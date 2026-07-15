iPhone 15 vs. iPhone 17e! 50 Bin TL'ye Hangisi Alınır?

iPhone 15 ve iPhone 17e, şüphesiz ki en çok ilgi gösterilen iki model. Tabii, arada nesil farkı söz konusu. Peki, bu nesil farkı gerçekte birini diğerine göre daha üstün hâle getiriyor mu? Bu yazıda tam da söz konusu sorunun cevabını öğrenmek için iki modeli karşılaştıracağız. Böylece "iPhone 15 mi, iPhone 17e mi alınmalı?" sorusuna daha fazla cevap aramayacaksınız.

iPhone 15 ve iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 15 iPhone 17e Ekran Boyutu 6,1 inç 6,1 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü 1179 x 2556 piksel 1170 x 2532 piksel Ekran Yenileme Hızı 60Hz 60Hz Maksimum Parlaklık 2000 nit maksimum parlaklık 1200 nit maksimum parlaklık İşlemci Apple A16 Bionic Apple A19 RAM 6 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.6) ana kamera + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açılı 48 MP (f/1.6) ana kamera Batarya Kapasitesi 3.349 mAh 4.005 mAh

iPhone 15'in mi, iPhone 17e'nin mi Daha İyi Ekranı Var?

Ceramic Shield ekran koruma teknolojisi ile gelen iPhone 15, 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Super Retina XDR OLED üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. iPhone 17e'de de aynı boyut, ekran teknolojisi ve yenileme hızı bulunuyor. Sadece 1170 x 2532 piksel çözünürlük, Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisi ve 1200 nit parlaklık değeri ile diğer modelden ayrılıyor.

iPhone 15, parlaklık konusunda daha avantajlı. Güneş altında hiçbir şekilde görme sorunu yaşamazsınız. Tabii ki iPhone 17e de sizi bu konuda mağdur etmez ama söz konusu modelde iPhone 15'nin seviyesinde bir parlaklıktan yararlanamazsınız. Ekran tarafında iPhone 17e'nin de avantajlı olduğu noktalar var.

iPhone 17e, yansımalara karşı önleyici kaplama ile geliyor. Bu kaplama sayesinde arkadaki lamba ve benzeri kaynaklar dolayısıyla oluşan ışık yansıması minimum seviyeye iniyor. Böylelikle ekran daha düşük parlaklıkta dahi gözünüzü yormadan net şekilde görülebiliyor. Öte yandan Ceramic Shield 2 teknolojisi de onu düşme ve darbelere karşı ilk nesle sahip iPhone 15'ten daha dayanıklı kılıyor.

Kazanan: iPhone 17e

iPhone 15'in mi, iPhone 17e'nin mi Kamerası Daha İyi?

iPhone 17e, 48 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.6) tek bir kameraya sahip. iPhone 15'in arka tarafındaysa 48 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.6) ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Manzara çekimleri, grup hâlinde çekilen fotoğraflar ve benzeri durumlar için iPhone 15'in ultra geniş açılı kamerası kritik rol oynuyor. iPhone 17e'de eksikliğinin hissedilmesi muhtemel.

iPhone 15'in kamera konusunda avantajlı hâle gelmesini sağlayan diğer bir faktör de sensör kaydırmalı sabitleme özelliği. Bu, lens yerine doğrudan sensörün kendisinin hareket etmesini sağlayarak el titremelerinin sebep olabileceği kötü çekimleri minimum seviyeye indiriyor. Hem hareket hâlinde video çekerken hem düşük ışıkta eliniz titrerken fotoğrafların bulanık çıkmasını önlüyor.

iPhone 17e'de ise standart görüntü sabitleme mevcut. Elbette ki size aşırı kötü fotoğraflar sunacağı anlamına gelmiyor ama iPhone 15 kadar gelişmiş bir görüntü sabitleme beklememek gerek. İyi aydınlatma koşullarında ve abartısız titremelerde yine istediğiniz o sonuçları elde etmenize yardımcı olacaktır.

