Beğenilen Alan Wake oyunun PC Türkçe Yaması.

Mehmet Karakaya - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunçeviri ekibi tarafından hazırlanan Alan Wake Türkçe Yaması. Oyunları artık daha verimli ve konusuna hakim bir şekilde oynamak istiyorsanız, Türkçe Yama dosyalarını tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oyuna uygulayabilir ve oyunları Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Milyonlarca satan oyun yıllardır İngilizce olarak oynanıyordu. Ülkemizde de popüler olan yapım, artık Türkçe dil paketi sayesinde oyunu Türkçe olarak da oynama fırsatı veriyor. Oyunları daha verimli bir hale getiren Türkçe dil paketi, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Yıllar önce konsol ve bilgisayar platformunda lansmana çıkan Alan Wake günümüze kadar milyonlara ulaşarak geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca adet satan oyun, yıllardır İngilizce olarak oynanıyordu. Oyunçeviri ekibi sayesinde artık oyun Türkçe dil paketi eşliğinde oynanmaya devam ediliyor. Aksiyon sahnelerini farklı bir açıda karşımıza çıkan yapım, etkileyici karanlık sahneleri ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Alan Wake Türkçe Yama Özellikleri

Tüm metinler artık Türkçe,

Ücretsiz,

Zengin içerik,

Aksiyon sahneleri,

Çarpıcı grafikler,

Birbirinden farklı görevler,

Sisli ve karanlık evren,

Karanlık ve gizemin içine hapsolmuş bir adam Alan Wake. Bizlerin karşısına ilk olarak Xbox 360 ile çıkan Alan Wake her şeyden önce etkileyici grafikleri ve atmosferi ile dikkat çeken bir oyundu. Aynı zamanda sahip olduğu o sisli ve gizemli konusu bizlere Alan Wake’i vazgeçilmez hale getirmişti. Xbox 360’tan sonra artık PC platformuna da çıkış yapan Alan Wake’i tamamen Türkçe alt yazı metinlerle oynayabileceksiniz. Böylece konusu ile öne çıkan oyunun konusuna daha fazla hakim olabileceksiniz.

Alan Wake Türkçe Yama İndir

Alan Wake Türkçe Yama sayesinde oyuncular altyazılar eşliğinde oyunu Türkçe olarak deneyimleyebilecekler. Yama oyun içerisine sadece Türkçe dil desteği eklerken farklı bir içeriği ya da özelliği karşımıza çıkarmıyor. Windows kullanıcıları yamayı güvenli bir şekilde bilgisayarlarına kurabilir ve oyunun tadını türkçe olarak oynamaya başlayabilirler.

NOT: İndirmiş olduğunuz Türkçe Yama dosyasını oyuna kurmak için gerekli talimatlar arşiv dosyasının içinde yer alıyor. Kurulum ile ilgili metin dosyasının içerisinde yer alan işlemleri uygulayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.