzde çekilmiş gibi kaliteli görünen bir hâle getirebilirsiniz. Yüz düzeltme ve siyah beyaz fotoğrafları renklendirme özelliği mevcuttur.

Sesteki Gürültüyü Kaldırma

Bu program sayesinde rüzgâr ve uğultu gibi rahatsız edici arka plan gürültülerini son derece basit bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Özellikle vloggerlar tarafından kullanılan aksiyon kameralarında duyulabilen bu gereksiz sesleri kaldırarak kendi sesinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

Dış mekânlarda alınan kayıtlardaki trafik sesinden bebek ağlamalarına, köpek havlamalarına ve araba kornalarına kadar yaygın görülen bu sesleri de profesyonel bir şekilde kaldırabilirsiniz. Gürültü ile konuşmaları akıllıca ayırt eden program sayesinde kristal netliğinde ses elde edebilirsiniz.

Renk Düzeltme ve Ayrıntıları Öne Çıkarma

Bir videonun profesyonel görünmesi için renk ayarlamalarının doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşır. Bu program ise size parlaklık, kontrast, renk tonu, doygunluk ve keskinlik gibi ince ayarlamaları profesyonel bir şekilde yapma imkânı tanır. Daha canlı ve göz alıcı görüntüler elde ederken istediğiniz gibi bir atmosfer yansıtabilirsiniz.

Deinterlace

Eski görüntülerde genellikle yatay çizgilerin belirmesine yol açan bir taraklanma sorunu vardır. Programın sunduğu deinterlace özelliği ise size bu tür görüntü bozulmalarının önüne imkânı tanıyor. Bu işlemi gerçekleştirerek görüntünüzü günümüze uygun hâle getirebilirsiniz.

Dudak Senkronizasyonu

Videodaki kişinin dudak hareketleri ile sesin uyuşmaması genellikle dikkat dağınıklığına yol açar. Bu da odaklanılması gereken asıl konunun kaçırılmasına neden olabilir. Winxvideo AI ise ses ve dudak hareketlerindeki uyumsuzluğu gidererek daha profesyonel bir görüntü elde etmenizi sağlar.

Açı Düzeltme

Daha önce mutlaka balık gözü lens ile çekilen videolar görmüşsünüzdür. Bu videolarda çoğunlukla düz çizgilerin bükülmesi gibi sorunlar kendini gösterir. Seyir keyfini olumsuz etkilemesi nedeniyle ciddi bir sorun oluşturur. Ancak bu programı kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok çünkü perspektif sorununa karşı da etkili bir çözüm sunuyor.

Sonuç

Winxvideo AI, düşük çözünürlüklü, bulanık, noise sorunu olan videoları 4K kalitesine yükseltmek için tercih edebileceğiniz en iyi video ve fotoğraf kalitesi arttırma programları arasında yer alıyor. İster bir vlogger ister aksiyon kamerası kullanıcısı ister içerik üreticisi ister oyuncu ister fotoğrafçı olun, bu programa kesinlikle ihtiyacınız olacaktır.

Sadece düşük kalite sorununu ortadan kaldırmakla sınırlı kalmıyor. Bununla beraber dudak hareketlerinin uyumsuzluğunu giderme, açı düzeltme, deinterlace, ince ayarlamalar yapma, sesteki gürültüyü yok etme gibi özellikler sağlıyor. Bu da onu oldukça kullanışlı bir araca dönüştürüyor.

Dahası, bu programı şu anda ücretsiz kullanabilirsiniz. Düşük kaliteli fotoğraf ve videolarınızın kalitesini arttırmak için Winxvideo AI lisans kodunu alıp programı hemen deneyin. Ayrıca %67 indirimden yararlanarak ömür boyu geçerli tam lisans alabilirsiniz. Bu kampanya sayesinde en gelişmiş özelliklere erişim kazanacağınızı da belirtelim.

Bu içerik Digiarty Software iş birliğiyle hazırlanmıştır.