Kazanan: iPhone 15

iPhone 15'in mi, iPhone 17e'nin mi Şarjı Daha Uzun Gidiyor?

iPhone 15, 3.349 mAh batarya kapasitesine sahip. iPhone 17e ise karşımıza 4.005 mAh'lik batarya ile çıkıyor. iPhone 15'nin şarjı, oyun oynama, video izleme ve video çekme gibi zorlu testlerde 6 saat 57 dakika dayanırken aynı şartlarda test edilen iPhone 17e ise yüzde 100 seviyesinden 0 seviyesine 9 saat 27 dakikada geriliyor.

Kazanan: iPhone 17e

iPhone 15'in mi, iPhone 17e'nin Daha İyi İşlemcisi Var?

iPhone 15'te Apple A16 Bionic işlemcisi yer alırken iPhone 17e'de ise Apple A19 işlemcisi bulunuyor. İlki 4 nm üretim süreciyle geliştirilirken ikincisi ise 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bilindiği üzere işlemcilerin beyni transistör adlı küçük anahtarlardan oluşuyor. Nm değeri ne kadar küçükse transistörlerin boyutu da o kadar küçülüyor.

Transistörler küçüldüğünde ise doğal olarak aynı alana daha fazla transistör sığabilir hâle geliyor. Daha fazla transistör ise işlemcinin bir saniyede gerçekleştirebileceği işlem sayısı artırıyor. Sonuç olarak daha güçlü bir işlemci elde ediliyor. iPhone 15, dönemine göre çok iyi bir işlemci olsa da Apple A19 şu an çok daha iyi bir performans sağlıyor. Günümüzdeki en iyi grafikli iOS oyunlarının büyük bir kısmını sorunsuz şekilde oynatabiliyor.

Kazanan: iPhone 17e

iPhone 15 mi, iPhone 17e mi Satın Alınmalı?

iPhone 15'in de iPhone 17e'nin de bir diğer modele göre üstün olduğu bazı yönler var. Bu nedenle ikisi arasında ikilemde kaldığınızda tamamen ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin iPhone 15 alırsanız manzara çekimleri ve kalabalık fotoğraflar için büyük avantaj elde edersiniz. Ayrıca yüksek parlaklık değeri sayesinde telefonu yoğun gün ışığı altında bile rahatça kullanabilirsiniz.

iPhone 17e alırsanız iPhone 15'e göre daha çok artınız olur. Oyunlarda çok daha yüksek performansın keyfini çıkarabilir, daha uzun pil ömrü elde edebilir, darbe ve çizilmere karşı daha güvenli bir ekrana sahip olabilir ve yansıma önleyicisi sayesinde ışığı sorun etmezsiniz.

Şu an hem iPhone 15 hem iPhone 17e 50 bin TL civarı fiyata bulunabiliyor. Hatta iPhone 15'in başlangıç sürümünü 50 bin TL'nin biraz altında fiyata da satın almak mümkün. Her iki sürüm de iOS 27 güncellemesi alacak ama şüphesiz ki iPhone 17e için iPhone 15'e göre daha uzun süre güncelleme yayınlanacak. Ayrıca Apple'ın en yeni yapay zeka özelliklerine doğrudan erişilebilecek. Eğer kamera da sizin için çok ön planda değilse iPhone 17e almanın daha mantıklı olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Bugün bir iPhone alacak olsam tercihim iPhone 17e'den yana olurdu. Ben her gördüğüm manzaranın fotoğrafını çeken birisi değilim. Güzel anları sadece yaşamaya çalışıyorum, telefonu çıkarıp fotoğraf çekmek aklıma bile gelmiyor. Benim gibi biriyseniz iPhone 15'in manzara çekimlerindeki avantajını bir kenara bırakıp iPhone 17e'ye yönelebilirsiniz. Çok sık model değişen biri değilseniz daha uzun süre güncelleme alacak olan iPhone 17e en mantıklı seçenek olacaktır.