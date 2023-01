Android Telefonlar ile Nasıl Daha İyi Fotoğraf Çekilir?

Android akıllı telefonlarımızın fotoğraf çekim kabiliyetleri her ne kadar kullandığımız donanım ve yüklü yazılımlarla sınırlı olsa da, aslında bir üçüncü etken daha var: bizler! Zira varolan bu donanımları ve yazılımları en verimli ve en yaratıcı şekilde kullanmadıkça aslında onların tüm potansiyellerinden faydalanamıyor, en güzel görünen fotoğrafları elde edemiyoruz.

Android'te kaliteli fotoğraf çekmek için takip edebileceğiniz bir rehber oluşturduk. "Android telefonda nasıl iyi fotoğraf çekilir?" sorusunun cevabı rehberimizde.

Android Telefonda Kaliteli Fotoğraf Çekme İpuçları

Flaş Kullanmaktan Kaçının

Dijital Yakınlaştırma Yapmayın

Otomatik Çekilen Fotoğrafların Detaylarına Göz Atın

HDR'ı Kullanmaktan Çekinmeyin

Filtre ve Efektlerden Faydalanın

Fotoğraf Kurallarını Uygulayın

Android cihazlarımız karanlıkta kaldığımızda ve hiç bir ışık kaynağına ulaşamadığımızda kullanabileceğimiz flaşlara yani aydınlatmalara sahipler. Ancak bu durum gerçekten ışığa ihtiyaç duyduğumuz anlar için hazırlanmış ve sürekli olarak her ortamda, her ışıkta flaş kullanmanız fotoğraflarınızın kalitesini düşürecektir.

Hem flaşların kameranın merceğine çok yakın olması, hem de objelerin parlamasını sağlaması, onu fotoğraflar için kötü bir tercih haline getiriyor. Bu nedenle olabildiğince flaş kullanımından kaçınarak mümkün mertebe ISO değerleri ile oynamayı tercih etmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Hangi ışıkta hangi çekim ayarlarını kullanmanız gerektiğine ise bir süre sonra alışacaksınız. Çünkü ne kadar çok fotoğrafı doğru ayarlar ile çekerseniz o kadar çok deneyim kazanmanız mümkün.

Dijital zoomun fotoğrafın kalitesini çok düşürdüğünü, detayları kaybettiğini ve çirkin sonuçlar doğurduğunu unutmayın.

Eğer bir nesne çok uzaktaysa ona biraz daha yakınlaşmak ve gerçek bir fotoğraf çekmek en güzel sonuçları sağlayacaktır.

Otomatik Çekilen Fotoğrafların Detaylarına Göz Atın

Akıllı telefonunuzun otomatik ayarlarla çektiği fotoğrafların bazen çok güzel çıktıklarını siz de fark etmişsinizdir. Bu durum kamera uygulamasının doğru ayarlar seçiminden kaynaklanıyor fakat maalesef uygulamalar her an her yerde en doğru ayarları da seçemiyorlar. Aynı koşullarda çektiğiniz iki aynı fotoğrafın bile birbirinden farklı olmasının sebebi bu.

Ancak galerinizdeki çekilmiş fotoğrafların üzerine uzun süre basıp detaylar ekranını açacak olursanız, kameranızın o an kullandığı değerlere bakabilirsiniz. Bu değerler sayesinde beğendiğiniz fotoğraflardaki ayarları inceleyebilir, gelecekte kendi ayarlarınızı da buna göre yapabilirsiniz.

HDR'ı Kullanmaktan Çekinmeyin

HDR özelliği en son çıkan Android cihazlarda tam performansla kullanılabiliyor ve böylece ışık dengesi bakımından en iyi sonuçları elde etmek mümkün hale geliyor. HDR'ın temel mantığı, bir fotoğrafı çekerken aynı anda pek çok farklı pozlama değeriyle aynı şeyi çekmek, daha sonra da bunların içerisinden bölgesel olarak en iyi ışığa sahip olanları birleştirmekten geçiyor. Yani HDR çekim yaptığınızda aynı anda birden fazla fotoğraf çekiyor, daha sonra bunu tek fotoğrafta görüyorsunuz.

Yukarıda da fark edebileceğiniz gibi, sağdaki fotoğraf HDR kullanılarak çekilmiş ve bu nedenle diğerine göre çok daha iyi bir ışık dengesine sahip.

Filtre ve Efektlerden Faydalanın

Android cihazınızda hangi kamera uygulamasını kullanırsanız kullanın içerisinde hazır bazı filtreler olacaktır. Giriş seviyesindeki kullanıcılar için yeterli olan bu filtreler, bir süre sonra sizi kesmeyecektir. Dolayısıyla çeşitli fotoğraf filtrelendirme uygulamalarından faydalanabilir, fotoğraflarınızın renk dengelerinin çok daha çekici hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda sizler için bu uygulamalardan bir kaç tanesini listeledik:

Fotoğraf Kurallarını Uygulayın

Android'te iyi fotoğraf çekmek için onlarca yıl içerisinde kanıksanmış bazı fotoğraf çekim kurallarını uygulamanız gerekebilir.

Fotoğrafçılığın Olmazsa Olmazı: Üçte Bir Kuralı

Yapılan araştırmalar, üçte bir kuralının en çok beğenilen ve paylaşılan fotoğrafları çekmekte çok faydalı olduğunu gösteriyor.

Bu tekniği kullanmak için tek yapmanız gereken kameranızın grid yani ızgara seçeneğini açmak, ardından da 9 kareli ızgaranızın içerisinde kalan 4 kesişim noktasından bir tanesine nesneyi yerleştirmek.

Elbette farklı boyutlardaki ya da şekillerdeki nesnelerin hepsini bu şekilde denk getirmek mümkün olmayabilir. Ancak elinizden geldiğince ekranın sadece üçte birini ana nesneye ayırmayı, üçte ikilik kısıma ise ana öğe olmayan öğeleri yerleştirmeyi unutmamalısınız.

Muhteşem Fotoğrafların Sırrı: Boşluk Kuralı

Her yandan bir şeylerin fırladığı sahneler, insan gözüne hoş gelse de fotoğraflarda doğru şekilde çıkmayabilir. Bazen çekmek istediğiniz nesneyi vurgulamak için boşluk kuralını uygulamanız gerekir.

Boşluk kuralı, temelde odaklanmak istenen nesnenin kameranın belirli bir bölümüyle sınırlandırılmasını ve kalan alanların düzenli devamlılığa sahip olmasını belirtir. Ayrıca doğru yerlerde boşluk bırakarak fotoğraf ile bir şeyler anlatmak mümkündür.

Örneğin tehlkikeli bir şeyden kaçmakta olan birini fotoğraflamak istiyorsanız kişinin vücut yöneliminin ters tarafında boşluk bırakmak ve kişiyi fotoğraf karesinin kenarına yaslamak, işinize yarayabilir.

Fotoğrafçılığın Sihri: Perspektif

Perspektif, ustasından amatörüne kadar tüm fotoğrafçıların sıkça başvurduğu bir sihir olarak görülebilir. Düz ve durağan sahneleri çekmek yerine kameranızı aşağı veya yukarı oynatarak görüntü perspektifini bozabilir, daha ilginç fotoğraflar yakalyabilirsiniz.

Özellikle büyük binaları çekerken eğilerek ve aşağıdan yukarıya doğru çekmeyi deneyin. Sonuçlara hayran kalacaksınız.

Android'te İyi Fotoğraf Çekme Taktikleri

Güneş Gözlükleriniz Ne Güne Duruyor?

Aynı Obje Panaromada Birden Fazla Görünebilir

Nesnelerin Rengini Değiştirin

Fotoğraflarınızı Gezegene Yerleştirin

Güneş Gözlükleriniz Ne Güne Duruyor?

Güneş gözlüklerinin fotoğraf çekiminde kullanımı, ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Çok ucuza alabileceğiniz ve sadece bu iş için kullanabileceğiniz yansıtmalı bir güneş gözlüğünü manzaraya karşı koyabilir, daha sonra fotoğraf çekiminizi gözlüğün camını esas alarak gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı Obje Panoramada Birden Fazla Görünebilir

Panorama fotoğraflar genellikle manzara çekimlerinde kullanılıyorlar ve her kamera uygulamasının içerisinde bir panorama seçeneği mevcut. Ancak bu çekimler esnasında ekranınızda yer alan nesneleri bir arkadaşınızın yardımıyla farklı yerlere taşıyabilir, aynı şeyin tek bir fotoğrafta birden fazla görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz.

Nesnelerin Renklerini Değiştirin

Pek çok filtre, efekt ve kamera uygulamasının objelerin renklerini tek tek değiştirme desteği sunduğunu söyleyebilirim. Bu özellik sayesinde tüm bir fotoğrafı siyah beyaz yaparken, fotoğrafta istediğiniz nesneleri renkli hale getirebilir, hatta renkli fotoğraflardaki nesneleri teker teker renk değişimine uğratabilirsiniz.

Bu iş için kullanabileceğiniz bir uygulamayı da aşağıda görebilirsiniz:

Fotoğraflarınızı Gezegene Yerleştirin

Zaman zaman farklı ve ilginç fotoğraf uygulamaları yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Small Planet uygulaması. Çektiğiniz fotoğrafları küçük gezegenler üzerine yerleştirmenize izin veren uygulama, böylece standart çekimlerden daha farklı sonuçlar elde etmenizi sağlayabiliyor. İlla ki farklı şeyler çekmek istiyorum diyenler bir göz atabilirler.

Sizlerin önerilerini de yorumlar bölümünde bekliyoruz!