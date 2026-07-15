Bu Telefonlardan Uzak Durun! 2026'da Çıkan En Düşük Performansa Sahip Telefonlar

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Üreticiler, her yıl daha güçlü işlemciler, gelişmiş kamera sistemleri ve daha uzun ömürlü bataryalarla donatılmış yülerce yeni model tanıtıyor. Ne var ki her yeni telefon bu tanıma uymuyor. Piyasaya yeni sürülmesine rağmen, temel beklentileri bile karşılamakta zorlanan modeller de mevcut.

Biz de bu içerikte Türkiye'de satılan ancak kullanıcıların uzak durması gereken modelleri derledik. Aşağıdaki modeller, ait oldukları markalardan bağımsız olarak telefonundan uzun yıllar sorunsuz performans bekleyen herkesin uzak durması gereken telefonlar.

2026'da Alınmaması Gereken Telefonlar Hangileri?

Hiking A52

Mipo M28

Mipo M26

POCO C81 Pro

Eğer her yıl çıkan yeni telefonlarda kaç tanesinin ortalama altı bir performans sunduğunu araştıracak olsanız çıkacak sonuçlara gerçekten şaşırırdınız. Biz bu modellerden bazılarını sizler için araştırdık. Altını çizmekte fayda var ki bu listede yer alan markaların tüm telefonlarının kötü olduğu anlamına gelmiyor.

Hatta ihtiyaçlarınıza bağlı olarak belki de bu modeller bile sizin için yeterlidir. Ancak telefonla alo demekten bir işlem fazlasını yapıyorsanız, bu modellerin sunduğu deneyim yeterli olmayacaktır. Bu listedeki modellerin ortak noktası ise genellikle giriş seviyesi donanımlara sahip olmaları.

Üstelik sadece birkaç bin TL fazla ödeyerek alabileceğiniz çok daha iyi seçenekler var. Hatta bazıları doğrudan aynı markaya ait farklı modeller. Bu nedenle yeni bir telefon almadan önce dikkatlice araştırmalı ve mümkün olan en iyi modeli almaya özen göstermelisiniz.

Hiking A52 Alınır mı?

Ekran: 6.74 inç HD+ IPS LCD

6.74 inç HD+ IPS LCD Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz İşlemci: Unisoc T616

Unisoc T616 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Bağlantı: 4G

4G Güncel fiyat: Yaklaşık 7 bin TL

Hiking A52, uygun fiyatlı telefon kategorisinde yer alan modellerden biri. Cihaz temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik hazırlanmış durumda. Ancak günümüzde giriş segmentinde bile daha güçlü işlemciler görmek mümkünken Helio G37 platformu oldukça sınırlı kalıyor. MediaTek Helio G37, 2020'de tanıtılan özellikle performans tarafında pek de iddialı olmayan bir işlemci.

Günlük kullanımda WhatsApp, telefon görüşmeleri ve basit sosyal medya kullanımı mümkün olsa da uygulamalar arasında geçişlerde ve uzun süreli kullanımda yavaşlık kaçınılmaz. Yeni bir telefon numarası kaydetmek bile herhangi bir telefona kıyasla zor olabilir. Oyun ise neredeyse söz konusu bile değil. YouTube'dan video izlemek bile tartışmalı bir deneyim olacaktır.

Hiking A52'nin en büyük sorunlarından biri de uzun vadeli kullanım tarafında ortaya çıkıyor. Günümüzde giriş seviyesi telefonlarda bile daha güncel işlemciler ve daha uzun yazılım desteği beklentisi oluşmuş durumda. Üstelik bütçeyi biraz daha artırarak bu modellerden birini almak bile mümkün.

Mipo M28 Alınır mı?

Ekran: 6.51 inç HD+ IPS LCD

6.51 inç HD+ IPS LCD Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A GPU: IMG8322

IMG8322 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Bağlantı: 4G

4G Güncel fiyat: Yaklaşık 9 bin TL

Mipo M28, temel akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefleyen modellerden biri. Cihazın hedef kitlesi oldukça net. Telefonunu ağırlıklı olarak alo demek için kullanan ve yeni bir numara kaydettirme işleminde bile torunlarından destek alan kişiler.

