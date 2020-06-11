Android 11 Beta Güncellemesi Yenilikleri ve Android 11 İndirme - Yükleme Adımları

Android 11 beta indirilmeye açıldı! Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümü indirmeye açtı. Şimdilik sadece Pixel telefon kullananlar Android 11 yeniliklerini, Android 11 özelliklerini deneyimleyebiliyor olsa da Google, Android 11 beta programını başlatacaktır. Android 11 beta ile gelen yenilikler ve Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesi blog yazımızda.
Google, Pixel telefon kullanıcıları için Android 11 beta sürümünü yayınladı. Android 11, çok fazla yeni özellik getirmiyor, bunun yerine mevcut özellikleri süsleyerek daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Konuşmalar, öncelikli konuşmalar, balonlar, bildirimler, rahatsız etme, medya kontrolleri Android 11 betanın en iyi özellikleri arasında.
Android 11 Beta İle Gelen Yenilikler
Google, Android 11 beta güncellemesini üç bölüme ayırdı: Kişiler, Kontroller ve Gizlilik. Google, Android blogunda “Android’i daha fazla kullanıcı merkezli ve etkileyici hale getiriyoruz, telefonlarımızda konuşma şeklini yeniden tasarlıyoruz ve hayatınızdaki en önemli kişileri tanıyabilen ve önceliklendirebilen bir işletim sistemi yapıyoruz.” notunu düşüyor. Şimdi, Android 11 beta güncellemesi ile gelen yeniliklere geçelim:
New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8— Android (@Android) June 10, 2020
- Konuşmalar: Bu özellik, bildirim alanının üst kısmındaki özel bir bölümde görünür. Konuşmayı baloncuk olarak açma, ana ekranda konuşma kısayolu oluşturma veya çok önemli olmayan bir mesaj için hatırlatma ayarlama gibi kullanıcılara yönelik bir tasarım ve konuşmaya özgü eylemlerle birlikte geliyor.
- Balonlar: Bu, kullanıcıların çoklu görev yaparken görüşmeleri göz önünde tutmalarını ve erişmelerini sağlıyor. Google, Android 11’de bu özelliğin kullanılabilmesi için mesajlaşma ve sohbet uygulamalarının bildirimlerde Bubbles API’yi kullanması gerektiğini belirtiyor. Balonlar, Facebook Messenger için Sohbet Balonlarına benzer şekilde çalışıyor.
- Sesli Erişim: Google Asistan’ı kullanarak telefonlarını tamamen sesle kontrol eden kullanıcılar var. yeni ses erişim deneyimi daha akıcı hale getiriyor. Android 11 cihaza görme merkezi getiriyor. Bu, temelde ekran içeriğini anlama ve erişilebilirlik komutları için erişim noktaları ve etiket oluşturma yeteneğini getiriyor.
- Cihaz Kontrolü: Android 11 beta güncellemesi daha fazla kontrol getiriyor. Cihaz kontrolleri, kullanıcıların bağlı cihazlarına erişmelerini ve onları kontrol etmelerini her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Kullanıcılar artık güç tuşuna uzun süre basarak cihaz kontrollerini anında getirebiliyor.
- Medya Kontrolü: Android 11 beta medya kontrollerini güncelliyor. Kontroller, kullanıcıların ses veya video içerikleri için çıkış cihazını değiştirmelerini hızlı ve kolay hale getiriyor.
Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr— Google (@Google) June 10, 2020
💬 New ways to make communicating easier
🔗 New ways to control connected devices
🔒 New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO
Android 11 beta güncellemesi ile Google, sohbet deneyimini iyileştirmenin ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamanın yanı sıra birçok gizlilik özelliği getiriyor. Gizlilik özelliklerinden bazıları:
- Bir kerelik izin: Bu özellik, uygulamaların mikrofon, kamera veya konuma sadece bir kez erişmesini sağlıyor. Uygulama sonraki açılışında kullanıcıdan tekrar izin istiyor.
