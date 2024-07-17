Amazon Prime Day İndirimlerinde Alınabilecek Oyuncu Ürünleri

E-ticaret denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Amazon, muhteşem bir indirim başlattı. 16 - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu indirimde pek çok ürün indirime girecek. Eğer sıkı bir oyuncuysanız ve ürün kalabalığı arasında kaybolmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. sizin için Amazon Prime Day indirimlerinde alınabilecek oyuncu ürünlerini sizler için derledik.

Amazon Prime Day İndirimli Oyuncu Ürünleri

HyperX QuadCast

Pek çok profesyonel yayıncıda ya da Youtuber’da görmüş olabileceğiniz bu mikrofon fiyatının hakkını veren en iyi ürünlerden bir tanesi. Renkli yapısı, tek donuşla açıp kapatabilme ve üstün ses kalitesi sayesinde pek çok yayıncının bir numaralı tercihi olan HyperX QuadCast son derece başarılı bir ürün. Eğer siz de podcast kaydetmek, yayın yapmak ya da karşınızdaki kişiye sesinizi en iyi şekilde iletmek istiyorsanız bu mikrofonu Amazon Prime Day indirimleri kapsamında satın alabilirsiniz.

HyperX QuadCast sahip olduğu dört farklı polar pattern (kardioid, omni, bidirectional ve stereo) ile çeşitli kayıt senaryolarına uyum sağlar. Entegre şok montajı sayesinde titreşim ve gürültüyü minimumda tutar, hem PC hem de konsollarla kullanılabilir.

HP OMEN 27 inç QHD Gaming Monitör (35D67E9)

240 Hz yenileme hızı, 2560 x 1440 çözünürlüğü ve 1ms tepki süresi ile öne çıkan HP OMEN 27 inç QHD gaming monitör, özellikle rekabetçi oyun oynayan herkesin sahip olmak isteyebilceği bir üründür. Öyle ki, 240 Hz yenileme hızına sahip bir monitöre sahip olduğunuz zaman çok daha iyi nişan alabilir, akıcı görüntü sayesinde çok daha iyi tepki verebilirsiniz.

27 inç boyutunda kavisli ekranı bir gaming monitör arıyorsanız HP OMEN 27 inç QHD gaming monitör tam size göre bir ürün. Ayarlanabilir ve eğilebilir özellikle olan bu monitör HDMI, DisplayPort, USB bağlantı seçeneklerine sahiptir.

ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 27 Gaming Kavisli Freesync 2K Monitör

ASUS TUF Gaming VG27WQ1B kavisli monitör, oyun tutkunları ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı bir monitördür. 27 inç boyutunda kavisli ekranı ile daha içine çeken bir oyun deneyimi sunar. 2560 x 1440 çözünürlüğü ile net ve detaylı görüntüler sağlayan bu monitör 165 Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT (Moving Picture Response Time) ile akıcı bir oyun deneyimi sunar.

Özellikle de rekabetçi oyunlar oynayan biriyseniz 165 Hz yenileme hızı ile rakiplerinizden öne geçebilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü ve yeterli yenileme hızı ile sizlere muhteşem bir oyun deneyimi sağlayacak olan ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 27” monitörünü kaçırmak istemezsiniz.

Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27"inç Oyuncu Monitörü

27 inç monitör arayanlar için Amazon Prime Day indirimleri epey faydalı olacak gibi. Zira bir diğer indirime giren 27 inç monitör Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF oldu. Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmaması gereken monitör modellerinden biri olan bu ürün Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğü ve 165 Hz yenileme hızı ile öne çıkan bu ürün 1ms tepki süresi ile akıcı bir oyun deneyimi sunar. 1080p çözünürlükte kalmak isteyenler için ideal bir ürün olan Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27" pivot özelliğe sahip bir monitördür. Dikey olarak kullanıma uygun olan bu monitör tam bir fiyat performans ürünü.

JBL Quantum Duo Gaming Hoparlör

Kulaklıklarla arası olmayan oyuncular JBL Quantum Duo gaming hoparlör ile oyunları en iyi şekilde duyabilir. 2.0 hoparlör sistemi etkileyici stereo ses deneyimi sunarken özel aydınlatmasıyla da dikkat çeken bir ürün. Işıklı ürünlerden hoşlanan gamerlar için ideal bir ürün olan JBL Quantum Duo gaming hoparlör dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir ürün.

