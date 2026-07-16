14 Bin TL'lik Amiral Gemisi Katili POCO F4, 2026'da Hala Alınır mı?

POCO F4, ilk piyasaya sürüldüğü dönemde tüm dikkatleri üzerinde toplayan bir modeldi. Kelimenin tam anlamıyla fiyat / performans ürünü diyebileceğimiz bir model olarak kullanıcılarla buluşmuştu. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen bu akıllı telefonu satın almak hâlâ mantıklı bir hamle mi?

Bu yazıda POCO F4'ün özelliklerini inceleyerek başlayacağız. Bunları değerlendirirken herhangi bir dezavantajı olup olmadığını öğreneceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz sonuçlardan da hareketle bu telefonu günümüzde satın almanın hâlâ mantıklı bir karar olup olmadığını değerlendireceğiz. Hazırsanız gelin, "POCO F4 hâlâ satın alınır mı?" sorusunu cevaplamaya başlayalım.

POCO F4'ün Özellikleri Neler?

RAM Seçenekleri: 6 GB / 8 GB LPDDR5

6 GB / 8 GB LPDDR5 Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Boyut: 163,2 mm x 75,95 mm x 7,7 mm kalınlık

163,2 mm x 75,95 mm x 7,7 mm kalınlık Ağırlık: 195 g

195 g İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

Adreno 650 Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Dokunmatik Örnekleme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Parlaklığı: 1300 nit maksimum

1300 nit maksimum Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass 5

Corning Gorilla Glass 5 Ana Kamera: OIS destekli 64 MP (f/1,79) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4)

OIS destekli 64 MP (f/1,79) ana kamera + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 20 MP (f/2,45)

20 MP (f/2,45) Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

4500 mAh Şarj Hızı: 67W

67W Güvenlik: Yana entegre parmak izi okuyucu ve yapay zeka destekli yüzle ekran kilidi açma

POCO F4'ün İşlemci Performansı Nasıl?

POCO F4, Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor. Piyasaya sürüldüğü döneme göre oldukça iyi bir işlemcisi olduğu söylenebilir. Daha önce realme GT Neo 2, POCO F3 ve Xiaomi Black Shark 4 gibi modellerde gördüğümüz bu işlemci, PUBG Mobile'da ortalama 60 FPS, Genshin Impact'te ortalama 39 FPS veriyor.

Elbette ikinci oyun gibi yoğun grafikler içeren yapımlarda zaman zaman FPS düşüşleri olabiliyor. Bunun haricinde grafik ayarları da çok yüksek tutulmadığı sürece genel olarak ideal bir oyun deneyimi sağlamaya devam ediyor. Günlük kullanım için hâlâ sorunsuz şekilde çalışıyor. Sosyal medyada gezinme, video izleme ve daha birçok amaç doğrultusunda kullanıma uygun.

POCO F4'ün Ekran Özellikleri Neler?

Telefon, 6,67 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1300 nit maksimum parlaklık, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Boyutunun video izleme, sosyal medyada gezinme ve benzeri amaçlar için ideal seviyede olduğu söylenebilir. Ekran teknolojisi ise LCD ekranlara göre çok daha canlı görüntü elde etmeye yardımcı oluyor.

Cihazın yüksek yenileme hızı, 60Hz ekranlara göre çok daha akıcı deneyim elde etmeyi mümkün kılıyor. Menüler arasında gezinirken bile aradaki farkı net şekilde görebiliyorsunuz. Dokunmatik örnekleme hızı da tepki süresinin oldukça düşüşk olduğu anlamına geliyor. Refleksin ön planda olduğu Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends Wild Rift gibi oyunlarda büyük artısı görülecektir.

Bunlara ek olarak cihazın parlaklık değerinin de dışarıda kullanım için çok iyi olduğunu belirtelim. Önceki akıllı telefonlarınızda ekranı güneş altında rahatça görebilmek için elinizle gölge yapmak zorunda kaldıysanız bu modelde böyle yöntemlere ihtiyacınız olmayacaktır.

POCO F4'te Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği sunuyor. PUBG Mobile oynama, Instagram'da Reels videosu kaydırma, Asphalt 9 oynama ve YouTube'da video izleme gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirildiği batarya testinde şarjının 5 saat 51 dakika dayandığı görüldü. Bir başka testte ise yüzde 0 seviyesinden 100 seviyesine gelmesinin 43 dakika 47 saniye sürdüğü ortaya konuldu.

POCO F4 Hâlâ Alınır mı?

Yukarıdaki özellikleri incelerken de gördüğümüz üzere POCO F4'ü bugün satın almanın hem avantajları hem dezavantajları bulunuyor. Avantajlarının başında elbette hâlâ pek çok oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabilmesi geliyor. Öte yandan canlı görüntü ve derin siyahlar sunan AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı gibi artıları da mevcut.

Aşırı uygun fiyatlı olmasına rağmen parmak izi okuyucunun yanı sıra yüz tanıma ile ekran kilidi açma gibi özelliklere de sahip olan modelin en büyük dezavantajı ise elbette ki güncelleme desteğinin bitmesi. Xiaomi, geçtiğimiz yıl bu model için verilen resmî güncelleme desteğini sona erdirdi. Bu da cihazın yeni güncellemeler almayacağı anlamına geliyor.

Her ne kadar zaman zaman kritik güvenlik güncellemeleri yayınlanmaya devam etse de yeni özellikler sunulmuyor. 1-2 yılda bir telefon değiştiren biriyseniz çok önemli olmayabilir, POCO F4 bugün bile alınabilir. Ama bir telefon aldıktan sonra onu en az 4-5 yıl değiştiriyorsanız, her zaman en yeni özellikleri kullanmak istiyorsanız POCO F4 artık sizin için uygun bir model değildir.

Editörün Yorumu

Açıkçası POCO F4'ü bugün hâlâ birçok yönden sevebileceğiniz bir akıllı telefon olarak görüyorum. Ekran teknolojisi etkileyici bir deneyim elde etmenizi sağlayacaktır. Piyasaya sürüldüğü andan bu yana geçen süreyi de göz önüne alacak olursak işlemcisi de çoğu kişinin beklentilerini karşılayacak seviyede.

Şahsen çok sınırlı bütçem olsaydı ve bu telefonu çok uzun süre kullanma gibi bir planım da olmasaydı bu modeli değerlendirebilirdim ama daha önce de değindiğimiz gibi, güncelleme desteğinin olmaması çok ciddi bir eksiklik. O yüzden telefonu almadan önce bunu mutlaka göz önüne almanızı öneririm.