Alan Wake 2 Geliştiriliyor Olabilir

Alan Wake 2 geliştirilme aşamasında olabilir. Remedy Entertainment tarafından yapılan açıklamalar ve ortaya atılan iddiaya bakılırsa, gelecekte güzel bir haber alabiliriz. Detaylar haberimizde.

Geliştiriciliği Remedy Entertainment ve yayıncılığı da Microsoft Game Studios tarafından yapılmış olan Alan Wake, 2010 yılında Xbox 360 ve 2012 yılında da PC için satışa sunulmuştu. Sunduğu hikaye, olağanüstü olaylar ve geçtiği ortamlar ile bir hayli etkileyen oyunun devamı elbette birçok oyuncu tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Bildiğiniz gibi geçmişte Finlandiya menşeli stüdyo bir Alan Wake 2 denemesi yapmış, ama başarısız olmuştu. Ne var ki bir devam oyununun gelmesi de o dönemde daha çok Microsoft’un kararına bağlıydı. Ancak 2019 yılı itibarıyla serinin haklarının yazılım devinden devralması ile ihtimalin artık güçlendiğini söyleyebiliriz. Peki beklediğimiz duyuru gelecek mi?

Her ne kadar aynı Quantic Dream gibi Remedy Entertainment da devam oyunları yapmaya pek meyilli olmasa da, bu zamana kadar aldığımız işaretler ile Alan Wake için bir devam oyunu görebileceğimize inanmamızı sağlamıştı. Mesela 2019 yılı içerisinde yeni oyunun senaryosunun yazılmaya başlandığının bizzat Sam Lake tarafından duyurulmasının ardından geçtiğimiz sene de bu oyunun Alan Wake ile Control evreninde geçeceği de onaylanmıştı. Zaten Finlandiya menşeli stüdyo, bünyesindeki oyunları ortak bir evrende birleştireceğini ve bunun ilk meyvesinin de Control ile Alan Wake oyunlarını birleştiren AWE içeriği olmuştu.

Alan Wake 2 Geliştiriliyor Mu?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senenin Mart ayında, Epic Games ile Remedy Entertainment iki yeni oyun için anlaşma imzalamışlardı. Yakın bir zaman önce yayınlanan son yatırımcı raporunda, bu oyunlardan büyük bütçeli olanı tam anlamıyla geliştirilme safhasına geçmiş ve Eurogamer tarafından iddia edilene göre bu oyun Alan Wake 2. Diğer yandan, daha düşük bütçeli oyunun ise geliştirilmesine devam ediliyormuş.

Son olarak, Üst Yönetici Tero Virtala tarafından da belirtilene göre, stüdyodaki kâr artışının çoklu proje yeteneklerini genişletebildiklerini ve proje finansmanı faaliyetleriyle ilgili şirket için kabiliyetlerini de güçlendirebildiklerini söylüyor. Bu da haliyle Alan Wake 2 oyununun geliştirilme aşamasında olduğu ihtimalini de bir hayli güçlendiriyor. Gelişmeleri takipte olacağız.