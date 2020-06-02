Android İçin En İyi Şehir Kurma Oyunları (2020)

Şehir kurma oyunları 2020 yılının en popüler oyun türüdür. Şehir kurma oyunlarında bir arazi üzerinde evler, binalar, köprüler ve daha pek çok yapılar inşa edebilirsiniz. Android platformunda çok sayıda şehir kurma oyunu bulunuyor. Bu yazımızda ise Android için en iyi şehir kurma oyunları listesi hazırladık.

Android En İyi Şehir Kurma Oyunları Listesi

Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz en iyi şehir kurma oyunlarını derledik. İşte, en iyi şehir kurma oyunları!

1. Simcity Buildit

Electronic Arts tarafından geliştirilen Simcity Buildit, çok popüler bir şehir kurma oyunudur. Simcity Buildit’de binalar, köprüler, parklar ve daha pek çok yapıyı inşa ederek başarılı bir şehir kurmaya çalışıyoruz. Simcity Buildit’te sadece yapı inşa etmiyor aynı zamanda vatandaşların sorunlarını da çözmemiz gerekiyor. Örneğin, şehrin herhangi bir kısmında yangın çıktığında itfaiye göndermemiz gerekiyor veya bir süre sonra oluşan trafik sorununu çözmemiz gerekiyor. Ek olarak, binaları şehrin hangi konumlarına inşa ettiğiniz de büyük bir öneme sahip. 3 boyutlu grafiklere sahip olan Simcity Buildit’te gece gündüz döngüsü de yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan Simcity Buildit’te hayallerinizdeki şehri oyuna yansıtabilirsiniz.

2. Fallout Shelter

Bathesda Softworks tarafından geliştirilen Fallout Shelter’da nükleer sığınak inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Fallout Shelter, Fallout serisinin diğer oyunlarına pek benzemiyor. Fallout Shelter’da amaç, Vault isimli sığınaklarda yaşayan insanların mutlu olmasını sağlayabilmektir. Nükleer bir felaket sonrasıdna hayatta kalmaya çalıştığımız Fallout Shelter, başarılı bir oynanış sistemine sahip. Ücretsiz olarak sunulan Fallout Shelter’da sığınağınızda yaşayan insanların yeteneklerine göre bazı görevler verebilirsiniz.

3. TheoTown

TheoTown, piksel tarzında grafikleri seven oyuncuların çok beğenebileceği başarılı bir şehir kurma oyunudur. Ücretsiz olarak sunulan TheoTown, retro tarzı oyun temasına sahiptir. Bir şehir kurup ardından yönettiğiniz TheoTown’u hem çevrim içi hem de çevrimdışı olarak oynayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan TheoTown'da hayalinizdeki şehri oluşturabilirsiniz.

4. Designer City

Designer City, internete gerek duymadan oynayabileceğiniz başarılı bir şehir kurma oyunudur. Detaylı içeriklere sahip olan Designer City’de 400’den fazla bina yer alıyor. Designer City’de hayalinizdeki şehri kururabilir ve ardından yönetebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Designer City’de arkadaşlarınız ile rekabet edebilirsiniz.