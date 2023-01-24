Android Cihazlarınızdan Silinen Veriler Nasıl Kurtarılır?

Android telefonlar en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alırken, kimi zaman birkaç hata nedeniyle ya da kendiliğinden fotoğraflar silinebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar telefonda silinen fotoğrafları geri getirme işlemini arama motorlarında aratıyor. Sadece fotoğraflar değil aynı zamanda birçok veri Android telefonlarda kaybolabiliyor. Biz de bu nedenle Android telefon veri kurtarma işlemini anlatıyoruz. Hadi bu işlemlere birlikte bakalım.

Android Telefon Veri Kurtarma (Silinen Fotoğrafları Geri Getirme)

Veri kurtarma programı kullanmak telefonda silinen dosyaları geri getirmek için en ideal çözüm yollarından biridir. Fakat, bu işlemi yapmak için en iyi veri kurtarma programlarını seçmeniz gerekmekte. Bunun için detaylı bir araştırma yapmanızı öneririz. Bizler sizler için birkaç programı derledik. Gelin, bu programlara yakından bakalım.

Android Veri Kurtarma Programları

Dr.Fone

DiskDigger

Veri Kurtarma - Recovery Photo

EaseUS MobiSaver - Recover Vid

Dr.Fone

Basit ve şık arayüzü ile karşımıza gelen ve birçok verinizi kurtarabilen program ayrı ayrı kategorilerde geniş taramalar yapabilmektedir. Bu taramalar sayesinde Android veri kurtarma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

DiskDigger

Yüz milyondan fazla kişinin kullandığı fotoğraf kurtarma uygulaması en çok bilinen veri kurtarma programlarından biridir. Kimi zaman başarılı sonuçlar vermese de kimi zaman istenilen fotoğrafları kurtarabilmektedir.

Şık bir tasarıma sahip olan uygulama video, müzik, fotoğraf, dosya biçimindeki verileri kurtarmak için ideal olan programlardan biridir. Siz de Android telefonlarınızda veri kurtarmak istiyorsanız Veri Kurtarma uygulamasını deneyebilirsiniz.

EaseUS MobiSaver - Recover Vid

Fotoğraf kurtarma işleminde başarılı olan bir diğer uygulama ise EaseUS MobiSaver karşımıza geliyor diğer uygulamalara kıyasla basit bir arayüzü olduğunu söylebiliriz. Ancak eski bir tasarıma sahip.

Bonus: Veri Kurtarma Programı 7-Data Android Recovery

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde dosyaları kurtarma işlemi çok basit olacak. Öncelikle programın kurulumunu gerçekleştirip, daha sonra başlatıyoruz. Bunun öncesinde telefonunuzun Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirip, USB ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. (Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu)

Android Kurtar seçeneğini kullanacağız. Telefonunuzu anlattığımız şekilde bağladıysanız, cihazınız hemen tanımlanacaktır. Bu sürücüyü seçerek Sonraki butonuna tıklıyoruz.

Sürücünüzde detaylı bir tarama yapıldıktan sonra klasörleriniz ve bu klasörlerin boyutları ekranda görünecektir.

Bu klasörlerden kurtarmak istediklerinizin yanındaki kutucuğu işaretleyerek, kaydet butonuna basarak devam edebilirsiniz. (RAW Dosyalar klasöründe telefonunuzdaki fotoğrafları depoluyor. Fotoğraf kurtaracaksanız, buna göz önünde bulundurun.)

Kurtarılan dosyaların kaydedileceği bölümü de seçtikten sonra OK butonuna basıp işlemi tamamlıyoruz.

Bu makalemizde Android veri kurtarma işlemini sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler en beğendiği ve kullanışlı bulduğu veri kurtarma programı hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.