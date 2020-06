Android 11 Beta Güncellemesi Yenilikleri ve Android 11 İndirme - Yükleme Adımları

Android 11 beta indirilmeye açıldı! Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümü indirmeye açtı. Şimdilik sadece Pixel telefon kullananlar Android 11 yeniliklerini, Android 11 özelliklerini deneyimleyebiliyor olsa da Google, Android 11 beta programını başlatacaktır. Android 11 beta ile gelen yenilikler ve Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesi blog yazımızda.

Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümünü yayınladı. Android 11, çok fazla yeni özellik getirmiyor, bunun yerine mevcut özellikleri süsleyerek daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Konuşmalar, öncelikli konuşmalar, balonlar, bildirimler, rahatsız etme, medya kontrolleri Android 11 betanın en iyi özellikleri arasında.

Google, Android 11 beta güncellemesini üç bölüme ayırdı: Kişiler, Kontroller ve Gizlilik. Google, Android blogunda “Android’i daha fazla kullanıcı merkezli ve etkileyici hale getiriyoruz, telefonlarımızda konuşma şeklini yeniden tasarlıyoruz ve hayatınızdaki en önemli kişileri tanıyabilen ve önceliklendirebilen bir işletim sistemi yapıyoruz.” notunu düşüyor. Şimdi, Android 11 beta güncellemesi ile gelen yeniliklere geçelim:

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11 : https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8

Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr

💬 New ways to make communicating easier

🔗 New ways to control connected devices

🔒 New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO