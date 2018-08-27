Android Pie 9.0 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Akıllı Telefonlar)

Android Pie 9.0 güzel özellikler, yeniliklerle birlikte geliyor. Peki, Android Pie 9.0 hangi cihazlara gelecek? Android Pie 9.0 alacak cihazları (akıllı telefonlar) listeledik. Samsung, Sony, Xiaomi, LG, Huawei, HTC, Honor, Nokia ve diğer üreticilerin Android 9.0 güncellemesini alacak, alması muhtemel akıllı telefonları bu listede bulacaksınız.
Google’ın makine öğrenimi, yapay zekadan güç alan yeni mobil işletim sistemi Android Pie 9.0, Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtıldı. Son kullanıcılara yönelik birçok yenilikle gelen Android P’nin özelliklerini görmek, son Android sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar için Android Pie Beta sürümü indirilmeye açıldı. Yeni Android sürümünün etkinlik günü indirilmeye açılması yeni bir şey değil ancak bu sefer Google, güncellemeyi Pixel dışında modellere de vererek bizleri şaşırttı. Şu anda Android P Beta sürümünü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2 ve 2 XL dışında Essential Phone, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Oppo R15 Pro, Vivo X21 ve X21UD sahipleri indirebiliyor. Google’ın birçok üretici ile anlaşması güzel. Akıllı telefon pazarında en çok satışı yapan Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un telefonlarını da bu listede görmek isterdik Google diyip Android Pie 9.0 gelecek telefonların listesini paylaşmaya geçiyorum.
Android Pie 9.0 Hangi Cihazlara Gelecek?
Android P gelecek cihazlar listesinde her bir model için üç seçenek bulunuyor. 1. seçenek; Güncelleme verildi, indirilmeye hazır. 2. seçenek; Güncelleme henüz sunulmadı ancak üretici güncellemenin geleceğini doğruladı. 3. seçenek de; Güncelleme doğrulanmadı ancak üreticinin geçmiş davranışlarına bakarak güncellemeyi verebileceği yönünde tahminde bulunduk.
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Android P 9.0 Alacak Google Cihazlar:
|Google Pixel 2
|Evet (Güncelleme verildi)
|Google Pixel 2 XL
|Evet (Güncelleme verildi)
|Google Pixel
|Evet (Güncelleme verildi)
|Google Pixel XL
|Evet (Güncelleme verildi)
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Android P 9.0 Alacak Samsung Cihazlar:
|Samsung Galaxy A6 (2018)
|Muhtemel
|Samsung Galaxy A6+ (2018)
|Muhtemel
|Samsung Galaxy A8 (2018)
|Muhtemel
|Samsung Galaxy J6
|Muhtemel
|Samsung Galaxy S8 Active
|Evet
|Samsung Galaxy S8
|Evet
|Samsung Galaxy S8 Plus
|Evet
|Samsung Galaxy Note 8
|Evet
|Samsung Galaxy Note 9
|Evet
|Samsung Galaxy S9
|Evet
|Samsung Galaxy S9 Plus
|Evet
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge, iki büyük güncelleme aldığından Android P'yi almaları pek muhtemel gözükmüyor. A5, A3, J7 ve J5 2017 modellerinin de Android P güncellemesini almaları zor görünüyor.
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Android P 9.0 Alacak Sony Cihazlar:
|Sony Xperia XZ Premium
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XZ2
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XZ2 Compact
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XZ2 Premium
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XZ1
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XZ1 Compact
|Evet (Kasım)
|Sony Xperia XA2
|Evet (2019 Başı)
|Sony Xperia XA2 Ultra
|Evet (2019 Başı)
|Sony Xperia XA2 Plus
|Evet (2019 Başı)
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Android P 9.0 Alacak LG Cihazlar:
|LG G6
|Evet
|LG V30
|Evet
|LG V20
|Evet
|LG G7 ThinQ
|Evet
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Android P 9.0 Alacak Nokia Cihazlar:
|Nokia 1
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 2
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 3
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 5
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 6
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 6X
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 6 (2018)
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 7
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 7 Plus
|Evet (Beta mevcut)
|Nokia 8
|Evet (Planlanıyor)
|Nokia 8 Sirocco
|Evet (Planlanıyor)
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Android P 9.0 Alacak Xiaomi Cihazlar:
|Xiaomi Mi 6
|Muhtemel
|Xiaomi Mi MIX 2
|Muhtemel
|Xiaomi Mi MIX 2S
|Evet (Beta mevcut)
|Xiaomi Mi 6X
|Muhtemel
-
Android P 9.0 Alacak OnePlus Cihazlar:
|OnePlus 5
|Muhtemel
|OnePlus 5T
|Muhtemel
|OnePlus 6
|Evet (Beta mevcut)
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Android P 9.0 Alacak HTC Cihazlar:
|HTC U12+
|Evet (Planlanıyor)
|HTC U11
|Evet (Planlanıyor)
|HTC U11+
|Evet (Planlanıyor)
|HTC U11 Life
|Evet (Planlanıyor)
-
Android P 9.0 Alacak Huawei Cihazlar:
|Huawei Mate 10
|Muhtemel
|Huawei Mate 10 Pro
|Muhtemel
|Huawei P10
|Muhtemel
|Huawei P20
|Muhtemel
|Huawei P20 Pro
|Muhtemel
|Huawei P20 Lite
|Muhtemel
-
Android P 9.0 Alacak Honor Cihazlar:
|Honor 9
|Muhtemel
|Honor View 10
|Muhtemel
-
Android P 9.0 Alacak Motorola Cihazlar:
|Motorola Moto Z2 Play
|Muhtemel
|Motorola Moto Z2 Force
|Muhtemel
|Moto Z3
|Evet (Planlanıyor)
|Moto Z3 Play
|Evet (Planlanıyor)
|Motorola Moto G6
|Evet (Planlanıyor)
|Motorola Moto G6 Plus
|Evet (Planlanıyor)
|Motorola Moto G6 Play
|Evet (Planlanıyor)
|Moto X4
|Evet (Planlanıyor)
Android Pie 9.0 İndir:
Android P 9.0 güncellemesini alacak akıllı telefonların listesi üreticilerden resmi açıklama geldikçe güncellenecektir. Uygun cihaza sahip kullanıcılar, https://www.google.com/android/beta adresindeki yönergeleri takip ederek Android P 9.0 Beta sürümleri indirip deneyimleyebilir. Unutmadan, Samsung geçtiğimiz sene Android 8.0'ın beta sürümlerini kullanıcılarına deneyimleme şansı vermişti. Umarız, çok geçmeden Android P 9.0 beta programı başlatılır ve yeni Android sürümü deneyimleme şansı buluruz.
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