Ancak Unisoc SC9863A işlemcisi günümüz ihtiyaçları düşünüldüğünde bunun için bile "anca" yeterli bir performans sunuyor. Ancak yaşlı insanların da YouTube'dan bir şeyler izlediğini, WhatsApp'tan hikaye paylaşımı yaptıklarını ve başkalarıyla görüntülü konuştuklarını unutmamak lazım. Telefon zaten 9 bin TL.

Üzerine 4-5 bin TL koyulduğunda daha iyisi alınabiliyor. Bunun yerine birkaç bin TL'ye eski bir tuşlu telefon alsanız bile daha tutarlı bir performansa sahip olacaktır. Ya da aynı paraya ikinci el bir telefon bile size daha iyi bir deneyim sunacaktır. Mipo'yu kötüleme gibi bir amacım yok ancak ben bu telefonu beğenmiyorum.

Mipo M26 Alınır mı?

Ekran: 6.5 inç HD+ IPS LCD

6.5 inç HD+ IPS LCD Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

1600 x 720 piksel İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A GPU: IMG8322

IMG8322 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Bağlantı: 4G

4G Güncel fiyat: Yaklaşık 8 bin TL

Mipo M26'nın M28'e kıyasla en büyük avantajı bataryası. Bu defa 4000 mAh yerine 5000 mAh'lık bir pil kullanılmış. Ayrıca fiyat da yaklaşık bin TL daha ucuz. Bu ikisi dışında tüm detaylar aynı. Dolayısıyla M28'i bana göre kötü bir tercih yapan her şey M26'yı da kötü bir tercih yapıyor.

Unisoc SC9863A, günümüzde giriş seviyesinde bile daha güçlü alternatiflerin bulunduğu bir platform. Uzun süre kullanım hedefleyen veya daha akıcı bir deneyim isteyen kullanıcılar için daha güncel donanımlara sahip modeller daha mantıklı olacaktır.

POCO C81 Pro Alınır mı?

Ekran: 6.9 inç LCD

6.9 inç LCD Çözünürlük: HD+

HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 GPU: Mali-G57 MP1

Mali-G57 MP1 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Bağlantı: 4G

4G Güncel fiyat: Yaklaşık 9 bin TL

POCO C81 Pro listedeki diğer modellerden farklı olarak daha bilinen bir markaya ait. Poco C81 Pro, özellikle büyük ekranı ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken bir model. 6.9 inç ekran ve 6000 mAh batarya, cihazı uzun süre video izleyen veya büyük ekran isteyen kullanıcılar için ilgi çekici hale getiriyor.

Ancak performans tarafında Unisoc T7250 işlemcisi sınırlı kalıyor. Temel kullanımda bile ucu ucuna yeterli olan işlemci diğer pek çok konuda beklentileri karşlamıyor ve cihazı POCO'ya değil de ilk defa duyduğumuz bir telefon markasına aitmiş gibi hissettiriyor.

Poco markası genellikle fiyat performans odaklı modelleriyle bilinse de bu modelde öncelik performanstan çok temel kullanım deneyimi olmuş. Ancak tıpkı yukarıdaki modellerde olduğu gibi bunda da sadece birkaç bin TL daha fazla ödeyerek ya da aynı fiyata ikinci el cihazlar bakarak daha iyi bir telefona sahip olmak mümkün.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon satın alırken en büyük hatalardan biri sadece yeni çıkan modele bakmak. Çünkü bazı telefonlar yeni piyasaya çıkmış olsa bile kullandıkları donanımlar birkaç yıl önceki seviyede kalabiliyor. Özellikle giriş segmentinde işlemci seçimi büyük önem taşıyor. Cihazın temel performansını belirleyen işlemci sonradan değiştirilemiyor.

Hatta 2026 takıntısını geride bırakarak son birkaç yıl içerisinde çıkan modellere bakmak çok daha mantıklı olabilir. Ya da ikinci el de düşünülebilir. Bunun için "10 Bin TL ve Altına Alınabilecek En İyi 2. El Telefonlar" içeriğimize de göz atabilirsiniz.