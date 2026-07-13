10 Bin TL ve Altına Alınabilecek En İyi 2. El Telefonlar (2026)

Akıllı telefon pazarında fiyatların günden güne arttığı su götürmez bir gerçek. Bu nedenle bütçesi kısıtlı bazı kullanıcılar sıfırdan ziyade ikinci el modellere yönelebiliyor. Peki 2026 yılı itibariyla 10.000 TL ve altına satın alınabilecek en iyi ikinci el akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen detaylar!

10 Bin TL ve Altına Alınabilecek En İyi 2. El Telefonlar

İkinci el telefonları seçerken yurt dışı olmamalarına, hasarsız olmalarına ve sıfırıyla aralarındaki fiyat farkının kayda değer olmasına dikkat ettik. Yani listemize sıfırıyla arasında 2.000-3.000 TL gibi düşük farklar bulunan modelleri dahil etmedik. Ayrıca 2023 ve sonrası çıkan modelleri tercih ettik.

10.000 TL altına Redmi 13C, Tecno Camon 30, vivo V29 Lite 5G ve Galaxy S21 FE gibi modelleri de bulabiliyorsunuz.

Galaxy A34 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP + 5 MP + 2 MP

: 48 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık: 8,2 mm

Galayx A34'te 6,6 inç büyüklüğünde, 120Hz tazeleme hızını ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran bulunuyor. Bununla birlikte akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisine yer veriliyor. 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti Genshin Impact'i 50-60 FPS arasında ve PUBG Mobile'ı 60 FPS seviyelerinde oynatabiliyor. Yani oyunlarda akıcı bir performans gösterebiliyor.

İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör yerleştirilebiliyor. Bu da yonga setlerinin işlem gücü ve verimliliğini artıran çok önemli bir etken. Yani 6 nm tabanlı bir yonga seti 7 nm destekli bir işlemciden daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabiliyor.

Üründe 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor. Cihazın pili ise 5.000 mAh kapasitesinde ve 25W hızlarında şarj olabiliyor.

Akıllı telefon için verilen ikinci el ilanında RAM ve depolama kapasitesine dair bir bilginin verilmediğini belirtelim. Ancak çok yüksek ihtimalle söz konusu model 6 GB RAM'e ve 128 GB depolamaya sahip. Bunun dışında kozmetik açıdan da oldukça temiz.

Galaxy A34 Sıfır Fiyatı Ne Kadar?

Modelin ikinci elinin 10.000 TL'den ilana koyulduğunu biliyoruz. Sıfır fiyatıysa ülkemizde çeşitli e-ticaret istelerinde 20.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani ikinci eliyle arada ciddi bir fark söz konusu. Bu nedenlerden dolayı Galaxy A34'ün ikinci elde tercih edilebileceğini söylemek mümkün.

Galaxy A26 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel (Full HD+)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Hücresel: 5G / 4G

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Ağırlık: 200 gram

Kalınlık: 7,7 mm

Galaxy A26'nın ekranı 6,7 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızlarını destekliyor. Aynı zamanda FHD+ çözünürlüğe ve AMOLED teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim. Üründe kullanılan yonga seti ise markanın kendi üretimi Exynos 1380. Bu donanım 5 nm fabrikasyon süreciyle üretildi.

120Hz yenileme hızları 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Ek olarak AMOLED panel ise LCD'ye göre renk canlılığı gibi konularda daha başarılı.

Yonga seti Genshin Impact'i 25-35 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani Genshin Impact gibi yüksek grafikli yapımlarda sorunlar yaşasa da genel olarak ortalama bir oyun deneyimi sunuyor diyebiliriz. Akıllı telefonun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ek olarak 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörlerine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Bu pil 25W şarj hızlarını destekliyor. Benzer şekilde ikinci el ilanında söz konusu modelin RAM detaylarına yer verilmemiş. Sadece depolamasının 128 GB olduğunu biliyoruz. Burada ufak bir tahminde bulunursak RAM kapasitesinin 6 GB olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A26 Sıfır Fiyatı Kaç TL?

İkinci eli 10.000 TL'ye satılan Galaxy A26'yı an itibariyle 15.499 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Yani ikinci eliyle arasında 5.499 TL gibi bir fiyat farkı bulunuyor. Eğer bu farkı ödemek istemiyorsanız o zaman bu modelin ikinci eline yönelebilirsiniz.

Galaxy A54 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Ağırlık: 202 gram

Kalınlık: 8,2 mm

Galaxy A54'te 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen 6,4 inç AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Ürünün işlemcisi ise 5 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Exynos 1380. Listemizdeki bir diğer model Galaxy A26 da bu yonga setinden güç alıyordu. Yani oyunlarda da benzer performans gösterdiklerini söyleyebiliriz.

Üründe 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bunun yanında modelin 25W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.

Galaxy A54 Sıfır Fiyatı Kaç TL?

Galaxy A54 an itibariyla ülkemizde 24.959 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Burada ikinci eliyle arada 14.959 TL gibi büyük bir farkın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Galaxy A54 satın almak istiyorsanız ve bütçeniz yetmiyorsa ikinci el versiyonlarını tercih edebilirsiniz.

CMF Phone 1 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Sanal RAM: Var

Ana Kamera: 50 MP

İkinci Kamera: Portre sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 33 W

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi

CMF Phone 1'de 6,67 inçlik bir AMOLED ekran mevcut. Bu panel aynı zamanda 120Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü destekliyor. 50 megapiksel ana kameraya ve bir adet yardımcı sensörle gelen akıllı telefonda 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih ediliyor.

Modelde MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti Genshin Impact'i 35-45 FPS, PUBG Mobile'ı 40 FPS ve Call of Duty Warzone Mobile'ı ise 50-55 FPS seviyesinde oynatabiliyor. Bu da gayet yeterli bir oyun performansı sunduğu şeklinde yorumlanabilir. Son olarak cihazın 33W destekli 5.000 mAh'lik bir pile sahip olduğunu ekleyelim.

CMF Phone 1 Sıfır Fiyatı Kaç TL?

CMF Phone 1'in sıfır versiyonunu ülkemizde 17.859 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. İkinci el versiyonunun 10.000 TL olduğunun düşündüğümüzde arada 7.859 TL'lik bir fark var. Bu da giriş-orta segment telefon için gayet mantıklı sayılabilecek bir anlaşma gibi duruyor.

Editörün Yorumu

Tabii ikinci el piyasası biraz daha serbest. Kullanıcılar ürünlerini ilana koyarken fiyatları kendileri belirliyor. Bu nedenle içeriğimizdeki ürünlerin fiyatlarının ilandan ilana değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Bunun dışında listedeki ürünler arasından birisini tercih edecek olsam bu muhtemelen CMF Phone 1 olurdu. Zira cihaz düşük fiyatına rağmen oyunlarda gerçekten akıcı bir performans gösterebiliyor.