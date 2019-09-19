Android 10 vs iOS 13: Hangisi Daha Güvenli?

Yıllardır mobil platformun en güvenli işletim sistemi olması ile bilinen iOS, bu noktada oldukça ün sahibi bir konumda. Bununla birlikte sürüm 10 ile birlikte kullanıcılara geniş gizlilik yönetimi imkanı sunan Android de, oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Peki bu iki işletim sistemininden hangisi daha güvenli? iOS 13 ve Android 10, güvenlik açısından karşı karşıya!

Güncellemeler

Mobil cihazınızı güvende tutmak istiyorsanız, ilk savunma hattınız işletim sisteminizi güncel tutmak olacaktır. Yazılım güncellemeleri basit ve önemsiz şeyler olarak gözükse de, aslında en önemli adımlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Bu noktada tüm iPhone modellerinin yönetimini ve yazılımını elinde tutan Apple, olası sorunlarda çok hızlı bir şekilde güvenlik güncellemesi yayınlayabiliyor. Pek çok kullanıcı iOS tarafında kişiselleştirme eksikliklerinin bulunduğunu söylese de, Apple'ın bunu izin vermeyerek sıkı tuttuğu güvenlik kapıları kullanıcıların güvenliğini sağlıyor.

Bu şekilde kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların bilgilerini ele geçirmesini engelleyen Apple, kullanıcıları bu sorunla baş başa bırakmıyor ve güvenlik konusunda emin duruşlar sergiliyor.

Bununla birlikte Android tarafında pek çok üreticinin bulunması ve güvenlik güncellemelerinin dağıtımının üreticinin eline olması sebebiyle, bu işler tam olarak böyle yürümüyor. Bazı markalar güvenlik güncellemelerine pek önem vermezken, bazıları Mayıs güncellemesini Eylül ayında yayınlayabiliyor.

Söz konusu durum hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Android Kıdemli Direktörü Stephanie Cuthbertson, "Android cihazınız zaten düzenli bir şekilde güvenlik güncellemesi alıyor, ancak sürümün yayınlanmasını beklemeniz ve geldikten sonra cihazı yeniden başlatmanız gerekiyor. Bunları daha hızlı almanızı istiyoruz." diyerek güvenlik güncelleştirmelerinde geliştirmeler yapacaklarını belirtmişti.

Ancak Android işletim sisteminde güvenlik güncellemelerinin zorunlu olmadığını ve kullanıcıların bunu pek önemsemediğini düşünürsek, ne kadar başarılı olacaklarını da bilemiyoruz.

Kazanan: iOS 13

İzin Kontrolü

İşletim sistemini güncel tutmamanın dışında en büyük mobil tehditlerden birisi de aşırı izin isteyen uygulamalar. Bazen işlevi ile alakasız izinleri bile isteyen uygulamalar, telefonunuzun verilerine erişmek için elinden geleni deniyor. Özellikle kötü amaçlı niyetlerle yayınlanabilen bu uygulamalar, aldığı izinlerin ardından arka planda bilgilerinizi sızdırıyor.

Play Store'da bulunan çok sayıda kötü niyetli yazılım, yeterli savunmaya sahip olmayan Android kullanıcılarını hazırda bekliyor. Bununla birlikte iOS kullanıcılarının da tamamen korunaklı bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Apple'ın yeni Sign In özelliği, şirketi biraz daha korunaklı bir yapıya sokuyor. Yine de Android 10'un burada yarış dışında olduğunu söyleyemeyiz.

Yükleme ve kurulum sırasında olduğu gibi daha sonrasında da tek tek izinleri kontrol etmenize ve engellemenize olanak sunan Android, bu noktada uygulama ile alakasız izinlerin reddine imkan veriyor. Facebook konum verinize mi ihtiyaç duydu? Hayır de ve bitsin.

Her iki işletim sistemi de konum verilerine karşı izinleri size bıraksa da, diğer izinler konusunda Android 10 öne çıkıyor.

Kazanan: Android 10

Genel Gizlilik

Android 10 sunduğu izin yönetimi ve sık sık yaptığı market temizliği ile eskisine oranla daha güvenli bir işletim sistemi. Ancak kişiselleştirme ve özelleştirme yönünde kullanıcılara büyük imkanlar sunan sistem, kullanıcı hareketlerine bağlı olarak çok tehlikeli bir platform haline dönüşebiliyor. Bununla birlikte güvenlik güncellemelerinin operatörlere ve üreticilere bağlı olabilmesi, bazen güncellemelerin alınamaması veya geç alınması gibi sorunlar yaratabiliyor.

Bununla birlikte izin yönetimi konusunda daha az imkan sunmasına rağmen, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı çok daha korunaklı bir yapıya sahip olan iOS 13 ise bu konuda öne geçiyor. Ayrıca tüm iPhone modellerinin yönetimini elinde tutan Apple, güvenlik güncellemeleri noktasında çok daha düzenli ve hızlı bir servis sunuyor.