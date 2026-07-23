25 Bin TL Bütçe ile Alabileceğiniz ve Sizi Hayal Kırıklığına Uğratmayacak 3 2. El Laptop

25 bin TL bütçeniz varsa ve bu parayla alınabilecek en yüksek performansı arıyorsanız sıfır modeller yerine ikinci el laptop modellerine bakabilirsiniz. Böylece bu fiyata daha iyi işlemciye ve ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlar bulabilirsiniz. Peki, 25 bin TL'ye alınabilecek en iyi 2. el bilgisayarlar hangileri? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

25 Bin TL ile Alınabilecek 2. El Bilgisayarlar Hangileri?

MacBook Air M1'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,3 inç

13,3 inç Ekran Teknolojisi: IPS Retina ekran

IPS Retina ekran Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel çözünürlük

1600 x 2560 piksel çözünürlük Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit İşlemci: M1

M1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Portlar: iki adet Thunderbolt / USB 4 ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi

iki adet Thunderbolt / USB 4 ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.0 Kamera: 720p

720p Ses: Stereo hoparlörler

Stereo hoparlörler Touch ID: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 1,29 kg

1,29 kg İşletim Sistemi: MacOS

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip MacBook Air M1, IPS Retina ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. 400 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim Örneğin bu parlaklığa sahip ekranlar, evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor.

Eski TN panellerde ekrana yandan bakıldığında renkler kararıyordu. IPS panellerdei se 178 dereceye varan açılardan bile renkler bozulmuyor. Yani geniş görüş açısı elde ediliyor. IPS panellerin TN panellere kıyasla renk doğruluğu ve doygunluğu oldukça yüksek. Bu nedenle fotoğraf ve video düzenleme işlerinde TN yerine IPS tercih ediliyor.

Söz konusu dizüstü bilgisayar gücünü M1 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide dört adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 5 nm üretim süreciyle geliştirildi. 5 nm işlemci, 6 nm işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilik sunuyor hem de daha iyi bir performans sergiliyor. Yüksek verimlilik pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Sonuç olarak MacBook Air M1, 25 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi seçeneklerden biridir. Bu bilgisayar özellikle çok uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Böylece bilgisayarı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bilgisayarın bir diğer önemli avantajı ise fansız tasarım sayesinde çok sessiz çalışması. Bu arada söz konusu bilgisayarın oyun odaklı olmadığını belirtelim.

Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 5 7520U Ekran Kartı: AMD Radeon 610M

AMD Radeon 610M RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo IdeaPad Slim 3, 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Dizüstü bilgisayar gücünü Ryzen 5 7520U işlemcisinden alıyor. Dört çekirdekten oluşan bu işlemci Zen 2 mimarisini kullanıyor. Bu mimari, bir önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor ve hem de daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

Normalde 2.80 GHz hızında çalışan işlemci, yük altında otomatik olarak turbo moduna geçiş yaparak 4.30 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci, AMD tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Üreticiler, düşük nm değerine sahip işlemcilerde aynı alana daha fazla transistör sığdırabiliyor.

Transistörler birbirine daha yakın olduğundan dolayı akım daha kısa mesafe kat ediyor. Bu da işlemcinin daha az güç tüketmesini ve daha yüksek hıza ulaşabilmesini sağlıyor. Bu arada söz konusu bilgisayarın oyun odaklı olmadığını belirtelim. Bu laptop ile ofis programları kullanmak gibi günlük işleri rahatlıkla halledebilirsiniz.

Acer Aspire Lite AL15'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15,6 inç

15,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Intel Core i5 12450H

Intel Core i5 12450H Ekran Kartı: Intel UHD

Intel UHD RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Kamera: Var

Var Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Wi-Fi ve Bluetooth Portlar: 3 x USB-A

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip olan Acer Aspire Lite AL15 gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alıyor. 10 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

İşlemci yük altındayken performans çekirdekleri 4.40 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.30 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu çekirdek yapısı, bilgisayar boştayken işlemcinin gereksiz güç tüketmesini önlüyor. Bu dizüstü bilgisayarın da ofis programı kullanmak gibi günlük kullanım için ideal olduğunu belirtelim. Yani bu laptop, oyun odaklı değildir.

Editörün Yorumu

25 bin TL bütçe ile ikinci el bir laptop satın alacak olsaydım tercihimi M1 işlemcili Macbook Air'den yana kullanırdım. Bu bilgisayar, çok uzun bir pil ömrü sunuyor. Örneğin bir proje üzerinde çalışıyorken veya sınava hazırlanıyorken gün içinde bilgisayarı sık sık şarja takmaya gerek duymuyorsunuz. Bu da daha verimli şekilde çalışılmasını sağlıyor. Eğer MacOS yerine Windows laptop kullanmak istiyorsanız Lenovo IdeaPad Slim 3 ve Acer Aspire Lite AL15'in de günlük kullanımda iddialı modeller olduğunu söyleyebilirim.