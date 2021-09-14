En iyi korku oyunlarından Alan Wake, yenilenmiş sürümü Alan Wake Remastered ile karşımızda. Alan Wake Remastered Epic Games Store'da!

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alan Wake Remastered, 2012’de PC’ye çıkış yapan ilk Alan Wake’in geliştirilmiş sürümü. Hayranlarına sevdikleri oyun için yeni bir deneyim, yeni oynayacaklara da yeni nesil teknolojiden faydalanarak yeni platformlarda klasik Alan Wake’i deneyimlemenin harika bir yolu. Alan Wake Remastered PC sürümü Steam’de!

Alan Wake Remastered Steam

Geliştirilmiş sürüm orijinal oyunun yanı sıra ayrı olarak satılan ama Alan Wake Remastered paketinin bir parçası olan Sinyal (The Signal) ve Yazar (The Writer) DLC’lerini içeriyor. Önceki oyunun aynısı. Grafikler geliştirilmiş (çözünürlük ve kare hızında artış) ve arayüz daha modern görünecek şekilde yenilenmiş. Alan Wake Remastered için Alan Wake’in baş yazarı ve yaratıcı direktör Sam Lake’in seslendirdiği yepyeni yorumlu ses kaydı kaydedilmiş. Bu yorum kaydında oyunun hikayesine ve Remedy’nin oyunlarını yazarken geçen yaratıcı sürece daha derinden şahit olacaksınız. Yorumlama seçenekler menüsünden açılabiliyor, ses kaydı oyunda ilerlerken otomatik olarak devreye giriyor.

Bu ödüllü sinematik aksiyon gerilim oyununda psikolojik sorunları olan yazar Alan Wake, kaybolan eşi Alice’i bulmak için umutsuz bir yolculuğa çıkıyor. Pasifik Kuzeybatı’daki Bright Falls kasabasında esrarengiz şekilde ortadan kayboluşunu takip ederek, kendisinin yazmış olduğu varsayılan ama hiç hatırlamadığı bir korku hikayesinin sayfalarını keşfediyor. Hikaye, sayfa sayfa, gözlerinin önünde gerçeğe dönüştükçe Wake kısa süre sonra akıl sağlığını sorgulamak zorunda kalıyor. Doğaüstü bir karanlığın düşmanca varlığı bulduğu herkesi ele geçirerek onları kendisine düşman ediyor. Sadece el feneri, tabanca ve zihninden geriye ne kaldıysa onlarla silahlanmış halde karanlık güçlerle karşı karşıya gelmek dışında seçeneği bulunmuyor.

Alan Wake Remastered, etkileyici 4K grafikleriyle, ana oyun ve onun iki hikaye genişletmesi olan The Signal ve The Writer ile tam bir deneyim sunuyor. Gerilimli, bölümlerden oluşan hikaye, karanlığı defetmek için beklenmedik sapmalar, yürek hoplatan heyecanlı anlar ve mermilerden daha fazlasını gerektiren yoğun ani çarpışmalar ile dolu. Oyunun ara sahneleri, ilginç karakter kadrosu ve muhteşem Kuzeybatı Pasifik manzaraları, sinir bozucu atmosferi kadar, görsel etkisine de katkıda bulunan bir deneyim için geliştirilmiş.

Alan Wake Remastered PC’ye Özel Yenilikler

PC sürümü x64 (64-bit) ve DirectX 12 destekliyor.

Ray Tracing yok

DLSS

Nvidia DLSS - Kapalı, Ultra Performans, Performans, Dengeli, Kalite

Ultra geniş ekran desteği

21:9 en boy oranı (Önceden işlenmiş ara sahneler için oran 16:9)

Limitsiz kare hızı

Ekran: Tam ekran/pencere/çerçevesiz

Alan Wake Remastered Türkçe Mi?

Alan Wake Remastered, Türkçe altyazılı olarak geliyor. Alan Wake geliştirilmiş sürümü 5 Ekim’de PC (Epic Games Mağazası, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4)/Pro, Xbox Series X/S, Xbox One X/S platformları için çıkış yapacak. Alan Wake Remastered fiyatı 49 TL.

Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri

Alan Wake Remastered PC sürümü için belirlenen sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 64-bit

İşlemci: Intel i5-3340 veya eşdeğeri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD eşdeğeri, 2GB VRAM

Bellek: 8 GB RAM

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 64-bit

İşlemci: Intel i7-3770 veya eşdeğeri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD eşdeğeri, 4GB VRAM

Bellek: 16 GB RAM

Alan Wake Ne Oyunu?

Alan Wake temelinde derin bir gizem yatan, klasik korku eserlerinden ilham alarak tasarlanmış ve eleştirmenlerce beğenilen sinematik aksiyon ve gerilim oyunudur. Oyun, ödüllü Control oyununun yaratıcısı Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiştir.

Çok satan yazar Alan Wake‘in eşi Alice huzurlu bir kasaba olan Bright Falls’daki tatillerinde gizemli bir şekilde kaybolur. Wake yazdığını hatırlamadığı bir gerilim romanının sayfalarını bulmaya başladıkça Bright Falls çok daha uğursuz bir yer olmaya başlar. Wake derinleşen bir gizemi çözerek Alice‘i bulmaya çalışırken kötü niyetli karanlık bir varlık, kasaba insanlarını ele geçirmeye ve Wake ile alay etmeye başlayıp onu delirmenin eşiğine getirir.