Rampage RMS-X9 Gaming Hoparlör

Uygun fiyatlı bir hoparlör arıyorsanız Rampage RMS-X9 gaming hoparlör tam size göre. Amazon Prime Day indirimlerinde alınabilecek oyuncu ürünleri içerisindeki en uygun ekipmanlardan biri olan bu hoparlör ile siz de oyunları en iyi şekilde duyabileceksiniz. Işıklı yapısı, 2.0 kanal ses sistemi, USB ve 3.5mm jak bağlantı seçenekleri ile geniş bir uyumluluk sunan Rampage RMS-X9 gaming hoparlör uygun fiyatı ile öne çıkıyor.

Monster Tulpar T7

Eğer piyasadaki tüm oyunları oynatabilecek bir laptop arayışındaysanız Monster Tulpar T7 imdadınıza yetişiyor. Rakiplerine kıyasla daha uygun bir fiyata sunulan Monster Tulpar T7, oyun ve profesyonel işler için ideal bir laptop.

Monster Tulpar T7’nin özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci : 13. Nesil Intel Core i7

: 13. Nesil Intel Core i7 Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4060

: NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 1 TB NVMe SSD

: 1 TB NVMe SSD Ekran: 17.3 inç Full HD (1920x1080), 144Hz

Ürünün FreeDOS olduğu da unutulmamalıdır.

Microsoft Xbox Oyun Kumandası

Gamepad ile oynanan oyunlarda daha çok vakit geçiriyorsanız size iyi bir kontrolcü lazım. Çok fazla seçenek arasında kayboluyorsanız ve hangisini alacağınıza karar veremiyorsanız Microsoft Xbox oyun kumandası satın alabilirsiniz. Benzersiz tasarımı ve ergonomisi ile pek çok oyuncunun ilk tercihi olan bu ürün ile pek çok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Özellikle de PC’de oyun oynuyorsanız ve uyumluluk sorunu yaşamak istemiyorsanız Microsoft Xbox oyun kumandası ilk göz atmanız gereken ürün olacaktır. Otomatik tuş atamaları ve hızlı bağlantı sayesinde sizi çok rahat ettirecek bir ürün olan Microsoft Xbox oyun kumandasını Amazon Prime Day indirimleri kapsamında satın alabilirsiniz.

SteelSeries Apex 7 TKL

Mekanik oyuncu klavyesi arayanları memnun edebilecek bir ürün olan SteelSeries Apex 7 TKL, 16.8 milyon renk seçeneği ve bilek desteği ile oldukça cazip bir ürün. TKL yapısından ötürü masanızda çok daha az yer kaplayacak olan bu klavye uzun ömürlü ve sağlam bir üründür.

Entegre OLED akıllı ekranı, manyetik bilek desteği, her tuşun aktivasyon noktasını ayarlayabilme gibi özellikleri ile son derece kullanışlı bir klavye olan SteelSeries Apex 7 TKL her oyuncunun sahip olmak isteyeceği bir ekipman.

Logitech G G502 X Kablolu Oyun Faresi

İyi bir gamer mouse’a sahip olmak çok önemlidir. Özellikle de FPS oyunları ile içli dışlıysanız farenize iyi bir yatırım yapmalısınız. Logitech G G502 X kablolu oyun faresi, oyun deneyiminizi arıtacak bir ürün. 11 adet programlanabilir tuş, 25K sensör, 25.600 DPI'a kadar ayarlanabilir hassasiyet ile son derece kaliteli bir ürün.

Anlık olarak DPI değiştirmenize olanak sağlayan, baş parmağınızın ucundaki tuş ile FPS oyunlarında üstün performans sergileyebilirsiniz. DPI seçenekleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlayan, sol tıkın yanındaki iki programlanabilir düğme ile oyun içerisinde hızlıca DPI ayarlamanız mümkün.

Logitech G G502 X kablolu oyun faresi ergonomik olarak da pek çok mouse’dan üstündür. Baş parmağınızın altındaki çıkıntı sayesinde eliniz yüzeye çok daha az temas ediyor ve çok daha konforlu bir kullanım sağlanmış oluyor. Uzun saatler boyunca fare kullanan biriyseniz Logitech G G502 X kablolu oyun faresi tam size göre.

Amazon Prime Day indirimlerinde alınabilecek oyuncu ürünleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu indirimden hangi ürünleri almayı planlıyorsunuz? Amazon Prime Day indirimlerinde alınabilecek oyuncu ürünleri ilginizi çekti mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.