Alıcısını En Çok Pişman Etmiş Olan Telefonlar

Geçmişten bugüne çok sayıda telefon piyasaya sürüldü. Ama bunların arasında bazıları vardı ki kullanıcılarını aldığına son derece pişman etti. Peki, kritik sorunlarla tarihe geçen o telefonlar arasında neler vardı? Bu listede uzun yıllar öncesine dönüyor, alıcısını en çok pişman eden telefonları hızlıca hatırlıyoruz.

Alıcısını En Çok Pişman Eden Telefonlar Neler?

Samsung Galaxy Note 7

LG G5

Amazon Fire Phone

iPhone 6 Plus

Nokia 5800 XpressMusic

BlackBerry Storm

Samsung Galaxy Note 7'nin Sorunu Neydi?

Samsung Galaxy Note 7, büyük beklentilerle piyasaya sürülen bir modeldi. Ama piyasaya sürüldükten 1 ay sonra dünyanın farklı bölgelerinden insanlar cihazın şarj olurken aşırı ısındığına yönelik bilgiler yayılmaya başlandı. Hatta bazıları telefonun patladığını belirtti.

Sadece bir iki kişide görülen sorun değildi. Geniş çapta bir sorun söz konusuydu. Samsung da Galaxy Note 7'nin üretimini durdurdu ve dağıtılan telefonları geri topladı. İlerleyen aylarda ise şirketten bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise kapsamlı bir inceleme ve kalite kontrolünden geçtiği ancak tüketici güvenliğine büyük öncelik verilerek cihazın üretiminin durdurulması yönünde karar aldığı ifade edildi.

LG G5'in Sorunu Neydi?

LG G5'in aslında çok yenilikçi görünen bir telefon olarak piyasaya sürülmüştü. Markanın akıllı telefon pazarında öne çıkması için büyük fırsat olma potansiyeli taşıyordu. Cihaz modüler tasarıma sahipti. Alt kısmı çıkarılıp yerine farklı aksesuarlar takılabiliyordu. Teoride her şey kusursuza yakın gibi geliyordu.

Telefon piyasaya sürüldükten sonra bu tasarımın tercih edilmesinin aslında ne kadar kötü bir karar olduğu yaşanarak öğrenildi. Bir modülü değiştirmek istediğinizde telefon kapanıyordu. Ayrıca LG dışında hiçbir üretici bu telefon için modül üretmedi. Markanın sundukları da hem pahalı hem günlük kullanıma uygun değildi.

En can sıkıcı yönlerinden biri de bağlantı yerlerinde gözle görülür boşluklar kalmasıydı. Öte yandan kamera modüllerinin de kısa sürede değişmesi gerekiyordu. Sadece tasarım açısından değil, yazılım tarafında da önemli sorunlar vardı. Birçok kullanıcı zamanında telefonun açılışta kilitlendiğini, yeniden başlatma döngüsüne girdiğini belirtmişti.

Amazon Fire Phone'un Sorunu Neydi?

Amazon, şimdiye kadar birçok alanda önemli işlerin altına imza attı. Zarar ettirecek bir işe girmedi. Gelgelelim, Amazon Fire Phone, marka için pek de olumlu sonuç getiren bir ürün olmadı. Her şeyden önce tasarımı üzerine yeterince düşülmemişti. Kenarlar sert ve rahatsız edici hissettiriyordu. Ayrıca arayüzü de çok ilginçti.

Ekrandaki sensörler sizin nereye baktığınızı, başınızı ne yöne çevirdiğinizi anlık olarak takip ediyordu. Kafanızı sağa doğru eğdiğinizde ekranın açısı da ona göre değişiyordu. Yenilikçi miydi? Evet. Kullanıcı dostu muydu? Kesinlikle hayır. Sensörler başınızı ne yöne çevirdiğinizi sürekli takip etmek zorundaydı ve bu da ekstra yük anlamına geliyordu. Ama donanım yetersiz olduğu için de görüntüler takılıyordu.

iPhone 6 Plus'ın Sorunu Neydi?

iPhone 6 Plus, şüphesiz ki dönemin en çok konuşulan telefonu olmuştu. Bu modelle ilgili en büyük sorunlardan biri, onun bükülmesiydi. Günümüzdeki esnese de kısa sürede eski hâline dönen telefonlardan bahsetmiyoruz. Telefon bükülüyor ve öyle de kalıyordu. Üstelik bunun için yoğun güç sarf etmeye de gerek yoktu. Arka cebe koyup oturduğunuzda telefon bükülebiliyordu.

Nokia 5800 XpressMusic'in Sorunu Neydi?

Nokia 5800 XpressMusic'in eleştirilebilecek pek çok sorunu vardı ama kullanıcıları en çok sinir eden nokta elbette dokunmatik konusu. Ekrana hafifçe bastığınızda algılamıyordu. Bayağı bir baskı uygulamak şarttı. Ayrıca zaman zaman donma gibi sorunlar meydana gelebiliyordu. Bu durumda dokunmatik özelliği de çalışmamaya başlıyordu.

BlackBerry Storm'un Sorunu Neydi?

BlackBerry Storm, markanın aceleye getirdiği bir üründü. Çok fazla sorun vardı ama kuvvetle muhtemel o dönem pazarı iPhone'a bırakmamak için bunu piyasaya sürdü. O kadar fazla sorun vardı ki satılan cihazların büyük bir kısmı, kullanılamaz hâlde olması gibi sebeplerden ötürü iade edildi.

Editörün Yorumu

BlackBerry Storm, benim hiç unutmadığım bir akıllı telefon. Ekrana dokunuyordunuz, tepki vermesi için bir süre bekliyordunuz. Sonra başka bir şeye basıyordunuz, yine bekliyordunuz. Neyse ki geçmişte bu tür modeller, üreticiler için büyük örnek teşkil ediyor. Günümüzde artık telefonlar piyasaya sürülmeden önce çok kapsamlı test sürecinden geçiyor. Bu sayede tüketiciler de bu sorunlara pek rastlamıyor.