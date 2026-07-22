Akıllı telefon pazarında fiyatlar günden güne artıyor. Bu nedenle artık orta segment bir cihaz için 30.000 TL ve amiral gemisi için ise 100.000 TL civarında ücretler ödememiz gerekiyor. Peki bütçesi kısıtlı kullanıcılar hangi modelleri tercih etmeli? Bu içeriğimizde 15.000 TL altına satın alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

15 Bin TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

Galaxy A17 5G (6 GB RAM + 128 GB) - 14.175 TL

Tecno Spark Slim 4G (8 GB RAM + 256 GB) - 14.000 TL

Nubia Neo 3 5G (8 GB RAM + 256 GB) - 13.999 TL

Tecno Spark 50 5G (6 GB RAM + 128 GB) - 13.489 TL

15 bin TL altı en iyi akıllı telefonları listelerken 5G destekli olmalarına dikkat ettik.

Galaxy A17 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Hücresel: 5G (çift SIM: nano + nano)

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Ağırlık: 192 gram

Kalınlık: 7,5 mm

Listemizin ilk sırasında 2025'te piyasaya sürülen Galaxy A17 5G bulunuyor. Piyasada 14.175 TL'den başlayan fiyatlarla satılan akıllı telefon 6,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekrana sahip. Bununla birlikte modelde Samsung'un kendi üretimi Exynos 1330 işlemcisi mevcut. Bu donanım 5 nm fabrikasyon süreciyle üretildi.

İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör yerleştirilebiliyor. Bu da yonga setlerinin işlem gücü ve verimliliğini artıran çok önemli bir etken. Yani 5 nm tabanlı bir yonga seti 76nm destekli bir işlemciden daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor.

120Hz yenileme hızları 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Ek olarak AMOLED panel ise LCD'ye göre renk canlılığı gibi konularda daha başarılı.

İşlemciden çok yüksek bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Bu kapsamda Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları 30-35 FPS seviyesinde oynatabildiğini söyleyebiliriz. Fakat aksiyonun yoğun olduğu senaryolarda kare hızı 20 FPS'lere kadar düşebiliyor. Bununla birlikte Call of Duty Mobile'ı ise 55 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani genel olarak akıcı bir oyun performansı sunabiliyor.

Cihazda 50 megapiksel ana, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası tercih ediliyor. Son olarak akıllı telefonun 25W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.

Tecno Spark Slim 4G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED (Kavisli)

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Helio G200

RAM: 8 GB

Depolama (ROM): 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya (Pil): 5160 mAh

Güvenlik: Parmak izi okuyucu, Yüz tanıma

Tecno Spark Slim 4G'de 6,78 inç büyüklüğünde, 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. 2025'te piyasaya sürülen ve 14.000 TL fiyatla satılan modelde MediaTek'in Helio G200 yongası yer alıyor. Bu donanımın 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim.

Akıllı telefonda kullanılan yonga seti yapılan testlere göre Mobile Legends'i 80 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Kısacası modeli aldığınızda oyun performansı gibi konularda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bunun yanı sıra 50 megapiksel ana ve 13 megapiksel selfie kamerasının mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak 45W hızlarında şarj olabilen 5.160 mAh'lik bir pile ev sahipliği yapıyor.

Nubia Neo 3 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T8300 (6 nm)

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP (Ana Kamera) + Yardımcı Lens

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Kablolu Şarj: 33W

Kalınlık: 8,3 mm

2025'te piyasaya çıkan Nubia Neo 3 5G 13.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Akıllı telefonda 6,8 inç boyutunda LCD bir ekran bulunuyor. Bu panel 120 Hz yenileme hızını ve 1080 x 2392 piksel çözünürlüğü destekliyor. Öte yandan 6 nm mimariyle üretilen Unisoc T8300 işlemcisinden güç alıyor.

Donanımın oyun performansı da çok fazla üzmüyor. İşlemciyle gerçekleştirilen testlerde cihaz, PUBG Mobile ve Mobile Legends'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca 50 megapiksel ana ve 16 megapiksel selfie kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bataryası ise 33W hızını destekliyor ve 6.000 mAh kapasitesinde.

Tecno Spark 50 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 560 nit

Ekran Teknolojsii: IPS LCD

İşlemci: Dimensity 6400

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

Arka Kamera: 50 MP (f/1.85)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Parmak İzi Sensörü: Var.

Tecno Spark 50 5G listemizdeki en yeni model. Akıllı telefon bu yılın mart ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihazda 6,78 inçlik, 120Hz tazeleme hızlarını ve 720 x 1576 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran kullanılıyor. Modelin işlemcisi ise 6 nm mimariyle geliştirilen MediaTek Dimensity 6400.

Söz konusu donanım Genshin Impact'i 30 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı 60 FPS'te oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu dikkate aldığımızda bu sonuçların yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Üründe 50 megapiksel çözünürlüklü ana ve 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. Batarya tarafında ise bizleri 45W hızlarında şarj olabilen 6.500 mAh'lik bir pil karşılıyor. Bunun aynı zamanda listemizdeki en büyük bataryaya sahip model olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

15 bin TL altına satın alınabilecek akıllı telefonlar listemizin sonuna geldik. Dürüst olmam gerekirse sizler için seçtiğimiz bu modeller bence giriş segmenti için başarılı özelliklere sahip. Aralarından bir model seçecek olursam hem daha yeni çıkması hem de oyunlarda kaliteli bir performans sergilemesi nedeniyle Tecno Spark 50 5G olurdu.