Az Bilinen Güzel Uygulamalar - 2022

Az bilinen güzel uygulamalar, çoğu kişi tarafından pek bilinmese de çeşitli avantajlar sağlayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Hazırladığımız listede az popülerliğe sahip birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor. Listemize göz atarak yeni hizmetler keşfedebilirsiniz.

Android ve iOS platformlarında çok fazla sayıda uygulama yer alıyor. Dünya çapında hemen hemen herkes tarafından bilinen Instagram, Twitter ve WhatsApp gibi hizmetlerin yanı sıra az sayıda kişi tarafından bilinene oldukça başarılı uygulamalar da bulunuyor.

Az Bilinen Güzel Uygulamalar Listesi

Spark

Bring

Squid

Noisli

Bridgefy

Plantiary

InkHunter

Mathpix Snip

Universal Copy

Dolby On: Record Audio & Music

Yukarıda iOS ve Android için çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en eğlenceli uygulamalar listemize de bakabilirsiniz.

Spark

Spark Android, iPhone, iPad işletim sistemine sahip mobil cihazların yanı sıra Mac ve Windwos üzerinden de kullanabileceğiniz başarılı bir e-posta uygulamasıdır. Birden fazla e-posta adresinizi uygulamaya ekleyebilir ve böylelikle tüm hesaplarınızı tek yerden yönetebilirsiniz.

Gelen e-postaları önemli olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece e-postalara daha sonra kolayca erişebilirsiniz. Sahip olduğu özellikler sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan uygulamada Spark Cloud aracılığı ile 25 MB'den büyük dosyalar da sorunsuz bir şekilde gönderilebiliyor.

Bring

Bring, aynı evde yaşayan kişilerin birlikte bir alışveriş listesi hazırlayabilmesine olanak tanıyor. Farklı etkinlikler için farklı listeler hazırlayabilirsiniz. Örneğin akşam yemeği için ayrı, haftalık alışveriş için ayrı listeler oluşturabilirsiniz. Liste oluşturma sırasında ürünün fotoğrafını ekleyebilir ve bilgi ekleyebilirsiniz.

Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama üzerinden hazırladığınız listeleri özelleştirebilme imkânına da sahipsiniz. Liste davetini anlık mesajlaşma, e-posta, sosyal medya ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz. Android Wear'ı da destekleyen hizmette karanlık mod özelliği bulunuyor.

Squid

Squid, bir not alma uygulamasıdır. Çok basit bir kullanıma sahip hizmet tıpkı kâğıt üzerine yazıyormuş gibi not alabilirsiniz. Kareli ve çizgi gibi kâğıt seçeneklerinin yer aldığı uygulamada ayrıca resim ekleme işlevi de bulunuyor. Aldığınız notları PDF, PNG veya JPEG formatı olarak dışa aktarabilirsiniz.

Silgi aracı sayesinde yanlış yazdığınız kısımları kolayca silebilirsiniz. Not paylaşma tarafında Dropbox, Drive, Gmail, Bluetooth dahil olmak üzere çeşitli seçenekler yer alıyor. Bu seçenekler sayesinde belgeyi diğer kişilerle pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Noisli

Noisli, yoğun bir günün ardından stresten uzaklaşıp rahatlamanıza yardımcı olabilecek bir uygulamadır. Uygulamada yağmur, fırtına, rüzgâr, yaprak, martı, su, şömine ve daha pek çok ses bulunuyor. Bu seçenekleri kolayca seçebilirsiniz.

Birden fazla sesi karıştırmanız da mümkün. Örneğin rüzgâr sesiyle yağmur sesini birlikte açabilirsiniz. Uygulamada ayrıca pomodoro tekniği de bulunuyor. Bu özellikler sayesinde daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Bridgefy

Özellikle deprem gibi doğal afetlerde oldukça büyük bir öneme sahip olabilecek Bridgefy, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda Bluetooth aracılığıyla iletişim kurulabilmesine imkân tanıyor. Bridgefy'de kişi ekleme işlemine gerek yok. Uygulama, çevrenizdeki diğer kullanıcıları otomatik olarak algılıyor.

Uçtan uca şifreleme teknolojisini destekleyen uygulama, yalnızca ilk kez açıldığında internet bağlantısı istiyor. Hizmet, başarılı arayüz sayesinde kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor.

Plantiary

Bitki tanıma programları arasında yer alan Plantiary, çevrenizde yer alan bitkileri tanımlayabilir. Bunun için yapmanız gereken yalnızca uygulamada bulunan fotoğraf makinesi simgesine dokunup bitkinin fotoğrafını çekmek. İşlemin ardından kısa sürede bitkinin ismi dahil birçok bilgi ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

Başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada bitki bakımı ile ilgili hatırlatıcılar da mevcut. Uygulama bu kapsamında gün içerisinde bakım konusunda sulama gibi çeşitli hatırlatmalar yapıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

InkHunter

InkHunter, dövme yaptırmak isteyen fakat kararsız kalan kişiler için harika bir uygulamadır. Arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini destekleyen hizmet sayesinde sanal dövmeler yapabilirsiniz. Böylece dövmenin teninizde güzel bir görünüme sahip olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sanal dövme işlemini kolayca gerçekleştirebilir ve düzenleme sürecini pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Twitter, Facebook gibi platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

Mathpix Snip

Mathpix Snip, soru çözme uygulamaları arasında yer alan oldukça başarılı bir hizmettir. Uygulama üzerinden kamera aracılığı ile kesirler, köklü sayılar, cebirsel denklemler gibi konulardaki soruları pratik bir şekilde taratabilir ve soruların çözümüne hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Soru çözme işleminin ardından çözüm aşamalarını adım adım görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle sorunun nasıl çözüldüğü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Universal Copy

Universal Copy, yazı kopyalama işlemine izin vermeyen uygulamalarda yer alan yazıları çok pratik bir şekilde kopyalamanıza izin veriyor. Böylece uygulamada bulunan metni tek tek yazmanıza gerek kalmaz. Camel Corporation tarafından sunulan Universal Copy uygulamasını cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dolby On: Record Audio & Music

Cihazınızı bir kayıt aracına dönüştüren Dolby On: Record Audio & Music sayesinde şarkı, entrüman, podcast, ses not ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Dolby ses teknolojisine sahip olan uygulamada kaliteli bir şekilde ses kaydı yapılabiliyor.

Pek bilinmeyen uygulamalar listesinin son sırasında yer alan Dolby On: Record Audio & Music, başarılı arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım imkânı sunuyor.

Bu yazıda az bilinen güzel uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan bakabilirsiniz.