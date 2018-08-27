Android Pie 9.0 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Akıllı Telefonlar)

Android Pie 9.0 güzel özellikler, yeniliklerle birlikte geliyor. Peki, Android Pie 9.0 hangi cihazlara gelecek? Android Pie 9.0 alacak cihazları (akıllı telefonlar) listeledik. Samsung, Sony, Xiaomi, LG, Huawei, HTC, Honor, Nokia ve diğer üreticilerin Android 9.0 güncellemesini alacak, alması muhtemel akıllı telefonları bu listede bulacaksınız.

Google’ın makine öğrenimi, yapay zekadan güç alan yeni mobil işletim sistemi Android Pie 9.0, Google I/O 2018 etkinliğinde tanıtıldı. Son kullanıcılara yönelik birçok yenilikle gelen Android P’nin özelliklerini görmek, son Android sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar için Android Pie Beta sürümü indirilmeye açıldı. Yeni Android sürümünün etkinlik günü indirilmeye açılması yeni bir şey değil ancak bu sefer Google, güncellemeyi Pixel dışında modellere de vererek bizleri şaşırttı. Şu anda Android P Beta sürümünü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2 ve 2 XL dışında Essential Phone, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Oppo R15 Pro, Vivo X21 ve X21UD sahipleri indirebiliyor. Google’ın birçok üretici ile anlaşması güzel. Akıllı telefon pazarında en çok satışı yapan Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un telefonlarını da bu listede görmek isterdik Google diyip Android Pie 9.0 gelecek telefonların listesini paylaşmaya geçiyorum.

Android Pie 9.0 Hangi Cihazlara Gelecek?

Android P gelecek cihazlar listesinde her bir model için üç seçenek bulunuyor. 1. seçenek; Güncelleme verildi, indirilmeye hazır. 2. seçenek; Güncelleme henüz sunulmadı ancak üretici güncellemenin geleceğini doğruladı. 3. seçenek de; Güncelleme doğrulanmadı ancak üreticinin geçmiş davranışlarına bakarak güncellemeyi verebileceği yönünde tahminde bulunduk.

Android P 9.0 Alacak Google Cihazlar:

Google Pixel 2 Evet (Güncelleme verildi) Google Pixel 2 XL Evet (Güncelleme verildi) Google Pixel Evet (Güncelleme verildi) Google Pixel XL Evet (Güncelleme verildi)

Android P 9.0 Alacak Samsung Cihazlar:

Samsung Galaxy A6 (2018) Muhtemel Samsung Galaxy A6+ (2018) Muhtemel Samsung Galaxy A8 (2018) Muhtemel Samsung Galaxy J6 Muhtemel Samsung Galaxy S8 Active Evet Samsung Galaxy S8 Evet Samsung Galaxy S8 Plus Evet Samsung Galaxy Note 8 Evet Samsung Galaxy Note 9 Evet Samsung Galaxy S9 Evet Samsung Galaxy S9 Plus Evet

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge, iki büyük güncelleme aldığından Android P'yi almaları pek muhtemel gözükmüyor. A5, A3, J7 ve J5 2017 modellerinin de Android P güncellemesini almaları zor görünüyor.

Android P 9.0 Alacak Sony Cihazlar:

Sony Xperia XZ Premium Evet (Kasım) Sony Xperia XZ2 Evet (Kasım) Sony Xperia XZ2 Compact Evet (Kasım) Sony Xperia XZ2 Premium Evet (Kasım) Sony Xperia XZ1 Evet (Kasım) Sony Xperia XZ1 Compact Evet (Kasım) Sony Xperia XA2 Evet (2019 Başı) Sony Xperia XA2 Ultra Evet (2019 Başı) Sony Xperia XA2 Plus Evet (2019 Başı)

Android P 9.0 Alacak LG Cihazlar:

LG G6 Evet LG V30 Evet LG V20 Evet LG G7 ThinQ Evet

Android P 9.0 Alacak Nokia Cihazlar:

Nokia 1 Evet (Planlanıyor) Nokia 2 Evet (Planlanıyor) Nokia 3 Evet (Planlanıyor) Nokia 5 Evet (Planlanıyor) Nokia 6 Evet (Planlanıyor) Nokia 6X Evet (Planlanıyor) Nokia 6 (2018) Evet (Planlanıyor) Nokia 7 Evet (Planlanıyor) Nokia 7 Plus Evet (Beta mevcut) Nokia 8 Evet (Planlanıyor) Nokia 8 Sirocco Evet (Planlanıyor)

Android P 9.0 Alacak Xiaomi Cihazlar:

Xiaomi Mi 6 Muhtemel Xiaomi Mi MIX 2 Muhtemel Xiaomi Mi MIX 2S Evet (Beta mevcut) Xiaomi Mi 6X Muhtemel

Android P 9.0 Alacak OnePlus Cihazlar:

OnePlus 5 Muhtemel OnePlus 5T Muhtemel OnePlus 6 Evet (Beta mevcut)

Android P 9.0 Alacak HTC Cihazlar:

HTC U12+ Evet (Planlanıyor) HTC U11 Evet (Planlanıyor) HTC U11+ Evet (Planlanıyor) HTC U11 Life Evet (Planlanıyor)

Android P 9.0 Alacak Huawei Cihazlar:

Huawei Mate 10 Muhtemel Huawei Mate 10 Pro Muhtemel Huawei P10 Muhtemel Huawei P20 Muhtemel Huawei P20 Pro Muhtemel Huawei P20 Lite Muhtemel

Android P 9.0 Alacak Honor Cihazlar:

Honor 9 Muhtemel Honor View 10 Muhtemel

Android P 9.0 Alacak Motorola Cihazlar:

Motorola Moto Z2 Play Muhtemel Motorola Moto Z2 Force Muhtemel Moto Z3 Evet (Planlanıyor) Moto Z3 Play Evet (Planlanıyor) Motorola Moto G6 Evet (Planlanıyor) Motorola Moto G6 Plus Evet (Planlanıyor) Motorola Moto G6 Play Evet (Planlanıyor) Moto X4 Evet (Planlanıyor)

Android Pie 9.0 İndir:

Android P 9.0 güncellemesini alacak akıllı telefonların listesi üreticilerden resmi açıklama geldikçe güncellenecektir. Uygun cihaza sahip kullanıcılar, https://www.google.com/android/beta adresindeki yönergeleri takip ederek Android P 9.0 Beta sürümleri indirip deneyimleyebilir. Unutmadan, Samsung geçtiğimiz sene Android 8.0'ın beta sürümlerini kullanıcılarına deneyimleme şansı vermişti. Umarız, çok geçmeden Android P 9.0 beta programı başlatılır ve yeni Android sürümü deneyimleme şansı buluruz.