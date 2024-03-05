Affiliate Top Partner Programı Nedir? Avantajları Neler?

İnternetten para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Affiliate Top, size Binomo veya Stockity gibi popüler platformların tanıtımını yapma ve yönlendirdiğiniz her aktif yatırımcı için komisyon kazanma şansı sunuyor. Affiliate Top iş ortağı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Affiliate Top Nedir?

Affiliate Top, ünlü ticaret platformları Binomo ve Stockity ile doğrudan çalışan bir ortak programıdır. Program 10 yıl önce piyasaya çıktı ve eskiden BinPartner olarak adlandırılıyordu. Aralık 2023'te yeniden markalaştı, tekliflerini genişletti ve adını değiştirdi.

Coğrafi açıdan Affiliate Top birçok ülkeden trafiği kabul etmektedir: Hindistan, Endonezya, Türkiye, Pakistan ve diğerleri. Binomo ve Stockity'nin doğrudan reklamvereni olarak ortaklık programının ortaklarına en yüksek oranları ve esnek koşulları sunabileceğini de belirtmekte fayda var.

Affiliate Top Neler Sunuyor?

%90'a varan RevShare, doğrudan reklamverenler Binomo ve Stockity'den sağlanan indirimler, kullanıcı dostu arayüz, kişisel yöneticiler ve Türkçe ücretsiz tanıtım materyalleri, ortaklık programının ortaklarına sunmaya hazır olduğu şeylerin yalnızca bir kısmı.

Affiliate Top artık ortaklarına niş alanındaki en uygun şartlardan bazılarını sunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

Reklamverenin doğrudan teklifleri : Affiliate Top'un birlikte çalıştığı markalar büyük dönüşüm oranları sunmakta. Bunlar, her gün bir milyondan fazla kullanıcısı olan ünlü ticaret platformları Binomo ve Stockity'dir.

: Affiliate Top'un birlikte çalıştığı markalar büyük dönüşüm oranları sunmakta. Bunlar, her gün bir milyondan fazla kullanıcısı olan ünlü ticaret platformları Binomo ve Stockity'dir. Yüksek kâr oranı : Yeni Affiliate Top kullanıcılarının, RevShare planından %70 el ettiği belirtiliyor.

: Yeni Affiliate Top kullanıcılarının, RevShare planından %70 el ettiği belirtiliyor. Promosyon malzemeleri : Ortaklık programı hazır krediler ve afişler sunar. Tüm materyaller halihazırda Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca kişisel yöneticinizden özel reklam öğeleri de talep edebilirsiniz.

: Ortaklık programı hazır krediler ve afişler sunar. Tüm materyaller halihazırda Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca kişisel yöneticinizden özel reklam öğeleri de talep edebilirsiniz. Ayrıntılı istatistikler : Affiliate Top, tanıtım stratejinizi optimize etmek için eksiksiz trafik istatistikleri sağlar. Tüm istatistikler gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

: Affiliate Top, tanıtım stratejinizi optimize etmek için eksiksiz trafik istatistikleri sağlar. Tüm istatistikler gerçek zamanlı olarak görüntülenir. 9 dilde destek : Affiliate Top arayüzü Türkçe dahil 9 dilde mevcut.

: Affiliate Top arayüzü Türkçe dahil 9 dilde mevcut. Her hafta ödemeler : Ödemeler düzenli olarak haftada bir kez, Perşembe günü yapılır. Para çekme için Bitcoin, Advcash EUR dahil olmak üzere toplamda 16 ödeme yöntemi bulunuyor.

: Ödemeler düzenli olarak haftada bir kez, Perşembe günü yapılır. Para çekme için Bitcoin, Advcash EUR dahil olmak üzere toplamda 16 ödeme yöntemi bulunuyor. Yarışmalar: Affiliate Top ayda bir kez ödüller veren çeşitli yarışmalar ve promosyonlar düzenliyor.

Affiliate Top'un ayrıca bir yönlendirme programı vardır. Binomo ve Stockity'yi tanıtmanın yanı sıra, ortaklık programına yönlendirmeleri çekebilir ve onların gelirlerinin %5'ine kadar alabilirsiniz.

Affiliate Top'a Kaydolan Bir Kişi Hangi Adımları İzleyebilir?

Ortaklık programından kazanç elde etmek için Affiliate Top'a kaydolan kişilerin izleyebileceği bir dizi adım mevcut.

Adım 1 - Affiliate Top'a Kaydolabilirsiniz

Affiliate Top web sitesindeki kayıt formunu doldurun ve e-postanızı onaylayabilirsiniz. Kimlik doğrulaması gerekli değildir. Ortak hesabınıza giriş yapabilir, Binomo veya Stockity teklifini seçebilir ve trafik çekmeye başlayabilirsiniz. Sorularınız varsa [email protected] veya Telegram aracılığıyla destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Adım 2 - Planları Keşfedebilirsiniz

Komisyon tutarı hangi platformun tanıtımını yapacağınıza ve hangi planı seçtiğinize bağlıdır. Binomo üyesi olduğunuzda mevcut iki plandan birini seçebilirsiniz:

Revenue Share - yönlendirdiğiniz her yatırımcı için platform kârının %90'ına kadar kazanabildiğiniz öne sürülüyor. Yeni ortakların başlangıçta %70 kazandığı söyleniyor.

- yönlendirdiğiniz her yatırımcı için platform kârının %90'ına kadar kazanabildiğiniz öne sürülüyor. Yeni ortakların başlangıçta %70 kazandığı söyleniyor. Turnover Share - yönlendirdiğiniz yatırımcıların aylık işlem cirosunun %6,5'ine kadar kazanç elde edebileceğiniz belirtiliyor.

Stockity'nin ortağı olarak yalnızca tek bir plan seçebilirsiniz: Turnover Share. Hibrit bir ortaklık modeli için Affiliate Top ile de pazarlık yapabilirsiniz.

Adım 3 - Bir Blog veya Sosyal Medya Kullanabilirsiniz

Binomo veya Stockity ticaret platformlarının yararları ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan bir web sitesi veya blog oluşturabilirsiniz. Sitenin arama sonuçlarındaki görünürlüğünü artırmak için SEO tekniklerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca sosyal medyada Binomo ve Stockity'yi tanıtın. Instagram, X gibi ilgili platformları belirleyebilirsiniz. Haberleri, güncellemeleri, başarı öykülerini ve promosyonları paylaşarak aktif bir varlık sağlayabilirsiniz. Bu, daha geniş bir kitleye ulaşmanıza ve yeni yatırımcılar çekmenize yardımcı olacaktır.

Adım 4 - Değerli İçerik Oluşturabilirsiniz

Potansiyel yatırımcıları Binomo ve Stockity'ye çekmek için kaliteli içerik oluşturmayı unutmayın. Hedef kitlenizi eğitmeniz faydalı olacaktır. Bunlar makaleler, videolar ve hatta web seminerleri şeklinde olabilir. Ücretsiz eğitim, demo hesapları ve 7/24 destek gibi ticaret platformlarının avantajlarını vurgulayabilirsiniz.

Adım 5 - Analiz Yapabilir ve Optimize Edebilirsiniz

Bir Affiliate Top ortağı olarak başarınızı en üst düzeye çıkarmak için sonuçlarınızı takip etmeniz önemlidir. Yönlendirilen yatırımcıların sayısını ve faaliyetlerini takip etmek için ortak hesabınızda bulunan raporlama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu verileri analiz ederek reklam kampanyalarınızın zayıf yönlerini tespit edebilir ve optimize edebilirsiniz.

Not: Yatırım yapmanın kendince riskleri olduğunu ve bu nedenle böyle bir adım atarken yatırımcıların dikkatli araştırma yapması gerektiğini belirtelim. Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir, ilgilenenler için ürünün anlatımıdır.