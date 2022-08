Android için En İyi Zombi Oyunları

Android telefon üzerinden zombi oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı oyunların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir oyunu cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Zombi temalı televizyon ve sinema yapımları ve video oyunları son zamanlarda bir hayli popüler hale geldi. Özellikle Walking Dead gibi dizilerle yaygınlaşan bu popüler kültür ögesi, oyunlar söz konusu olduğunda aslında daha eski bir geçmişe sahip.

İlk zombi oyunu örnekleri 80'li yıllarda karşımıza çıkmıştı fakat zombi oyunu örnekleri 90'lı yıllarda kendilerinden söz ettirmeye başlamış, Resident Evil gibi klasikler kabuslarımıza girerek bize heyecan dolu anlar yaşatmıştı.

Günümüzde teknolojinin ve mobil cihazların gelişmesiyle zombi temalı yapımlar akıllı telefon ve tabletlerde de yer almaya başladı. Bu yazımızda da Android cihazlarda oynayabileceğiniz en kaliteli zombi oyunlarını listeleyeceğiz. Dilerseniz listemizdeki oyunlara teker teker göz atalım.

En İyi Zombi Oyunları Listesi

Dead Effect

Tiny Troopers 2: Special Ops

Dead Trigger 2

Stupid Zombies 3

Zombie Catchers

Plants vs. Zombies

Last Day on Earth: Survival

Into the Dead 2

Prey Day: Survival

FPS türünde bir zombi oyunu olan Dead Effect bolca kan ve vahşet içeriyor. Bilim kurgu tabanlı bir hikayeye sahip olan Dead Effect'de bir uzay istasyonuna yolculuk ederek bu istasyonu zombi istilasından kurtarmaya çalışıyoruz.

Oyunda görevleri tamamladıkça para kazanabiliyor ve bu parayı yeni silahlar satın almak ve mevcut silahlarımızı geliştirmek için kullanabiliyoruz. Özel yeteneğimiz olan zamanı yavaşlatma özelliği ise oyuna eğlence katıyor. Yüksek kaliteli grafiklerle donatılmış Dead Effect'i aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Tiny Troopers 2: Special Ops, tek bir kahraman yerine bir kahraman takımını yönetmemize imkan tanıyan bir zombi oyunu. Oyuna farklı yeteneklere sahip askerlerden oluşan özel hareket timimizi kurarak başlıyoruz ve sonrasında dünyayı zombilerden temizlemek için savaşmaya başlıyoruz.

Zombileri yok etmek için farklı silah seçeneklerini kullanabilen kahramanlarımız zırhlı araçlara ve helikopter gibi araçlara da binebiliyorlar. Yüksek detaylı grafiklerle donatılmış oyunda kuşbakışı kamera açısı kullanılıyor. Tiny Troopers 2: Special Ops'u aşağıda bulunan bağlantıyı kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bir mobil zombi oyunu listesi hazırlayıp Dead Trigger 2'ye yer vermemek olmazdı. FPS türünde mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en başarılı zombi oyunlarından biri olan Dead Trigger 2 bolca aksiyon ve adrenalin sunuyor.

Oyunda farklı görevleri seçerek kimi zaman zombileri avlamaya, kimi zaman sürekli üzerimize saldıran zombilere karşı belli bir süre dayanmaya, kimi zaman da bölüm sonu canavarlarıyla savaşmaya çalışıyoruz. Arena modu, turnuvalar, bolca silah ve ekipman seçeneğiyle zenginleştirilen oyun konsol kalitesinde grafiklere sahip.

Dünya çapında çok popüler olan Stupid Zombies 3'ün oynanış mekaniği Angry Birds'e benziyor. Her bölümde belirli bir yerde konumlanan karakter ile sabit şekilde konumlanan zombileri vurmaya çalışıyorsunuz. Bunun için tıpkı Angry Birds'te olduğu gibi atış yapacağınız yöne dikkat etmeniz büyük bir öneme sahip.

Fizik tabanlı bulmaca oyununda bölümde yer alan zombileri yok edebilmek için pompalı tüfek, roket atar gibi silahlar kullanabiliyorsunuz. Bu oyunda tek mermiyle birden fazla zombiyi öldürebilmeniz mümkün.

Zombiler tarafından istila edilen bir dünyada geçen Zombie Catchers isimli yapımda zombi suyu elde edebilmek için zombileri bulup yakalamaya çalışıyorsunuz. Çok kolay bir oynanışa sahip olan mobil oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Kule savunma türündeki oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız muhtemelen Plants vs. Zombies isimli oyunu duymuşsunuzdur. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda dalga dalga gelen zombilere karşı kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Bunun için doğru bir strateji uygulamanız gerekiyor.

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Last Day on Earth'te hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunun için açlık ve susuzluk gibi durumlara dikkat etmeniz ve çeşitli kaynaklar toplamanız gerekiyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Into the Dead isimli oyunun devamı niteliğinde olan Into the Dead 2, tıpkı ilk oyun gibi dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Aksiyonun üst düzey olduğu yapımda 7 bölüm ve 60 aşama mevcut. Kolay oynanışa sahip olan oyun atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

MMORPG türündeki Prey Day: Survival, zombiler ile dolu bir dünyada hayatta kalmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. 2033 yılında geçen oyunda hayatta kalabilmek için dikkatli bir şekilde oynamalı ve doğru stratejiler uygulamalısınız.

Bu yazıda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz en iyi 9 zombi oyunu listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi çok oyunculu korku oyunları listemize de göz atabilirsiniz.