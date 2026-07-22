Toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmak özellikle de yaz dönemlerinde ciddi şekilde rahatsız edici olabiliyor. Bu gibi durumlarda elektrikli scooter gibi alternatiflere yönelebilirsiniz. Bu sayede hem zamandan tasarruf edebileceksiniz hem de bu yaz sıcağında kalabalık bir ortamda yolculuk yapmanıza gerek kalmayacak. Bu içeriğimizde sizi toplu taşıma araçlarından kurtaracak elektrikli scotter modellerini listeledik.

Sizi Toplu Taşımadan Kurtaracak Elektrikli Scooter Modelleri

SEGWAY E3 Pro - 29.999 TL

Navee GT3 Pro - 29.999 TL

Onvo MX-01 - 29.369 TL

Xiaomi Mi 4 Pro - 23.499 TL

SEGWAY E3 Pro Özellikleri Neler?

Maksimum Hız: 25 km/s

Tekerlek Çapı: 10 inç

Maksimum Menzil: 55 km

Maksimum Güç: 800 W

Fren Sistemi: Ön Kampana Fren + Arka Elektronik Fren

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ağırlık: 17.9 kg

Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı: Evet, üretici sınıflandırmasına göre

Kask Kullanım Mecburiyeti: Evet

Kutu İçeriği: Kickscooter, Şarj Aleti

Listemizin ilk sırasında SEGWAY E3 Pro bulunuyor. Bu model 800 W motor gücüne sahip ve saatte maksimum 25 kilometre hız yapabiliyor. Bununla birlikte ürünün 55 kilometre menzil sunduğunu ve 10 inç tekerlek çapına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 17,9 kilogram ağırlığa sahip scooter modelinin maksimum taşıma kapasitesi ise 100 kilogram. Son olarak katlanabilen yapısı sayesinde kolay bir şekilde yanınızda taşıyabileceğinizi belirtelim.

Navee GT3 Pro Özellikleri Neler?

Maksimum Hız: 25 km/s

Tekerlek Çapı: 10 inç

Maksimum Menzil: 60 km

Maksimum Güç: 1000 W

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 120 kg

Ağırlık: 22 kg

Renk: Siyah

Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı: Evet, üretici sınıflandırmasına göre

Kask Kullanım Mecburiyeti: Evet

Kutu İçeriği: Şarj Aleti, Kullanım Klavuzu

Listemizdeki en güçlü modelin Navee GT3 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu scooter 1000W motor gücüne sahip ve kullanıcılara maksimum 60 kilometre menzil sunabiliyor. Öte yandan saatte maksimum 25 kilometre hız yapabildiğini görüyoruz. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram olan bu modelin toplam ağırlığı ise 22 kilogram seviyesinde. Bu ürün de SEGWAY E3 Pro gibi 10 inç tekerlek çapına sahip.

Onvo MX-01 Özellikleri Neler?

800 W motor gücü

25 km maksimum hız

15° yokuş kabiliyeti

35–40 km menzil

48 V 10 Ah batarya

10 inç off-road lastik

Ön ve arka disk fren sistemi

Katlanabilir sistem

Yeni dokunmatik LED gösterge paneli

Sinyal ışıkları ve elektronik korna

2 yıl garanti

Navee GT3 Pro kadar güçlü bir motora sahip olmasa da Onvo MX-01 de bu yaz sıcaklarında sizi toplu taşıma araçlarından kurtarabilir. Zira bu modelde 800 W gücünde bir elektrik motoru bizleri karşılıyor. Saatte maksimum 25 kilometre hız yapabilen scooter 35 ila 40 kilometre arasında bir menzille geliyor. Listemizdeki diğer modeller gibi katlanabilir bir yapıyla karşımıza çıkan ürün 10 inç çapında tekerleklere ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Mi 4 Pro Özellikleri Neler?

Maksimum Hız: 25 km/s

Genel Menzil: Yaklaşık 55 km

Maksimum Güç: 700 W

Frenleme: E-ABS rejeneratif anti-blokaj fren sistemi + Arka çift balatalı disk fren

Maksimum Yük: 120 kg

Ağırlık: 17 kg

Katlanabilir sistem

Şarj Süresi: 8–9 saat

Telefon ve tabletleriyle tanıdığımız Xiaomi de elektrikli scooter üretimi yapıyor. Markanın Xiaomi Mi 4 Pro olarak isimlendirilen modeli 700 W güç üretebiliyor. Yaklaşık 55 kilometre menzil sunan scooterın maksimum hızı ise saatte 25 kilometre. Bunun dışında ürünün toplam ağırlığı 17 kilogram ve maksimum 120 kilogram ağırlık taşıyabiliyor.

Editörün Yorumu

Özellikle yaz aylarında elektrikli scooter kullanan insanlarla daha sık karşılaşmaya başladım. Ben trafikte sıkışıp kalmışken çok rahat bir şekilde diledikleri yere gidebiliyorlar. Dürüst olmam gerekirse daha önce hiç elektrikli scooter kullanma imkanım olmadı. Bu nedenle nasıl bir his olduğunu gerçekten merak ediyorum. Eğer bu listeden birini seçecek olsam muhtemelen Navee GT3 Pro'yu tercih ederdim. Zira bu modelin hem motoru daha güçlü hem de menzili daha uzun.