- İzinleri otomatik sıfırlama: Kullanıcı uygulamayı uzun süredir kullanmamışsa Android 11 izinleri otomatik olarak sıfırlıyor. Android 11, uygulamayla ilişkili tüm çalışma zamanı izinlerini otomatik olarak sıfırlayıp kullanıcıyı bilgilendiriyor. Uygulama tekrar kullanılmaya başladığında izin istiyor.
Android 11 Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
Android 11 beta güncellemesi, Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL ve Pixel 4/4 XL modelleri için indirilmeye açıldı. Android 11 beta indirip yüklemenin en kolay yolu Android Beta Programı’na katılmak. Android 11 beta indirme ve yükleme adımları:
- Pixel telefonunuzda Android Beta programı portalına gidin.
- Bu telefonla ilişkilendirilmiş Google hesabında oturum açın.
- Aşağı inerek Uygun Cihazlarınız bölümüne gelin.
- Beta Programına kaydetmek istediğiniz cihazı bulun ve Kaydol’a dokunun.
- Güncellemeyi telefonunuz üzerinden başlatmak için yönergeleri takip edin.
Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar
Android 11 güncellemesini alacak telefonlar listesi, üreticiler Android 11 güncelleme takvimini açıkladıkça güncellenecektir.
Android 11 Alacak Google Pixel Telefonlar
- Google Pixel 4
- Google Pixel 3
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a
- Google Pixel 2
- Google Pixel 3a XL
- Google Pixel 2 XL
Android 11 Alacak Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy S20/ S20 Plus / S20 Ultra
- Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
- Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
- Samsung Galaxy A91
- Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
- Samsung Galaxy A50/ A50s
- Samsung Galaxy S9/ S9+
- Samsung Galaxy A30/ A30s
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A90/ A90 5G
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
Android 11 Alacak Nokia Telefonlar
- Nokia 8.2 5G
- Nokia 8.1
- Nokia 7.2
- Nokia 1.3
- Nokia 6.2
- Nokia 1 Plus
- Nokia 5.3
- Nokia 2.3
- Nokia 4.2
- Nokia 3.2
Android 11 Alacak OnePlus Telefonlar
- Oneplus 8
- OnePlus 7T
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7
- OnePlus 6
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 6T
Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K20
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Mi A3
- Mi CC9
- Mi Note 10
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
Android 11 Alacak POCO Telefonlar
- POCO X2
- POCO F2 Pro
Android 11 Alacak Huawei Telefonlar
- Huawei P30
- Honor V20/ View 20
- Huawei P30 Pro
- Honor 20/ 20 Pro
- Huawei P30 Lite
- Honor 10 Youth Edition
- Huawei Mate 20
- Honor Magic 2
- Huawei Mate 20 Pro
- Honor 20i
- Huawei Mate 20X
- Honor Nova 5 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30
- Huawei P20 / P20 Pro
- Honor 30 Pro
Android 11 Alacak Realme Telefonlar
- Realme 3/ 3 Pro
- Realme XT
- Realme 5/ 5 Pro
- Realme X30 5G
- Realme X
- Realme 6 / 6i / 6 Pro
- Realme X2 Pro
- Realme X
Android 11 Alacak OPPO Telefonlar
- OPPO Find X2
- Oppo F11
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo F11 Pro
- Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15
- Oppo Reno3 (5G)
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno3 Youth
- Oppo Reno 10x zoom
- Oppo Reno2
- Oppo Ace2
- Oppo Reno2 F
- Oppo A9 (2020)
- Oppo Reno2 Z
- Oppo A5 (2020)
Android 11 Alacak Vivo Telefonlar
- vivo NEX 3S 5G
- vivo NEX 3
- vivo iQOO 3 5G
- vivo iQOO Pro 5G
- vivo X30 / X30 Pro
- vivo NEX 3S 5G
- vivo V17
- vivo V15 / V15 Pro
Android 11 Alacak Sony Telefonlar
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 10 II
Android 11 Alacak LG Telefonlar
- LG V50S ThinQ 5G
- LG V40 ThinQ
- LG V50 ThinQ 5G
- LG V35 ThinQ
- LG G8X ThinQ
- LG V30S ThinQ
Android 11 Alacak ASUS Telefonlar
- Asus ROG Phone 2
- Asus Zenfone 6
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