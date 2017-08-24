DiskDigger ile yanlışlıkla sildiğiniz resim, video, müzik, doküman gibi dosyalarınızı geri getirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir yazılım.

Deniz Gür - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

DiskDigger, bilgisayarınızda daha önce sildiğiniz dosyaları geri getirmeniz için kullanabileceğiniz ücretsiz bir veri kurtarma yazılımıdır. İstediğiniz medya dosyası formatındaki dosyalarınızı geri getirebilmenize olanak tanıyan DiskDigger ile yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları, müzikleri, videoları geri getirme olanağına sahip olabilirsiniz.

Sadece bilgisayarınızdaki sabit diskten değil USB belleklerden, SD kartlardan, CompactFlash ve Memory Stick cihazlarından da veri kurtarmanıza olanak tanıyan DiskDigger ile resimlerinizi, videolarınızı, müziklerinizi, dokümanlarınızı veya diğer formatlardaki dosyalarınızı geri getirebilirsiniz.

DiskDigger tekrar tekrar formatlanmış diskleri veya kötü bir şekilde formatlanmış diskleri de tarayarak silinen dosyalarınızı bulmanıza olanak tanır. Windows dosya sistem sürücülerini es geçerek direkt olarak diskinizi tarar. FAT12(disker sürücüleri), FAT16 (eski tip bellek kartlarını), FAT32 (yeni bellek kartlarını ve sabit diskleri), NTFS (yeni tip sabit diskleri) ve exFAT (yeni Microsoft FAT32 sağlayıcısını) dosya tiplerini tarama özelliğine sahip DiskDigger ile dosyalarınızı bulabilir ve geri getirebilirsiniz.

DiskDigger ayrıca taşınabilir olarak çalışabilen bir yazılımdır. Tek bir exe dosyası ile kurulum gerektirmeden de çalışabilen DiskDigger ile sisteminize bir yazılım kurmadan dosyalarınızı kurtarabilir ve sisteminizde herhangi bir işlem kaydı kalmasına da engel olabilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.