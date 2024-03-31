Son dönemde akıllı saat teknolojisi büyük gelişme gösterdi. Özellikle akıllı saatlere eklenen birçok kullanışlı özellik onların kullanımını önemli ölçüde artırdı. Giyilebilir teknolojiyle tasarlanan akıllı saatler özellikle telefonları elimize alamayacağımız durumlarda çok işe yarıyor.

Biz de bu rehberde akıllı saat sahibi olmak için geçerli sebepler hakkında bir liste oluşturduk. İşte detaylar!

Akıllı Saat Sahibi Olmak için 8 Geçerli Sebep

Akıllı saat sahibi olmak için 8 geçerli sebep şu şekilde sıralanabilir:

1. Bildirim Alma

Akıllı saat yalnızca saatin kaç olduğunu öğrenmek için kullanılmaz. Aynı zamanda akıllı telefonlara entegre edilerek telefona gelen bildirimlere de bakılabilir. Böylelikle telefonun ele alınamayacağı zamanlarda gelen mesajlar, çağrılar görüntülenebilir. Akıllı saatlerin bazı modellerinde mesaj ve çağrılara yanıtta verilebiliyor.

2. Fitness Takibi

Akıllı saat özellikleri arasında fitness takibi yapması da çok dikkat çekiyor. Telefona ihtiyaç duymadan gün içerisinde kat edilen km yol, atılan adımlar ve yakılan kalorileriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sayede örneğin, yürüyüş yaparken adımsayar taşımak zorunda kalmazsınız. Kişi, yaptığı aktivitelerin seviyelerini akıllı saatten öğrenebilir. Kalp atışı takibi de yapabilen akıllı saatler, yüzmeyle ilgilenenler içinde çok kullanışlı. Yüzerken akıllı saatlerle kulaç sayısı, solunum kontrolü, kalp atış hızı ve stres seviyesi de ölçülebilir.

3. GPS Takibi

Akıllı saatler, GPS takibi de yapabiliyor. GPS sayesinde ne kadar mesafe kat edildiği ve konumuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. GPS özelliğiyle akıllı saatlerin hareketlilik seviyesi ölçülüyor. Spor esnasında o anki konum, hız ve gidilen mesafe kolayca öğrenilebiliyor. Çok gelişmiş özelliklere sahip akıllı saatlerin GPS özelliğiyse navigasyon, hava durumu raporu vb. bilgilerde verebiliyor.

4. Uygulamalarla Entegrasyon

Yumuşak, tarz ve sağlam kayışlarıyla dikkat çeken akıllı saatler uygulamalarla entegre edilebiliyor. Akıllı saatleri kişiselleştirmek ve kullanım alanlarını genişletmek için hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılan uygulamalar saate entegre edilebilir. Cep telefonu aracılığıyla uygulamalar indirilip akıllı saatler kullanıcının istediği gibi düzenlenebilir. Bu sayede telefona bakmadan da uygulamaları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

5. Fotoğraf, Müzik Dosyalarını Depolama

Dikkat çeken bir diğer akıllı saat özelliğiyse fotoğraf ve müzik dosyalarını depolamasıdır. Müzik ve fotoğraflar belirli bir kullanımdan sonra telefonda yer kalmadığı için kaydedilemiyor. Böyle durumlarda akıllı saatin depolama özelliğinden yararlanabilirsiniz.

6. Cep Telefonlarının Pil Ömrünü Uzatma

Akıllı saatler, cep telefonlarının pil ömrünün kısalmasının da önüne geçiyor. Çünkü akıllı cep telefonları hem büyük hem de yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşuyor. Bu durumda direkt olarak büyük ekranların açık kalacağı süreyi önemli ölçüde azaltıyor.

7. Akıllı Cihazların Kontrolünü Sağlama

Akıllı saatlere birkaç tıklamayla yaşam alanlarındaki akıllı cihazların kontrolü sağlanabilir. Örneğin, yerinizden kalkmadan olduğunuz yerde akıllı cihaz teknolojisiyle tasarlanan ses sisteminin kontrolünü yapabilirsiniz.

8. Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan

Akıllı saatler, yapay zeka destekli dijital asistana sahip. Akıllı saatlerdeki yapay zeka destekli dijital asistan şu konular ve daha fazlası hakkında kullanıcılarına bilgi veriyor;

Döviz,

Navigasyon,

Borsa,

Hava durumu,

Yukarıda sıraladığımız noktalar artırılabilir. Çünkü dijital asistan bir sanatçının en son çıkarmış olduğu şarkıya kadar hemen hemen her konuda akıllı saat kullanıcılarını bilgilendiriyor. Son olarak akıllı saat sahibi olmak için geçerli sebepler arasına hafif ve küçük yapılı olmasını da ekleyebiliriz. Hafif ve küçük yapıda olduğu için akıllı saatlerin kullanımı çok basit.