Android 11 Beta Güncellemesi Yenilikleri ve Android 11 İndirme - Yükleme Adımları

Android 11 beta indirilmeye açıldı! Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümü indirmeye açtı. Şimdilik sadece Pixel telefon kullananlar Android 11 yeniliklerini, Android 11 özelliklerini deneyimleyebiliyor olsa da Google, Android 11 beta programını başlatacaktır. Android 11 beta ile gelen yenilikler ve Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesi blog yazımızda.

Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümünü yayınladı. Android 11, çok fazla yeni özellik getirmiyor, bunun yerine mevcut özellikleri süsleyerek daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Konuşmalar, öncelikli konuşmalar, balonlar, bildirimler, rahatsız etme, medya kontrolleri Android 11 betanın en iyi özellikleri arasında.

Android 11 Beta İle Gelen Yenilikler

Google, Android 11 beta güncellemesini üç bölüme ayırdı: Kişiler, Kontroller ve Gizlilik. Google, Android blogunda “Android’i daha fazla kullanıcı merkezli ve etkileyici hale getiriyoruz, telefonlarımızda konuşma şeklini yeniden tasarlıyoruz ve hayatınızdaki en önemli kişileri tanıyabilen ve önceliklendirebilen bir işletim sistemi yapıyoruz.” notunu düşüyor. Şimdi, Android 11 beta güncellemesi ile gelen yeniliklere geçelim:

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8 — Android (@Android) June 10, 2020

Konuşmalar: Bu özellik, bildirim alanının üst kısmındaki özel bir bölümde görünür. Konuşmayı baloncuk olarak açma, ana ekranda konuşma kısayolu oluşturma veya çok önemli olmayan bir mesaj için hatırlatma ayarlama gibi kullanıcılara yönelik bir tasarım ve konuşmaya özgü eylemlerle birlikte geliyor.

Bu özellik, bildirim alanının üst kısmındaki özel bir bölümde görünür. Konuşmayı baloncuk olarak açma, ana ekranda konuşma kısayolu oluşturma veya çok önemli olmayan bir mesaj için hatırlatma ayarlama gibi kullanıcılara yönelik bir tasarım ve konuşmaya özgü eylemlerle birlikte geliyor. Balonlar: Bu, kullanıcıların çoklu görev yaparken görüşmeleri göz önünde tutmalarını ve erişmelerini sağlıyor. Google, Android 11’de bu özelliğin kullanılabilmesi için mesajlaşma ve sohbet uygulamalarının bildirimlerde Bubbles API’yi kullanması gerektiğini belirtiyor. Balonlar, Facebook Messenger için Sohbet Balonlarına benzer şekilde çalışıyor.

Bu, kullanıcıların çoklu görev yaparken görüşmeleri göz önünde tutmalarını ve erişmelerini sağlıyor. Google, Android 11’de bu özelliğin kullanılabilmesi için mesajlaşma ve sohbet uygulamalarının bildirimlerde Bubbles API’yi kullanması gerektiğini belirtiyor. Balonlar, Facebook Messenger için Sohbet Balonlarına benzer şekilde çalışıyor. Sesli Erişim: Google Asistan’ı kullanarak telefonlarını tamamen sesle kontrol eden kullanıcılar var. yeni ses erişim deneyimi daha akıcı hale getiriyor. Android 11 cihaza görme merkezi getiriyor. Bu, temelde ekran içeriğini anlama ve erişilebilirlik komutları için erişim noktaları ve etiket oluşturma yeteneğini getiriyor.

Google Asistan’ı kullanarak telefonlarını tamamen sesle kontrol eden kullanıcılar var. yeni ses erişim deneyimi daha akıcı hale getiriyor. Android 11 cihaza görme merkezi getiriyor. Bu, temelde ekran içeriğini anlama ve erişilebilirlik komutları için erişim noktaları ve etiket oluşturma yeteneğini getiriyor. Cihaz Kontrolü: Android 11 beta güncellemesi daha fazla kontrol getiriyor. Cihaz kontrolleri, kullanıcıların bağlı cihazlarına erişmelerini ve onları kontrol etmelerini her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Kullanıcılar artık güç tuşuna uzun süre basarak cihaz kontrollerini anında getirebiliyor.

Android 11 beta güncellemesi daha fazla kontrol getiriyor. Cihaz kontrolleri, kullanıcıların bağlı cihazlarına erişmelerini ve onları kontrol etmelerini her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Kullanıcılar artık güç tuşuna uzun süre basarak cihaz kontrollerini anında getirebiliyor. Medya Kontrolü: Android 11 beta medya kontrollerini güncelliyor. Kontroller, kullanıcıların ses veya video içerikleri için çıkış cihazını değiştirmelerini hızlı ve kolay hale getiriyor.

Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr

💬 New ways to make communicating easier

🔗 New ways to control connected devices

🔒 New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO — Google (@Google) June 10, 2020

Android 11 beta güncellemesi ile Google, sohbet deneyimini iyileştirmenin ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamanın yanı sıra birçok gizlilik özelliği getiriyor. Gizlilik özelliklerinden bazıları:

Bir kerelik izin: Bu özellik, uygulamaların mikrofon, kamera veya konuma sadece bir kez erişmesini sağlıyor. Uygulama sonraki açılışında kullanıcıdan tekrar izin istiyor.

Bu özellik, uygulamaların mikrofon, kamera veya konuma sadece bir kez erişmesini sağlıyor. Uygulama sonraki açılışında kullanıcıdan tekrar izin istiyor. İzinleri otomatik sıfırlama: Kullanıcı uygulamayı uzun süredir kullanmamışsa Android 11 izinleri otomatik olarak sıfırlıyor. Android 11, uygulamayla ilişkili tüm çalışma zamanı izinlerini otomatik olarak sıfırlayıp kullanıcıyı bilgilendiriyor. Uygulama tekrar kullanılmaya başladığında izin istiyor.

Android 11 Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Android 11 beta güncellemesi, Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL ve Pixel 4/4 XL modelleri için indirilmeye açıldı. Android 11 beta indirip yüklemenin en kolay yolu Android Beta Programı’na katılmak. Android 11 beta indirme ve yükleme adımları:

Pixel telefonunuzda Android Beta programı portalına gidin.

Bu telefonla ilişkilendirilmiş Google hesabında oturum açın.

Aşağı inerek Uygun Cihazlarınız bölümüne gelin.

Beta Programına kaydetmek istediğiniz cihazı bulun ve Kaydol’a dokunun.

Güncellemeyi telefonunuz üzerinden başlatmak için yönergeleri takip edin.

Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar

Android 11 güncellemesini alacak telefonlar listesi, üreticiler Android 11 güncelleme takvimini açıkladıkça güncellenecektir.

Android 11 Alacak Google Pixel Telefonlar

Google Pixel 4

Google Pixel 3

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 2

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 2 XL

Android 11 Alacak Samsung Telefonlar

Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra

Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e

Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G

Samsung Galaxy A91

Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G

Samsung Galaxy A50/ A50s

Samsung Galaxy S9/ S9+

Samsung Galaxy A30/ A30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A90/ A90 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Android 11 Alacak Nokia Telefonlar

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 1.3

Nokia 6.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.3

Nokia 2.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Android 11 Alacak OnePlus Telefonlar

Oneplus 8

OnePlus 7T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7

OnePlus 6

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar

Redmi Note 9 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Mi A3

Mi CC9

Mi Note 10

Mi CC9e

Mi Note 10 Pro

Mi 9T Pro

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Mi 9 Pro 5G

Android 11 Alacak POCO Telefonlar

POCO X2

POCO F2 Pro

Android 11 Alacak Huawei Telefonlar

Huawei P30

Honor V20/ View 20

Huawei P30 Pro

Honor 20/ 20 Pro

Huawei P30 Lite

Honor 10 Youth Edition

Huawei Mate 20

Honor Magic 2

Huawei Mate 20 Pro

Honor 20i

Huawei Mate 20X

Honor Nova 5 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30

Huawei P20 / P20 Pro

Honor 30 Pro

Android 11 Alacak Realme Telefonlar

Realme 3/ 3 Pro

Realme XT

Realme 5/ 5 Pro

Realme X30 5G

Realme X

Realme 6 / 6i / 6 Pro

Realme X2 Pro

Realme X

Android 11 Alacak OPPO Telefonlar

OPPO Find X2

Oppo F11

Oppo Find X2 Pro

Oppo F11 Pro

Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno2

Oppo Ace2

Oppo Reno2 F

Oppo A9 (2020)

Oppo Reno2 Z

Oppo A5 (2020)

Android 11 Alacak Vivo Telefonlar

vivo NEX 3S 5G

vivo NEX 3

vivo iQOO 3 5G

vivo iQOO Pro 5G

vivo X30 / X30 Pro

vivo NEX 3S 5G

vivo V17

vivo V15 / V15 Pro

Android 11 Alacak Sony Telefonlar

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

Android 11 Alacak LG Telefonlar

LG V50S ThinQ 5G

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG V35 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG V30S ThinQ

Android 11 Alacak ASUS Telefonlar